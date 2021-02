Gregor Kofler: Dobrodošli v turni smuki, naj vam ta postane strast

Najljubši del turnosmučarske opreme?

Najljubše turnosmučarsko področje?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo)?

je z gorami dobesedno zrasel. Živi v najlepši vasici pod Triglavom, v Mojstrani. Po poklicu je profesor športne vzgoje, od leta 2019 pa tudi gorski vodnik z mednarodno licenco IFMGA. Od 19-leta tudi gorski reševalec, v vmesnem času pa je uspešno opravil še izpit za alpinista in alpinističnega inštruktorja. Ponosen mož ženein oče trem sinovom. Z ženo sta ustvarila športno agencijo Kofler Sport, s sedežem v Mojstrani. Danes ponujata predvsem gorsko-vodniške in gorniške programe, poleg tega pa še prevoze, smučarsko šolo, smučarski servis, otroške programe in izposojo zimske ter poletne gorniške opreme in koles.Pobeg v samoto, raziskovanje in avanturo.Smuči, smuči in še enkrat smuči, različnih širin znamke Elan modela Ripstic in novi Ripstic tour.Žal ni samo eno zato bom naštel kar tri in sicer domače Julijske Alpe, gore avstrijske Koroške in Tirolske ter norveške gore nad polarnim krogom.Dobrodošli v najlepšem rekreativnem športu na materi Zemlji. Dobrodošli v turni smuki, naj vam ta postane strast in naj se vam širijo gorniška obzorja v zimskem času. Ne pozabite pa na vašo varnost in varnost prijateljev v skupini, zato vabljeni na turnosmučarske in plazovne delavnice, tečaje turne smuke, ter turnosmučarska potovanja.Dobrodošli v Mojstrani. Znali bomo prisluhniti vašim željam in vam ponuditi stvari, zaradi katerih, se boste še radi vračali v naše kraje. Polet@delo.si, info@kofler-sport.si