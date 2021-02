Giro letos pride tudi v Slovenijo

Lanski zmagovalec Gira je Tao Geoghegan Hart. FOTO: Stringer Reuters

Čez slabe tri mesece, v nedeljo 23. maja, bodo Goriška Brda z italijanskim delov Brd, Collio, ter Nova Gorica s sosednjo Gorico prizorišče čezmejne roza pentlje mednarodnega in množično gledanega, največjega italijanskega športnega dogodka, 104. kolesarske karavane Giro d'Italia.Gre za pomembno promocijsko priložnost goriškega čezmejnega območja, saj etape po svetu pred televizijskimi ekrani spremlja skoraj 800 milijonov gledalcev. Giro d'Italia nam odpira tudi gospodarske priložnosti za okrevanje po epidemiji Covida.Zaslugo za ta zgodovinski dogodek za celotno čezmejno območje Brd in Goric ter seveda za celotno Slovenijo v svetu, gre pripisati priznanemu italijanskemu nogometnemu asu in trenerju slovenskega roduter izjemno dobrim čezmejnim odnosom.je za briško in goriško čezmejno območje in zgodovino ob sproščujoči kolesarski turi po Brdih navdušil pristojnega za dirko po Italiji za področje dežele Furlanije Julijske krajine. Nenazadnje so Brda z goriškim območjem prava kolesarska poslastica, ne samo v najtoplejših mesecih, temveč kar 365 dni v letu, kar je gotovo magnet za kolesarske navdušence.se spominja: »Že pred dvema letoma se mi je porodila misel, da bi lahko Giro obiskal to območje. S prijatelji namreč večkrat kolesarimo po briških gričkih, tako zaradi prelepe pokrajine kot tudi zaradi dobro vzdrževanih cest. Zato sem tukaj povabil tudi mojega prijatelja, da spozna to edinstveno čezmejno krajino. Ta je navdušila tudi Enza in tako že eno leto delava na organizaciji etape, ki se bo zapeljala skozi Brda in Collio, nato pa še skozi Novo Gorico in zaključila v Gorici. Temu območju sem zelo navezan, saj sem tukaj doživel mrežo na današnjem Trgu Evrope in odraščanje v čezmejnem območju. Niso bili lahki časi, a danes je drugače.Odpirajo se priložnosti povezovanja. Zato me veseli, da bomo s tem športnim dogodkom, ki lahko pomeni velik elan za medsebojno povezovanje tega čezmejnega prostora, vnesli športnega duha in pokazali širšemu svetu ta edinstven biser. Nenazadnje pa je slučaj nanesel, da se bo Giro d'Italia tukaj zapeljal ravno ob 30. obletnici razglasitve samostojne Slovenije in ob letošnji razglasitvi Nove Gorice in Gorice za Evropski prestolnici kulture 2025. Prepričan sem, da bo Giro mladim v tem prostoru lahko vnesel pozitivizma in volje tukaj ustvarjati zgodbe o uspehu.«Zamisel, da bodo Brda po 20 letih ponovno prizorišče dela etape Gira, je pred letom dni takoj navdušila tudi briškega župana, ki je o priložnosti, da se zapelje najbolj gledana italijanska kolesarska bitka za roza majico skozi Brda in Novo Gorico, goriške kolege župane seznanil v začetku jeseni 2020:»Našemu briškemu rojaku Edyju Reji sem že pred letom dni, takoj ko mi je omenil možnost, da se lahko zgodi ta izvrsten športni dogodek po Brdih, rekel, da je Giro za nas izredno zanimiva zadeva in da se bomo z naše strani potrudili po vseh močeh. Pred dvajsetimi leti je Giro prišel v Brda preko vzpona iz Plavi na Vrhovlje pri Kojskem, ter čez Kojsko, mimo Podsabotina in po Osimski (t.i. Sabotinski) cesti v Novo Gorico in Gorico, tokrat pa bo pot skozi Brda še bolj atraktivna. Kar trije krogi se bodo odvili skozi slovensko stran Brd, nato pa bo skozi Števerjan, Oslavje in Pevmo karavana prešla do Trga Evrope, na Kostanjevico in do Gorice. Gre za pomemben dogodek, ki se ne zgodi pogosto, zato se v Brdih nanj že intenzivno pripravljamo. Roza Giro bo namreč skozi Brda zapeljal ravno v času, ko se naša krajina obarva v sijočo rdečo barvo češenj. V Brdih si obetamo kar 2 uri neposrednega prenosa v živo, kar bo panorame naše izjemne krajine poneslo širom v svet.