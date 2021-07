Jekleni možje se bodo ponovno pomerili v slovenski Istri

FOTO: www.ironman.com/im703-slovenian-istria

Organizator enega največjih mednarodnih enodnevnih športnih tekmovanj za rekreativne športnike v Sloveniji se skupaj s partnerji dogodka ter domačimi in tujimi trialonci že veseli letošnje izvedbe I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria, ki ga je lani moral odpovedati zaradi neugodne epidemiološke situacije v državi.Danes dopoldne je, skupaj s svojimi glavnimi partnerji, ki tekmovanje podpirajo že od njegove prve izdaje v letu 2018, predstavil potek priprav na letošnjo tretjo izvedbo, ki bo 19. septembra ter glavne novosti oziroma spremembe glede na predhodne izdaje. Po dveh izredno uspešnih izvedbah tekmovanja, ko sta bili obe deležni visokih pozitivnih ocen s strani udeležencev, organizacija tretje izdaja ostaja izziv. Vse letošnje spremembe so v glavnem pogojene s trentuno zdravstveno situacijo Covid-19 in vsemi potrebnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa na tako velikem športnem dogodku. Tako letos ne bo znamenitega petkovega druženja tekmovalcev ob špagetih oziroma Pasta Party ter sobotnega teka za najmlajše IRONKIDS. Tudi predstavitev navodil tekmovalcem in pravil tekmovanja bo letos izjemoma potekala virtualno.Ne glede na vse, na vsak način bo organizator tudi tokrat zagotovil visok nivo izvedbe kot pri prvih dveh. »Držali se bomo vseh zahtevanih Covid-19 navodil in zagotovili varnost vseh sodelujočih. Zelo smo zadovoljni, da, kljub negotovim časom, prijave prihajajo. Pričakujemo 1200 prijav, čeprav se lahko vse spremeni v mesecu al dveh, sploh, če bodo tujci videli, da je Slovenija varna država, da se izvajajo tudi druga tekmovanja. Tako se lahko zgodi, da pridemo do končne številke 1500 alli 1600 tekmovalcev na startni črti,« je v uvodu zbranim predstavil načrt, generalni direktor organizacijskega odbora IRONMAN tekmovanja v Sloveniji.Kakšnih večjih sprememb poteka tekmovalnih prog organizator ne načrtuje. Ostaja 1,9 kilometra plavanja v morju, 90 kilometrov kolesarjenja, najprej po koščku italijanskega ozemlja mimo občin Trst in Milje, nato pa po prečudoviti notranjosti slovenske Istre z dvema večjima vzponoma ter na koncu še 21 kilometrov teka po znameniti obmorski sprehajalni poti od Kopra do Izole in nazaj. Tekmovalci imajo 8 ur in pol, da prečkajo ciljno črto na Koprski promenadi.Prav tako tekmovanje ostaja trajnostno naravno, z najvišjo možno mero varovanja okolja in uporabe recikliranih materialov pri sami organizaciji in izvedbi.Mag., direktorica STO, ki tekmovanje podpira že od njegove prve izvedbe, je pudarila sledeče: »Mednarodni globalno odmevni športni dogodki so odlična priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele kot varne in k trajnosti zavezane destinacije za aktivna doživetja. Veseli me, da dogodek I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria znova povezuje vse štiri obalne občine, ob Luki Koper pa pri letošnjem triatlonu partnersko sodeluje tudi Triatlonska zveza Slovenije,« in dodaLa: »Letošnji dogodek nadgrajuje vrsta trajnostnih ukrepov, ki komunicirajo osrednjo zavezo naše dežele in spoštljiv odnos do narave. Spremljevalni kulinarični dogodekIRONMAN Slovenian Istria Restaurant Week, ki bo obiskovalcem dogodka našo deželo predstavil skozi edinstvena gastronomska doživetja pa bo v letu, ko Slovenija nosi naziv Evropska gastronomska regija, zaživel v razširjeni različici. Slovenska turistična organizacija z implementacijo znamke I feel Slovenia in predstavitvijo Slovenije kot destinacije za aktivna doživetja sodeluje pri najpomembnejših letošnjih športnih dogodkih, s čimer utrjujemo ugled Slovenije kot izjemne gostiteljice tudi v teh težkih časih. Glede na velik potencial bodo v letih 2022 in 2023 v ospredju promocije slovenskega turizma aktivne počitnice in športni turizem.