Kaj se zgodi, ko močno shujšamo

Ko zelo zmanjšamo telesno maso, izboljšamo številne vidike fizičnega zdravja in dobrega počutja. Tako zmanjšanje telesne mase lahko povzroči spremembe v osebnem življenju, duševnem zdravju, čutilih in še več. O tem je na spletni strani MedicineNet pisala Carol DerSarkissian, dr. med.

Gospa Carol je zelo napredna, visoko usposobljena zdravnica za nujne primere z več kot 20-letno klinično prakso. Je tudi klinična docentka urgentne medicine v New York University Medical Center.

DerSarkissian se zanima za zdravje žensk, da bi pacientkam omogočila pravo ravnovesje med navodili in tehnologijo zdravljenja. Je vodja inovativnega digitalnega zdravja na področju virtualne resničnosti, telezdravja (telezdravje, telehealth je uporaba digitalnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij za oddaljeni dostop do zdravstvenih storitev in upravljanje zdravstvenega varstva) in spremljanja bolnikov na daljavo.

Boljše spanje

Večja izguba mase vam lahko pomaga ponoči bolje spati. Mnogi ljudje s prekomerno telesno maso imajo težave s spanjem. To je pogosto posledica apneje v spanju, težav z dihanjem v spanju, kar je pogostejše pri ljudeh s prekomerno telesno maso.

Izguba telesne mase lahko olajša take težave z dihanjem. Morda boste ugotovili, da boste spali celo noč. Morda se boste čez dan tudi počutili bolj budni in spočiti.

Boljše razpoloženje

Izguba mase ne poskrbi le za dobro počutje vašega telesa, izboljša vaše razpoloženje in duševno zdravje. V študiji pri debelih starejših odraslih so tri mesece po znatni izgubi telesne mase poročali o manjši napetosti, depresiji, jezi in utrujenosti.

In šlo je, kot se reče, v obe smeri. Ljudje, katerih razpoloženje je bilo boljše, so shujšali več. Ohranjanje zdrave telesne mase zmanjša tveganje za depresijo, anksioznost in druge težave z duševnim zdravjem. Torej: dobro razpoloženje in zdrava telesna masa gresta skupaj.

Drugačen okus v hrani

Prekomerna telesna masa lahko oslabi vaš občutek za okus. Eden od razlogov za to je lahko, da ste dejansko izgubili brbončice. Študije kažejo, da ljudje, ki izgubijo veliko mase, zlasti po operaciji, s katero shujšajo, kasneje stvari ne okusijo enako. Sladki in mastni obroki se vam morda ne bodo več zdeli tako okusni. Tako boste seveda začeli jesti bolj zdravo hrano in zaužili manj kalorij.

Za dobro možganov

Študije povezujejo debelost s težavami s spominom, miselnimi sposobnostmi in splošnim delovanjem možganov. Študija pri 20 ženskah s prekomerno telesno maso kaže, da delujejo stvari drugače. Čeprav je šlo za majhno študijo, se je pokazalo, da so ženske po izgubi mase bolje opravile teste spomina. Po končanem hujšanju so postali bolj aktivni tudi nekateri deli njihovih možganov.

Boljše spolno življenje

Ljudje, ki so debeli, pogosto poročajo o nizkem zanimanju za seks ali da v njem preprosto ne uživajo. Moški s prekomerno telesno maso se lahko spopadajo z erektilno disfunkcijo. Dobra novica je, da lahko izguba odvečne mase pri tem pomaga. Pregled 16 študij o izgubi telesne mase je pokazal, da se kakovost spolnega življenja izboljša, ko ljudje shujšajo.

Zmanjšajte tveganje za zdravje

Debelost poveča tveganje za številne zdravstvene težave. Izguba odvečne mase lahko pomaga odpraviti te zdravstvene težave ali zmanjšati možnosti zanje. Izguba telesne mase lahko zmanjša vaš krvni tlak in holesterol. Prav tako lahko zmanjša tveganje za sladkorno bolezen, bolezni srca, možgansko kap, bolezni žolčnika in osteoartritis.

Zmanjšanje tveganje za raka

Ljudje, ki imajo več telesne maščobe, bolj verjetno zbolijo za številnimi vrstami raka. Izguba mase lahko zmanjša tveganje za raka dojk, endometrijo debelega črevesa, prostate in drugih rakavih obolenj. Tudi, če zbolite za rakom, boste imeli boljše možnosti, če se boste borili proti bolezni z bolj zdravo telesno maso.

Ohlapna in viseča koža

To je manj zaželen stranski učinek velike izgube telesne mase. Če ste izgubili kar nekaj kilogramov, se vaša koža ne more kar tako vrniti, kjer je bila prej. Morda imate dodatne gube ali zavihke na trebuhu, stegnih, rokah, bradi ali prsih. Morda vam tak videz ne bo všeč. Ta odvečna koža je lahko tudi neprijetna in se celo razdraži ali okuži. Plastični kirurg lahko izvede operacijo, da se znebite odvečnega tkiva.

Metabolizem se upočasni

Če ste močno shujšali, je to zato, ker manj jeste. Ko bistveno spremenite količino hrane, ki jo zaužijete vsak dan, jo vaše telo začne počasneje predelovati. To lahko oteži nadaljnje hujšanje, potem, ko ste nekaj že izgubili. Svojemu metabolizmu lahko malo pomagate z več vadbe, vključno z vadbo za moč za izgradnjo mišične mase.

Vaša telesna ura se premakne

Fiksni časi obrokov lahko pomagajo uravnavati notranjo uro, ki poskrbi, da vaše telo deluje 24 ur. Če ste se spremenili, ker manj jeste, boste morda opazili spremembe tudi pri spanju in prebujanju. Če želite še naprej izgubljati maso, študije kažejo, da je pomembno, kdaj jeste. Na primer, ženske s prekomerno telesno maso in predebele osebe lahko izgubijo več mase, če jedo več za zajtrk in manj ob večerji, tudi če so skupne kalorije na dan enake.

Sprememba telesne temperature

Znanstveniki so telesno temperaturo povezali z debelostjo pri moških in ženskah po menopavzi (menstrualni ciklusi lahko pomagajo pri uravnavanju telesne temperature pri ženskah). Podatki kažejo, da je višji indeks telesne mase povezan z višjo telesno temperaturo. Če izgubite veliko mase, boste morda opazili, da se počutite, kot da vam je bolj hladno.