Fotogalerija finalne tekme med Angležinjami in Nemkami

Razprodan Wembley s skoraj 90.000 gledalci, kar je rekord finala tako za ženska kot moška EP, je na primeren način zabeležil zaključek prvenstva, ki se je vpisalo med rekorderje, kar zadeva tovrstne ženske turnirje, saj si je tekme skupno ogledalo več kot dvakrat toliko ljudi (krepko več kot 500.000), kot je bil prejšnji rekord z zadnjega EP pred petimi leti na Nizozemskem (240.055).

Na veselje domačih navijačev so se svojega prvega naslova veselile Angležinje, ki so po dobrih dveh urah igre Nemkam preprečile osvojitev devete tovrstne lovorike.

Levinje, kot pravijo domači vrsti na Otoku, so do naslova prišle zasluženo, na turnirju so dosegle največ, 22, golov, prejele pa le dva.

