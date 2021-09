Kaj jesti dve uri pred vadbo

Pita sendvič

Palačinke ali vaflji

Tortilja

Če jeste dve uri pred vadbo, si lahko privoščite več kot če bi jedli kasneje ali tik pred treningom. Zato si morate dan načrtovati vnaprej.Če ste lačni in imate pred seboj daljši in počasnejši tek, potem lahko mirno zaužijete lepo količino kalorij, pa se boste še vedno počutili udobno tudi med tekom. Ciljajte na to, da boste z obrokom zaužili lepo mešanico preprostih in kompleksnih ogljikovih hidratov, dobrih maščob, nekaj beljakovin, a nič pretežkega.Pita je prav poseben kruh, ki izvira iz arabskega sveta in se ga pri nas da kupiti v bolje založenih trgovinah. V pito lahko naložimo pravzaprav vso zelenjavo, ki jo imamo pri roki. In če je iz belega kruha nič ne de. Polnozrnat kruh ima v sebi več vlaknin in lahko povzroči težave med gibanjem, tega pa res nočemo. Zato je bel pita kruh povsem legitimna in pametna izbira.Pred dolgim tekom za vikend, pojejte nekaj palačink z medom ali javorjevim sirupom. Palačinke lahko nadomestite tudi z vaflji, če jih znate pripraviti. Zopet lahko izberete navadno moko, saj jo boste hitreje prebavili in vas ne bo »spremljala« več ur. Palačinke naj bodo puhaste, preliva pa ne preveč.Z lahkoto si jo napolnite z zelenjavo in pustim piščančjim mesom, malček pekoče paradižnikove omake in mojstrovina je na mizi. Tokrat preskočite kislo smetano in sir, saj ju telo prepočasi prebavi in včasih se lahko zaradi tega počutimo neprijetno. Paradižnikova omaka je precej boljša izbira in vsebuje precej močan antioksidant, ki po nekaterih raziskavah pomaga olajšati oksidativni stres pri tekačih.