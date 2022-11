Imate težave z zgago? Posvetite se vadbi

Prihaja obdobje, ko se bomo več časa zadrževali doma in si v najbolj hladnih dneh privoščili malo več lenarjenja. In prav to je narobe. Tudi v prihajajočih mesecih je treba vztrajati in vzdrževati redno telesno dejavnost. In če spadate med tiste, ki še niste našli prave vadbe zase, brez skrbi. Tudi jesen je idealni letni čas za nove začetke.

Redna in zmerna telesna dejavnost ima številne blagodejne učinke na naše telo. Med vadbo se v krvni obtok sprostijo endorfini. To so tako imenovani hormoni sreče, ki vplivajo na dobro počutje ter odpravljajo napetost in stres, ki je lahko eden od vzrokov za nastanek zgage.

Dvignite razpoloženje z nekaj akcije

Ne dovolite, da bi vas vreme in krajši dnevi potrli. Najboljše orožje proti otožnosti, stresu in napetosti je prav redna telesna dejavnost, s katero lahko začnete ali nadaljujete tudi v hladnejših dneh. Bistvena so primerna oblačila in obutev ter velika želja po spremembi.

Katere vadbe izbrati?

Tudi jesen je idealni letni čas za nove začetke. FOTO: Depostiphotos

Tek: tek je univerzalen šport, ki ga lahko izvajate skozi vse leto. Ob tem pa vseeno upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

Izberite tekaške poti, ki so dobro osvetljene (predvsem v večernih urah ali ob slabši vidljivosti).

Oblecite se v plasteh, ko so temperature pod lediščem, ne pozabite na rokavice in na pokrivalo za glavo.

Če so ceste zasnežene ali poledenele, tekaški trening raje izpustite.

Treking: hoja je osnovno človekovo gibanje, ki pride v poštev vse dni v letu. Začetniki se lahko odpravite na lažje in bolj položne poti. Zelo priporočljiva je tudi nordijska hoja, pri kateri boste vključili celo telo. Tistim, ki ste telesno bolj pripravljeni, predlagamo pohod na kakšen hrib oziroma hojo v klanec. Ob tem bodite pozorni na vremenske razmere in se na daljše trekinge ne podajajte brez ustrezne opreme ter v slabših vremenskih pogojih.

Tudi štetje korakov je lahko zelo koristno, in če jih boste v povprečju vsak dan zabeležili 10 tisoč, ste naredili že dovolj.

Fitnes na prostem: namesto da se potite v polnih telovadnicah, svoje telo krepite na zunanjih fitnes napravah, ki so v zadnjih letih uspešno zrasle na številnih zelenih in urbanih površinah v slovenskih mestih.

Vedno hitrejši življenjski ritem in s tem povezane slabe prehranjevalne navade pripomorejo k temu, da vse več ljudi trpi zaradi zgage. FOTO: Depostiphotos

Osnova varne vadbe pozimi: ustrezna oprema, oblačenje v slojih, vidnost, ki jo lahko poudarite tudi z naglavnimi svetilkami in odsevniki.

Ob skrajnih vremenskih razmerah lahko fizično dejavnost preselite v zaprte prostore: aktivni ste lahko tudi doma s pomočjo kakšnega spletnega programa. Če potrebujete družbo, se vpišite na kakšno vodeno vadbo. Dobra izbira so tudi plavanje, fitnes ali skupinske igre z žogo v dvorani.

Poiščite celostno rešitev za težave z želodcem

Redna telesna dejavnost je le eden od ukrepov, ki vam lahko pomagajo premagovati težave z zgago. Predvsem je pomembno, da ugotovite, kaj jo povzroča, saj je teh dejavnikov lahko več in so včasih celo med seboj povezani. Pogosto pomaga že sprememba življenjskega sloga, prehrane in opustitev nekaterih najbolj škodljivih navad, kot so kajenje, čezmerno uživanje alkohola in kofeina.

Pomembno je, da ugotovite, kaj vam povzroča zgago, in da čimprej ustrezno ukrepate. FOTO: Depostiphotos

Zgaga velja za sodobno zdravstveno težavo in je poleg refluksa eden od glavnih simptomov gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB). Prepoznamo jo kot pekoč in boleč občutek v žlički ali za prsnico. Simptomi se pojavljajo podnevi in ponoči. Najpogostejši dejavniki tveganja za razvoj GERB-a: bolezni (ezofagitis, skleroderma)

preobilni in neustrezni obroki (mastne in ocvrte jedi, mesni izdelki in maščobe, pekoče jedi, kofein, gazirane pijače, nekatero sadje in zelenjava …)

hiatalna kila

nezdrav življenjski slog (npr. stres, alkohol, kajenje, čezmerna telesna teža)

nekatera zdravila (npr. teofilin, triciklični antidepresivi, zaviralci kalcijevih kanalčkov)

mehanske poškodbe spodnje mišice zapiralke požiralnika (npr. operacija, balonska dilatacija)

nosečnost (zaradi hormonov estrogena in progesterona) Kar 20–30 % odraslih razvitega sveta ima težave z gastroezofagealno refluksno boleznijo (GERB). Število obolelih se v zadnjih 15 letih povečuje - število ljudi, pri katerih se simptomi GERB-a pojavljajo vsak teden, se je povečalo za skoraj 50 %.

Če imate težave z zgago kljub spremembam življenjskega sloga in to vpliva na vašo storilnost doma ali na delovnem mestu, si lahko pomagate z zdravili brez recepta. Med najbolj uporabljenimi so zaviralci protonske črpalke, ki zmanjšajo izločanje želodčne kisline in s tem tudi vnetje sluznice v želodcu in dvanajstniku ter omogočijo hitrejše celjenje morebitnih poškodb sluznice (erozije, ulkusi). S temi zdravili lahko preprečimo tudi ponovitev teh bolezni.

Če prvi ukrepi ne pomagajo?

Zaupajte najbolj učinkoviti rešitvi1: zdravilu Nolpaza control, ki vsebuje zdravilno učinkovino pantoprazol in je edini zaviralec protonske črpalke, ki je na voljo brez recepta. Gre za najučinkovitejše(1) in varno zdravilo za dolgotrajno rešitev težav z zgago. Učinkuje 24 ur, torej tudi ponoči, za kar je treba zaužiti samo 1 tableto.

Zdravilo Nolpaza control je primerno za vse, ki imajo pogoste simptome, tudi za tiste, ki sočasno jemljejo več zdravil še za druge težave. Farmacevti in potrošniki ji zaupajo že več kot 10 let.

Če našteti ukrepi ne pomagajo, je smiseln obisk osebnega zdravnika in po njegovi presoji specialista.

