Kaj je intuitivno prehranjevanje?

Službeno branje je najbolj zabavno branje. Bereš same dobre knjige in še plačan si za to. No, mi v uredništvu ne, so pa nekateri naši prijatelji.

Eden izmed njih nam je priporočil knjigo z naslovom Intuitivno prehranjevanje, ki sta jo napisala Evelyn Tribole in Elyse Resch.

Podnaslov knjige je Revolucionarno slovo od shujševalnih diet. S pomočjo te knjige naj bi se naučili boljšega odnosa do hrane in dvignili raven telesne samopodobe.

V knjigi boste prebrali nasvete kot so: Sklenite mir s hrano. Za vselej se osvobodite kroničnega sledenja shujševalnim dietam. Znova odkrijte uživanje ob jedi ...

Ta svetovna uspešnica je edinstven vodnik k zdravi telesni samopodobi in vseživljenjskemu dobremu odnosu do hrane. Avtorici nas v njej naučita, kako se ponovno povežemo s svojo notranjo modrostjo – kako se odvadimo vsega, kar so nam kdaj govorili o štetju kalorij in drugih vidikih shujševalne kulture.

V tej posodobljeni izdaji klasične uspešnice boste spoznali, kako: slediti desetim načelom intuitivnega prehranjevanja, da bi razvili drugačen, zaupljiv odnos do hrane, se upreti kulturi hujšanja in za zmeraj zavrniti shujševalno miselnost, poiskati zadovoljstvo v hrani, ki jo izberete, biti prijazni do svojih čustev, telesa in sebe, spoštovati svoje telo in skleniti mir s hrano.

Intuitivno prehranjevanje je filozofija, ki zavrača tradicionalno dieto in priporoča poslušanje signalov, ki vam jih pošilja telo, da se odločite, kaj, kdaj in koliko boste pojedli.

Cilj tega pristopa ni izguba teže, ampak splošno duševno in fizično zdravje. Za začetek nehajte razmišljati o hrani kot o dobri ali slabi in raje jejte redne (vsake 3-4 ure) prigrizke in obroke, ki vsebujejo beljakovine, vlaknine in maščobe.

Spremljanje telesnih signalov lakote kot način odločanja, kdaj jesti in kdaj prenehati, za nekatere morda ni revolucionarno, za druge pa je povsem nov koncept. Spoznajte intuitivno prehranjevanje, idejo, ki zavrača prehransko kulturo in temelji na tem, da najprej spoznate svoje telo in šele nato sprejemate odločitve o hrani.

Ta filozofija, ki obstaja že desetletja, je spet v središču pozornosti. »Najnovejši trend med dietami je, da se diet sploh ne gremo,« med drugim piše v knjigi.To je še posebej učinkovit pristop za vse tiste, ki so se kdaj spopadli s prehranjevalno motnjo ali so razočarani nad tradicionalnimi dietami.

Kaj je torej in kako začeti?

Kaj pravzaprav je intuitivno prehranjevanje? Ta filozofija zavrača tradicionalne shujševalne diete, ki zagovarjajo kakršne koli omejitve in odvzeme, in vas spodbuja, da začutite, kako lačni ste v resnici ali kako siti v danem trenutku, in nato uporabite te informacije, da veste, kako, kaj in kdaj jesti.

Intuitivno prehranjevanje vključuje naslednjih 10 osnovnih načel: Opustite dietno miselnost. Spoštujte svojo lakoto. Pobotajte se s hrano. Ne omejujte se. Spoštujte svojo sitost. Odkrijte faktor zadovoljstva. Spoštujte svoja čustva brez uživanja hrane. Spoštujte svoje telo. Vadite - občutite razliko. Spoštujte svoje zdravje.