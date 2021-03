Feldenkrais in Sproščeni Tek, kaj je to?

Feldenkrais v Sloveniji

Moše Feldenkrais je umrl v Izraelu leta 1984. Njegov ceh, ki je dejaven po vsem svetu, pa ohranja in razvija njegovo duhovno dediščino. FOTO: Arhiv Polet

Sproščeni Tek je čuten

Deset vprašanj v zvezi s Sproščenim Tekom

Zakaj naj bi človek tekal?

Kaj je Sproščeni Tek ali Gentle Running?

Kaj je bistvo Sproščenega Teka?

In v čem je tehnika Sproščenega Teka?

Je Sproščeni Tek primeren tudi za maraton?

Ali Sproščeni Tek pomaga pri hujšanju?

Najprej je to tekaški gib. Ta gib pa ne prihaja predvsem iz moči nog, temveč iz močnega središča telesa, iz medenice, pri tem pa gib izkorišča tudi težnost. FOTO: Shutterstock

Velja vse to za staro in mlado? Za debele in suhe?

Se je treba pri Sproščenem Teku ravnati po kopici pravil?

Je Sproščeni Tek v sebi zaključen nauk?

Metodanas osvobodi privajenih vzorcev in nam omogoči nov način gibanja, mišljenja in samozavedanja.Ljudje se vedno ravnamo po svojih ponotranjenih navadah. »Jem, hodim, govorim, mislim, ljubim tako, kako se občutim … torej po svoji sliki o mojem jazu«. S temi besedami se začenja knjiga Bewusstheit durch Bewegung (Zavedanje zaradi gibanja). To je osnovna misel Feldenkraisove metode, iz katere jerazvil Sproščeni Tek. Posledična ideja je bila: Če hočemo bolje živeti, moramo te navade vedno znova postavljati pod vprašaj ter preizkušati nove, da najdemo kaj boljšega.(1904-1984). V Franciji je študiral fiziko in elektrotehniko. Huda poškodba kolena ga je privedla do tega, da je začel eksperimentirati sam s seboj. Pri tem se je naslanjal na svoje fizikalno-tehnično znanje in na praktične izkušnje z judom. In tako je odkril, kako tesno sta povezana mišljenje in gibanje, kako zelo sta naše telo in način, kako ga gibljemo, odvisna od dogajanja v glavi. Sprememba, ki naj bi bila uspešna, se mora torej začeti tukaj.Toda kako naj iztrebimo navade, ki so v glavi globoko zakoreninjene? Po Feldenkraisu tega ne moremo storiti s tujim znanjem, pa če je še tako poglobljeno, temveč samo z lastnim odkrivanjem. »Jaz ne poučujem,« je dejal, »vi pa se učite.« Učitelj po Feldenkraisu potemtakem ne poučuje o pravilnem in napačnem gibanju, marveč pomaga človeku, da sam spozna, kako se giblje. To je prva stopnja učenja.Pozneje – na drugi stopnji – podpira človeka pri tem, da preizkuša nove možnosti, dokler ne odkrije kakšno lažjo. In najlažja bo verjetno tudi najboljša. Ko je ta odkrita, gre samo še za to, da človek s stalnim ponavljanjem te boljše možnosti na novo usmeri svojo glavo.Feldenkraisovo metodo lahko uporabljamo na mnogih življenjskih področjih. Ne samo pri teku, a tudi pri njem, saj nam pomaga, da spet najdemo svoje izgubljeno otroško vedenje o lahkotnem tekanju. Védenje, ki sta ga zasula naša kultura sedenja in življenje v tekmovalni družbi.se je s tekači osebno ukvarjal. Bil je temperamenten mož, in nekoč jih je imenoval »največje idiote sveta. Še sanja se jim ne, kako se je treba pravilno gibati, pa zdirjajo na cesto in trenirajo svoje slabe tekalne navade. Tako se tega nikoli ne bodo naučili«. To je bilo v petdesetih letih. Je danes drugače?je umrl v Izraelu leta 1984. Njegov ceh, ki je dejaven po vsem svetu, pa ohranja in razvija njegovo duhovno dediščino.V Sloveniji deluje Društvo učiteljev