«Predsednik TZSje navzočim izjavil: »Po Covid obdobju je tak dogodek zagotovo lepa spodbuda za tekmovalce, da se lahko v tako velikem številu preizkusijo in tudi družijo. Za Triatlonsko zvezo Slovenije je pomembno, da se bolj aktivno posveti tudi rekreativnim triatloncem, ki jim taka tekma zagotovo predstavlja izziv. To lahko potrdim tudi iz lastne izkušnje, izpred dveh let. Zato je Triatlonska zveza Slovenije vesela, da je lahko partner pri organizaciji mednarodnega triatlona.« Na vprašanje, kaj meni, kako bo s športnimi tekmovanji po Covid-u je dejal, da upa, da se bodo razmere čimprej umirile. »Za organizacijo samih tekem v okviru prireditev ne bo velikih sprememb, verjetno pa bodo omejitve pri družabnih dogodkih pred in po tekmi ostale. Upam, da bo le-teh čim manj,« je zaključil.Župani štirih obmorskih občin, prav tako partnerji dogodka že od samega začetka, se vsi zavedajo, da je tako veliko mednarodno tekmovanje izrednega pomena za prepoznavnost in turizem tega dela Slovenije. IRONMAN s svojimi spremljevalnimi aktivnostmi pomembno vpliva tudi na vse ostale kapacitete v slovenski Istri, kar je pokazala statistika nočitev in obiska restavracij iz leta 2019, saj »IRONMAN ni le športni dogodek, je prav tako turistični dogodek in takih smo v slovenski Istri veseli,« pravi, župan Mestne občine Koper, ki je znana po športnih prireditvah.Slovenija se letos ponaša z nazivom Evropska gastronomska regija, zato organizator ponovno načrtuje dodatno gastronomsko izkušnjo za športnike in njihove spremljevalce pod imenom IRONMAN Slovenian Istria Restaurant Week. »Gastro turizem je izrednega pomena za Portorož, Piran in celotno regijo slovenske Istre, še posebej v teh časih. Razvijamo eminentno turistično destinacijo, ki bo kos vsem zahtevam dogodkov takega mednarodnega dometa in počaščen sem, da se IRONMAN dogaja prav v naših 4 občinah, saj je to velika priložnost za promocijo Slovenije. Nenazadnje, vsi naši ambasadorji so vrhunski športniki in lahko smo ponosni na to, kar imamo,« meni župan občine Piran, župan občine Ankaran, se tudi strinja, da je IRONMAN za občino Ankaran pomemben dogodek. »Ankaran je znana turistična destinacija, če omenim samo Ankaranski polotok, zeleno-modri zaklad, ki je vpet med dve sodobni pristanišči. S takimimi dogodki, ki podpirajo zdrav način življenja in seveda z upoštevanjem zaščitnih ukrepov, se lahko zoperstavimo virusu.«Župan občine Izolaje na vprašanje kako v Izoli doživljajo in sprejemajo velike mednarodne športne dogodke odgovoril: »Vesel sem, da končno lahko spregovorimo o pripravah na take dogodke. V Izoli smo veseli vseh, ki želijo doživeti Izolo skoz šport in ostala doživetja, ki jih nudimo. Turistično združenje Izola je pripravilo veliko zanimivih programov za vse strukture obiskovalcev našega mesta. Predolgo časa smo v gostinski in turistični panogi bili omejeni, zato se IRONMANa veselimo tako mi odločevalci kot tudi vsi gostinsko-turistični delavci. Trudimo se v taki meri, da bodo gostje odhajali iz slovenske Istre zadovoljni in se radi vračali.«Organizator zagotavlja varno in nepozabno triatlonsko izkušnjo. Nekaj mest je še na voljo, zato velja opozoriti, da vsi zainteresirani triatleti naj ne odlašajo s prijavo. Vsa morebitna vprašanja pa lahko pošljete na slovenia70.3@ironman.com