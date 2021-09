Električni makadamkarji so vroče žemljice

Specialized Turbo Creo SL

Makadamkanje je postalo kolesarski hit. Še pred nekaj sezonami smo trdili, da se bodo tolste specialke poslovile enako hitro kot tolsta gorska kolesa oz. bajsiji. Vendar ne kaže, da se bosta usodi združili, kajti vse več se proda gravel koles oz. makdamkarjev po domače.In ker trgovci stalno iščejo tržne niše so jo našli tudi v tem segmentu koles. Vse gre na elektriko in zakaj ne bi kolesarjem ponudili še električno gravel kolo? Tu so. Izbrali smo nekaj modelov, ki jih je možno kupiti tudi pri naših prodajalcih. Kolesa so nadvse zanimiva, precej lažja od električnih gorskih koles in roko na balanco, tudi varnejša. Zakaj varnejša? Zato, ker boste z električnimi makadamkarji izbirali lažje, bolj prevozne poti kot pa z električnim gorskim kolesom. Veste, na kaj namigujem. Kupimo si električno gorsko kolo in zaradi samega veselja skočimo na prvi hrib, ki je bil za nas dolga leta nedosegljiv ... in potem smo imeli težave na spustu v dolino. Nekatere so se končale tudi s hujšimi poškodbami.Sodi med najlažja električna gravel kolesa. Lično oblikovan in zelo funkcionalen. Integrirana notranja baterija nudi doseg do 130 kilometrov. Z dodatno baterijo pa lahko iztisneš še dodatnih 65. Preko aplikacije Mission Control je moč spremljati in beležiti vožnje, preveriti stanje baterije in nastaviti SL 1.1 motor tako, da najbolj odgovarja stilu vožnje. Aplikacija lahko upravlja nadzor nad baterijo tudi avtomatsko. Tako bo baterija zagotovo zdržala toliko, kolikor jo potrebuješ. Motor ima vgrajen tudi merilec moči, ki lahko oddaja katerikoli ANT+ napravi. Tudi brez povezave pa ima Creo SL na zgornji cevi t.i. Turbo Connect Unit (TCU), kjer so že vse glavne kontrole, ki jih potrebuješ za vožnjo.Z EVO različico pa pridobiš prostor za širše plašče, potopno sedežno oporo X-Fusion Manic in širše krmilo, kar pomeni, da bo vožnja po neurejenih poteh še toliko bolj udobna in prijetna. Za udobno vožnjo, manjšo utrujenost ter večjo brzino ne glede na teren poskrbi Future Shock 2.0. Nova verzija ponuja večjo kontrolo preko gumba na vrhu nosilca krmila. Nastavi se lahko kompresijo od popolnoma odprte do trde, hidravlično tesnjeni notranji deli pa poskrbijo za povratni hod (rebound). Estetsko dovršen in čist prehod od glavne cevi do nosilca krmila pa poskrbi za lep izgled. Prodajajo ga pri našem največjem prodajalcu koles na drobno, kar pomeni, da je vsa poprodajna oskrba vedno pri roki. Cena: 5399 evrovNytro Gravel je idealno kolo za makadamkanje, ki omogoča hitre in razveseljive spuste, v strme klance pa vam nudi učinkovito, instantno električno pomoč. Kolo je opremljeno s širokimi plašči, ki nudijo venomer odličen oprijem s podlago ter zvrhano mero udobja na prav vseh podlagah, poleg tega pa je moč izbirati med obročniki po standardu 650B ali 700C. Lahek in učinkovit okvir iz ogljikovih vlaken je aerodinamično izredno učinkovit ter ima pogonski sklop popolnoma integriran. Z električno pomočjo se je možno voziti vse do zakonskih 25 km/h, izbirati pa je možno med 4. različnimi stopnjami pomoči, ki jih izberete preko kontrolne enote nameščene na krmilu. Zastopa in prodaja jih eden izmed najstarejših trgovcev s kolesarsko opremo pri nas, tako, da je poprodajni servis zagotovljen. Cena: 5699 evrov.Je novinec na našem trgu. Gre za kakovost, ki si ogromno pomaga s Scottovim znanjem. Kolesa, ki so zanesljiva in zelo dobro prodajana v Nemčiji in Švici. Samo vprašanje sezone je, kdaj bodo osvojila tudi nas. Ima Fazua pogon. Navor 60Nm in zmogljivost baterije 252Wh presegata meje na vseh načrtovanih poteh. Cena: 4119 evrov.Tudi makadamkarji so se prilagodili ljubiteljem električnih koles. Zakaj pa ne? Gravel kolesa so druga najbolj prodajana v Evropi, takoj za gorskimi električnimi. Tako pravijo pri Cannondalu, ki so že zdavnaj osvojili evropski trg. Tokrat ponujajo pravo gravel zver, ki bo vsekakor hitro osvojila srca najbolj zagnanih makdamkarjev. Cena; 3799 evrovGravel cestno kolo Giant Revolt E+ je opremljeno s 500Wh EnergyPak baterijo in z Shimanovim motorjem SyncDrive PRO. Ta napredni sistem zagotavlja gladko pospeševanje na asfaltiranih cestah in makadamu. Za upravljanje pogonskega sklopa skrbi upravljalnik RideControl GO, ki ponuja izbiro različnih asistenc glede na podlago in naklon vožnje. Da pa bo vožnja kar se da prijetna in učinkovita skrbijo še električne prestave GRX Di2. Na kolesu so širše pnevmatike in prostor za prtljažnike, tako da lahko svojo avanturo prilagodite z blatniki, nosilci ali katerim koli drugim avanturističnim dodatkom, ki ga potrebujete.Cena: 4199 evrov.