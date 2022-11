Evo, kaj se zgodi z našim telesom, če redno uživamo tuno v pločevinkah

Tuna je v osnovi izredno zdrava, vsebuje ogromno esencialnih maščob in drugih mineralov, ki so zelo pomembni za trdno zdravje, na žalost pa postopek konzerviranja celotno sliko močno spremeni na slabše.

Čeprav je tuna riba, ki vsebuje veliko živega srebra in zato lahko prekomerno uživanje tune povzroči zastrupitev z živim srebrom, ima tuna v pločevinkah tudi nekaj prehranskih prednosti.

Tuna v pločevinkah ni samo okusna. Je tudi ena najbolj hranljivih pripravkov: v eni sami pločevinki dobite ogromno beljakovin. Je poceni vir beljakovin in ima relativno malo kalorij, pravi večina strokovnjakov.

Če jo radi dodate svojemu sendviču ali solati, je tukaj nekaj informacij o tem, kako lahko tuna iz pločevinke pozitivno ali negativno vpliva na nas. Pogledali smo kaj so o tuni v pločevinki pisali na outsideonline.

Več beljakovin

Dodajanje beljakovin naši prehrani je pomembno, saj se bomo tako dlje počutili siti in zaužili manj kalorij. Po podatkih ena pločevinka tune v olju vsebuje 45 gramov beljakovin, medtem ko ena, pakirana v vodi, vsebuje le 31,7 gramov beljakovin. Če upoštevamo priporočeni vnos 0,36 grama beljakovin na kilogram telesne teže, bi samo ena pločevinka tunine zadovoljila naše dnevne potrebe in nas tudi nasitila. Čeprav ima konzervirana tuna v olju prednosti, kot so beljakovine in finejši okus, bodite previdni, saj ima še vedno dvakrat več kalorij.

Dobra za možgane in oči

Dokozaheksaenojska kislina (DHA), ena izmed dolgoverižnih maščobnih kislin omega-3, je dokazano zelo koristna. Če boste za kosilo pojedli sendvič s tuno, boste zaradi kisline omega-3, ki jo vsebuje tuna v pločevinkah, naredili dobro tudi za možgane, ne samo za želodec, izboljšali spomin in delovanje oči. Poleg tega zmanjšuje vnetje in odpravlja simptome suhega očesa.

Večje količine lahko povzročijo napenjanje

Ena izmed sestavin konzervirane tune je natrij, katerega povečan vnos lahko povzroči napenjanje. Po podatkih, konzerva tune, ne glede na to, ali je polna olja ali ne, v povprečju vsebuje približno četrtino dnevnega vnosa natrija, potrebnega za uravnavanje telesnih tekočin. Zato ne pozabite prilagoditi količine tune v pločevinkah mejam dnevnega vnosa natrija.

FOTO: Arhiv Polet/ Shutterstock

Tveganja in stranski učinki konzervirane tune

Glavna skrb pri tuni je, kot že omenjeno, pretiravanje in vnos prevelike količine živega srebra. Redno uživanje preveč rib z visoko vsebnostjo živega srebra lahko povzroči kopičenje živega srebra v telesnih tkivih.

Čeprav se tuna ponaša z omega-3 maščobnimi kislinami, jih nima toliko kot nekateri drugi morski sadeži, kot so losos, sardele in inčuni.

Zaključek: uživajte tuno, saj je zelo zdrava, nikakor pa ne pretiravajte. Kakor pri vseh drugih stvareh je tudi tukaj pomembno, da ne pretiravamo in da skrbimo za zdravo in uravnoteženo prehrano.