«V Novi Gorici so po osvojitvi prestižnega naslova Evropske prestolnice kulture 2025 in priznanja za najbolj prodorno slovensko občino Zlati kamen, novega uspeha, potrditve poteka dela etape Gira v mestni občini, upravičeno veseli. Novogoriški župantako poudarja: »Nova Gorica in Gorica sta Bruselj prepričala, da pri nas kultura ne pozna meja in ravno tako velja za šport. Giro d'Italia poteka po severozahodu Italije in tukaj prečka mejo. Mejo, ki nas je razdelila v 20. stoletju, zdaj brišemo in združujemo naše moči. Prav s takimi skupnimi projekti, kot je Giro, dokazujemo, da gre tukaj za eno območje, za eno pokrajino, ki mora živeti in delati enotno.Trasa, ki je prepoznala prednosti naše regije in našega mesta, je pomembna tudi zato, da pomagamo našemu lokalnemu gospodarstvu, zlasti sektorju, ki je najbolj utrpel škodo zaradi epidemije. Prehod Gira d'Italia bo pripeljal v naše kraje veliko gostov ter promoviral naše kraje preko televizijskih prenosov po svetu. To je namreč tudi svetovno znan dogodek in imamo priložnost, da izpostavimo atraktivnost našega območja, privabimo goste in s tem damo možnost za okrevanje tistega dela gospodarstva, ki je najbolj utrpelo posledice zaradi ukrepov epidemije: gostinstvo, hotelirstvo, turizem. Hkrati odpiramo nove ekonomske priložnosti za širitev raznih dejavnosti.Giro je eden od svetovnih dogodkov, ki se bo odvijal v naših krajih v naslednjem obdobju. Tukaj bodo še svetovno in evropsko prvenstvo kajakašev, tukaj bo tudi cilj kraljevske etape dirke po Sloveniji. Mestna občina dela vse na tem, da povečamo obisk v naših krajih, da ponudimo gospodarske priložnosti za okrevanje po Covidu in za nove iniciative za razvoj podeželja.«, tehnični direktor slovenskega dela etape Gira je zadovoljen: »Lepo je, da bo Giro po 20 letih zavil spet v Novo Gorico in Slovenijo. Pri tem bi izpostavil veliko zagnanost gospoda, ki je s to idejo navdušil tako organizatorje Gira kot tudi lokalno skupnost z podžupanomna čelu, da je zagrizla v ta projekt. Mogoče se še sploh ne zavedamo razsežnosti tega dogodka za samo promocijo teh krajev. Vsekakor se pričakuje od samega dogodka pozitivne učinke predvsem na turizem, ki je v teh časih najbolj prizadet. In prav zato bo potrebno čim bolje izkoristiti ta promocijski kanal. Gre pa tudi za izkazan poklon organizatorjev v Sloveniji in slovenskim kolesarjem za dosežke v zadnjih letih. Sedaj pa je na nas, da se z brezhibno organizacijo in spremljevalnim programom v najlepši luči predstavimo svetu.«Nenazadnje pa gre poudariti, da bo Sloveniji, poleg tega, da se bo Giro skozi Slovenijo zapeljal ravno ob 30-letnici samostojne države, pripadala tudi čast, da se bo kolesarska bitka za roza majico zgodila ravno na najbolj ugoden dan nedelje, kar pomeni, da si bo večurno etapo od Gradeža do Gorice ogledalo še toliko več ljudi iz 198 različnih držav. Najbolj mednarodno spremljan italijanski športni dogodek bo Sloveniji vlil dodatnega ugodnega vetra pri utrjevanju zelene miselnosti, spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa in enega glavnih stebrov turizma, torej outdoor turizma, kamor spada tudi kolesarjenje, ki bo temeljnega pomena tudi v času okrevanja turizma po Covid epidemiji.