Feldenkrais , kjer se lahko udeležite raznih delavnic.Začne se v glavi, najprej premakne tvojo medenico ter s tem tvoja ramena, zdrsne po rokah, dlaneh in stegnih, dokler se ne konča v nogah. Sproščeni Tek olepša tvoje življenje. Ohranja tvoje zdravje in ti prinaša dobro počutje. Pomlaja tvoje telo in varuje tvoje sklepe. Razkraja strah in stres ter dviga tvoje razpoloženje. Krepi tvojo samozavest in poživlja domišljijo.Je čisto veselje v gibanju. Sproščeni Tek je naravno tekanje.Ker je človek po svojih genih bitje tekanja in zato potrebuje gibanje. To velja za vsakogar, torej tudi zate. Pravilno teči pomeni živet v skladu z naravo. Tekanje krepi tvoje zdravje in čisti telo. Tekanje povzroča, da postane tvoj duh ustvarjalen in tvoja duša zadovoljna. Sproščeni Tek ti prinaša dobro počutje.Nov in sproščen odnos do tekanja, povezan z naravo in varovalno tehniko. Ne gre za rekorde, gre samo zate. Edino merilo sta ti in tvoja notranja sposobnost in hotenje. Sproščeni tek ti pomaga, da to odkriješ sam. Pri tem se ne preobremenjuješ in ohranjaš motiviranost.Njegovo bistvo je predvsem v tem, da počasi oživiš veselje do gibanja, ki dremlje v tebi. Pri tem je pomembno: Vzemi si čas in si ne delaj sile, navadi pa se na rednost.Najprej je to tekaški gib. Ta gib pa ne prihaja predvsem iz moči nog, temveč iz močnega središča telesa, iz medenice, pri tem pa gib izkorišča tudi težnost. Po drugi strani pa je pomemben tudi način dihanja. Pri sproščenem teku se diha samo skozi nos, diha se s celimi pljuči, ki tako dobijo dovolj kisika.Seveda. To je odvisno zgolj od tebe. Sproščeni tek sicer ni program za trening – moči, ki ti jih da, pa lahko uporabiš kakorkoli in kjerkoli želiš: za tekanje po gozdovih, travnikih ali po mestu, v gore ali po ravnini, poleti, pozimi, sam ali skupaj s somišljeniki ali pri maratonu.Vedno, ko tečeš, se pri tem razkrajajo maščobe. To je poznano, vendar pa se to dejstvo često precenjuje, zaradi česar smo lahko razočarani, ko slišimo za dejanske podatke. Sproščeni Tek ti pomaga napraviti korak naprej: pomaga ti, da bolj prisluhneš svojim notranjim potrebam. Zaradi tega boš neopazno začel drugače jesti in boš tako lažje shujšal.Vsak lahko teče in vsak bi pravzaprav tudi moral teči. Pomembno je le, da najdeš svojo lastno pot. Ne glej na druge, odkrij samega sebe. Tečeš lahko dve minuti ali dve uri; gre le za to, kaj ti ustreza.Nikakor ne, nasprotno. Sproščeni Tek pozna nekaj temeljnih načel, ki se jih najprej naučiš doumeti in jih nato korak za korakom uresničuješ. Poleg teh načel je najpomembnejše pravilo: Vsak človek je drugačen, zato preizkušaj ter postani sam svoj mojster. Sproščeni Tek ti s svojimi izkušnjami pri tem pomaga.Od kod prihaja Sproščeni Tek?Iz raznih virov. Najprej iz znanstvenih dognanj o telesnih gibih ter njihovi povezavi z duhom in dušo. Potem iz stare zakladnice izkušenj naravnih tekaških kultur v Afriki, Severni Ameriki in Indiji. Tudi s tekaških seminarjev, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi. In slednjič iz čisto osebnih izkušenj obeh avtorjev.Seveda ne, »teče« dalje. Vanj se lahko izlijejo tudi tvoje izkušnje …***Je učitelj Feldenkraisove metode, tekaški trener in že od otroških let aktiven tekač. Iz Feldenkraisovih spoznanj je razvil Sproščeni Tek.Je televizijski novinar, kot tekač je pozni poklicanec, že leta redno teka. Napisal je knjigo Sproščeni Tek.