Kaj je fizična moč

Telesna moč nikoli ne more trajno vzdržati vpliva duhovne sile. Fizična moč (trdo delo), duševna moč (vztrajnost) in duhovna moč (ljubezen in sprejemanje) so ključi do nenehne rasti, a uporovna vadba za moč je vseeno ena najboljših stvari za krepitev telesa.

Uporovni trening je tudi eden najpomembnejših za splošno zdravje. Vadba za moč ne le poveča metabolizem in zmanjša telesno maščobo – kar lahko pomaga zaščititi pred nekaterimi glavnimi vzroki smrti – ampak lahko tudi pomaga zgraditi močnejše kosti in mišice, kar lahko prepreči poškodbe in lahko celo pripomore k boljšemu splošnemu duševnemu zdravju.

Kaj je moč, kakšne so njene prednosti in vrste vadbe za moč ...

Preprosto, a močno vprašanje

Kaj je moč? Moč je kakovost ali stanje močnega, mišice so ključnega pomena za naše telo in zagotavljajo, da lahko hodimo, tečemo, prenašamo stvari in še veliko več. Toda mišice začnejo pešati, ko se staramo, zato je iskanje načinov, kot je uporovni trening za izgradnjo mišic, ključnega pomena.

Vadba z uporom, znana tudi kot dvigovanje uteži in vadba za moč, se nanaša na vsako vadbo, pri kateri potiskate, vlečete, ali poskušate delati proti določeni vrsti upora. Odpor sam po sebi je sila, zaradi katere je gibanje težje izvesti.

Najenostavnejša oblika uporovnega treninga je uporaba lastne telesne teže. Gibi, kot so sklece, dvigi in deske (plenki), uporabljajo kot upor gravitacijo. Odpor lahko dosežete tudi z uporabo uteži, kot so mrtvi dvig, krčenje bicepsa in dvig s prsi s klopi.

Če vadite brez uteži, je dodatek uporovnega treninga lahko odličen način za pridobivanje moči. Če še niste začeli dvigovati uteži, lahko začnete z majhnimi utežmi in napravami za sestavljene uteži, to je koristno za krepitev moči v telovadnici.

Uporovno vadbo pa lahko izvajate tudi doma.

Kako močni smo z močjo?

Kakšne koristi imamo od nje? Krepitev moči lahko pomaga pri preprečevanju in boju proti različnim boleznim in poškodbam. Vadba za moč na primer pospeši metabolizem in pomaga pri izgubi telesne mase, kar ima za posledico skupno izgubo telesne maščobe.

Medtem ko maščobe ne morete takoj zmanjšati, lahko izguba celotne telesne maščobe povzroči izgubo visceralne maščobe, kar lahko pomaga pri preprečevanju in obvladovanju bolezni, kot je sladkorna bolezen tipa 2.

Dvigovanje uteži lahko tudi spodbudi razvoj kosti s povečanjem mineralne gostote kosti. Pogosto se uporablja tudi za zmanjšanje bolečin v spodnjem delu hrbta in lajšanje neugodja, ki ga povzročata artritis in fibromialgija.

Uporovna vadba in njene koristi

Prednosti treninga odpornosti so številne. Raziskave kažejo, da nekatere prednosti vključujejo naslednje pojave:

-Izboljšana telesna zmogljivost

-Boljša nadzor gibanja, motorike

-Izboljšana kostna gostota

-Višje ravni samospoštovanja

-Zmanjšana raven anksioznosti in depresije

-Izboljšano zdravje srca in ožilja.