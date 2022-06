Joe Biden nerodno padel s kolesom

Kolesarski svet je obšel video na katerem vidimo ameriškega predsednika, ki najprej naredi s prometni prekršek in potem se mu še obrestuje odločitev, da si je kupil model kolesa za začetnike.

Kolesariti čez prehod za pešce je prepovedano. Najbrž tudi v ZDA, kjer se je ta nesrečni padec zgodil.

Joe Biden si je za kolesarjenje izbral osnovni Trekov model trekinga, kar ne bi bilo nič narobe, če to kolo ne bi imelo tistih že zdavnaj izumrlih pedal s košaricama. Treking kolesa imajo največkrat običajni pedali, malce boljši modeli pa pedali na klik, z vpenjanjem. Košarice z zategovalnimi paščki pa so sila nerodna stvar in če nisi vešč tehnike kolesarjenja hitro pride do nesreče. Največkrat nevešč kolesar pade med sestopanjem s kolesa, kar se je zgodilo tudi ameriškemu predsedniku.

Joe Biden je neizkušen kolesar. FOTO: Elizabeth Frantz Reuters

K sreči je šlo samo za neroden padec pri minimalni hitrosti. Pri takem padcu pri taki starosti kolesarja pa največkrat pride do zloma kolka. Predsednik Biden je imel srečo, da jo je odnesel samo s praskami in neljubo reklamo ... tudi za kolesarje.