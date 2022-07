Kaj je bolj zdravo - kečap ali majoneza?

Kečap in majoneza sta prilogi, brez katerih si marsikdo sploh ne more predstavljati sendviča ali kakšne druge vrste hitre hrane. To drži.

Skoraj ga ni hladilnika, v katerem ne bi našli vsaj ene od teh prilog. Tudi drži.

Vprašanje, kateri od obeh je bolj zdrav, je težko, saj nobeno pravzaprav ni zdravo, a v tem besedilu bomo poskušali poiskati odgovor.

Ena čajna žlička kečapa ima 15 kalorij, vendar vse te kalorije izvirajo iz sladkorja. Kečap ne vsebuje niti maščob niti beljakovin. Poleg tega vsebuje veliko natrija (190 mg). Vendar pa je narejen iz paradižnika, zato vsebuje majhno količino antioksidantov.

Jedilna žlica majoneze pa vsebuje 90 kalorij, ki vse izvirajo iz maščob. Majoneza ne vsebuje ne beljakovin ne ogljikovih hidratov, natrija pa ima skoraj polovico manj kot kečap. Zato vprašanje ni »kaj je bolj zdravo?«, temveč »kaj je manj nezdravo?«.

Če pazite na svojo težo, se izogibajte majonezi, če pa je vaša težava čezmerno uživanje sladkorja, kečap nikakor ni vaš prijatelj. Nobena stran ni zdrava, zato je v tem primeru odgovor – izberite manjše zlo, po lastnem okusu.

Domači kečap je tudi zdravilo

Kečap je za majonezo drugi najbolj priljubljen in razširjen dodatek k hrani. Je pa veliko bolj zdrav od majoneze, še posebej, če ga naredite sami.

Mnogi ne marajo kupljenih kečapov, ker imajo industrijski okus po kemikalijah. To je zelo pogost očitek pri cenejših kečapih. Ključno vprašanje zato je, kako prepoznati kakoovosten kečap? Še bolje je, da ga naredite kar sami.

Preprost recept za domači kečap

Narediti svoj kečap ni težko. Tudi recept ni zapleten, pa še svojemu okusu ga lahko prilagajate. Potrebujete naslednje sestavine:

2 dcl paradižnikovega pireja

1/2 skodelice jabolčnega kisa, če vam kislo ni všeč, ga lahko nadomestite tudi z vodo

1/2 žličke morske ali himalajske soli

1/2 žličke posušenega origana

1/2 žličke zmlete kumine

1/8 žličke popra, lahko tudi več, če vam je ta okus všeč

1 žlička gorčice v prahu

Priprava domačega kečapa:

Vse sestavine dajte v mešalnik in jih dobro premešajte. To je vse.

Doma narejen kečap lahko hranite v hladilniku več tednov, okus pa bo bistveno bolj poln in še bolj zdravo bo, če uporabljate svoj kečap.