Golfisti ob jezeru bliz' Triglava

FOTO: Mirko Kunšič

Igrišče, ki ga je novi lastnik v minulih letih temeljito obnovil, korenini v leto 1937. Takratni je Dravska banovina v Hraški »gmajni« uredila prvo golf igrišče v takratni SHS državi. Pred drugo svetovno vojno je imela kraljeva družina Karadjordjevićev na Bledu poletno rezidenco. Golf je bil zanje in za vse, ki so takrat prihajali, dodatna ponudba.In da, prav vsi udeleženci drugega Pro-Am turnirja, na vrhunsko pripravljenem Royal Bled golf igrišču, niso skoparili s pohvalami na izvedbo tekmovanja in dogodki, ki so jih pripravili zanje.Blejsko golfsko Trnuljčico so začeli zbujati v sedemdesetih, zdaj je v najlepšem razcvetu. »Snubci« prihajajo iz vsega sveta, da jo vidijo in z njo odigrajo Royal Bled golf igrišče.Tudi najbolj izbirčni poklicni igralci, učitelji in trenerji golfa, ki so prišli na letošnji dvodnevni turnir, se niso mogli načuditi eni najlepših naravnih kulis, Julijcev, Karavank in Jelovice, ki spremljajo igralce na vseh 18 luknjah, igralsko zahtevnega igrišča.»Bled se je, z eventom na pletnah, predstavil v najlepši luči. Blejsko jezero je biser, ki mu ni para. Turizem Bled je že nekaj podobnega poskusil, a tokratni dogodek je presegel vsa pričakovanja. Navdušeni smo,« je povedal svetovljan,, direktor Turizma Bled.Med večerjo na pletnah, za ketering je skrbela ekipa bratov Jezeršek, na eni od pleten je igrala na citre, pela pa je. Dobrodošlico udeležencem je na Otoku zaželel blejski župnik,. S kora pa je nato zadonel glas sopranistke Janje Hvala. Sporočila treh pesmi so se dotaknile prav vseh v akustični cerkvi.Udeležencem je zadnji večer, pred razglasitvami rezultatov pelain spremljajoči glasbeniki,inZmago na igrišču si je, z dvema udarcema pod parom v dveh dnevih, priigral Elli Federico, italijanski poklicni učitelj golfa, k i dela v golf resortu ob jezeru Garda. Najboljši slovenski pro je bil s petim mestomIzvirne in unikatne pokale, v obliki polovice izvotljene golf žogice, je iz 112 let stare češnje, ki se je sušila 10 let, izdelal, ki je z golfom začel leta 1975, postal PRO in zdaj eden od učiteljev golfa na Royal Bled.