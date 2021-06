Fotografije Slovenije dosegle več kot 11 milijonov ljudi

V preteklem tednu se je pri nas mudil, ki je z objavami naših zahodno-slovenskih biserov navduševal skoraj 130.000 sledilcev.Lanskega septembra, tik preden so se naša vrata zaprla za nenujna potovanja, je italijanski spletni vplivnež, Davide Anzimanni, s svetom delil fotografijo Bleda s ptičje perspektive. Ta je navdušila mnoge sledilce, med drugim tudi znano ameriško igralko, Jennifer Garner, ki je z delitvijo na svojem Instagram profilu z več kot 10 milijon sledilci osvojila več kot 227.000 pozitivnih reakcij.V zahvalo za izjemen dosežek in pomoč pri promociji slovenskega turizma smo Anzimannija povabili, da Slovenijo ponovno obišče. Zaželel si je, da bi našo čudovito deželo videl s helikopterja, saj je bila to njegova največja želja. Njegovo navdušenje je razvidno tudi s fotografije, ki jo je delil s svojimi skoraj 130.000 sledilci.Med njegovimi sledilci je tudi profil Cabin Love, ki svojih 535.000 sledilcev motivira za obisk najatraktivnejših butičnih nastanitev na svetu. Očitno jih je več kot navdušila glamping vasica Garden Village Bled, ki je s svojimi pravljičnimi hiškami na drevesu in glamuroznimi šotori v objemu narave ne le paša za oči, teveč tudi pravi balzam za dušo.V Sloveniji smo v preteklosti gostili veliko število digitalnih vplivnežev, ki s svojimi objavami in zgodbami navdihujejo in nagovarjajo k obisku. Te zgodbe delimo tudi na profilu Instagram Feel Slovenia, ki je krovni turistični profil in visoko kreativno vizualno orodje za komunikacijo, kjer edinstvene zgodbe o Sloveniji – o skritih in manj skritih kotičkih, doživetjih ter ljudeh – ponesemo v svet s pravljičnimi vizuali.