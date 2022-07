Fotogalerija Pogačarjevega debakla v 11. etapi

Pred zadnjim klancem je kazalo, da je Pogačar tudi letos nepremagljiv. Potem pa je spet za napadom poskušal Vingegaard. In tokrat mu je napad uspel.

Tadej Pogačar se je zlomil, v kolesarskem žargonu napisano. In to dobesedno, v trenutku mu je zmanjkalo moči in njegova kalvarija se je začela.

Jonas Vingegaard pa je dobil krila, polovil je vse ubežnike pred seboj in v solo vožnji slavil svojo največjo zmago v življenju. Pogačar je moral priznati poraz. Primož Roglič je tudi moral priznati popoln poraz, vendar mu je zaradi rumene majice Jonasa Vingegaarda ostal nasmešek na obrazu.

Kako streti Tadeja Pogačarja? Odgovor na to vprašanje smo dobili v epski 11. etapi Toura, po kateri kaže, da rumena majica ne bo šla tretjič zapored v Slovenijo, temveč drugič v zgodovini na Dansko.

V njej je ekipa Jumbo Visma izpeljala taktično mojstrovino, v kateri je Primož Roglič neumorno napadal rumenega rojaka, sadove pa je pobral njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard.

FOTO: Christian Hartmann Reuters

