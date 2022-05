Kaj se zgodi z našim telesom, ko gremo spat takoj po obroku?

Če se želite po obilnem kosilu ali kakšnem drugem obroku takoj uleči, bi bilo dobro vedeti, kako to vpliva na telo, predvsem na prebavo.

Kdo se s tem obremenjuje? Najbrž tisti, ki ima čas za počitek po kosilu, recimo. Ali pa tisti, ki pozno večerja.

Če ste se prepoznali, potem so tile nasveti za vas.

Gastroenterolog je v reviji Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism ponudil svojo razlago: »Obstaja možnost, da se hrana, ki ste jo pravkar zaužili in ki je prešla skozi požiralnik do vhoda v želodec, vrne v grlo,skupaj z malo želodčne kisline. Če se to zgodi, se lahko pojavijo simptomi zgage, kot so pekoč občutek v prsih in grlu ter kisel okus v ustih in bruhanje.

Zanimive rezultate je pokazala tudi študija, objavljena v tej reviji. Pravi, da položaj med uživanjem hrane vpliva na njeno prebavo, predvsem pa na absorpcijo hranil. Ugotovljeno je bilo namreč, da prehranjevanje v pokončnem položaju pospešuje praznjenje želodca in izboljša absorpcijo aminokislin.

Ali je kdaj priporočljivo ležati takoj po obroku?

Ne, ni. Ni scenarija, v katerem bi bilo priporočljivo ležati po obroku. To pravilo bi morali upoštevati predvsem ljudje z določenimi zdravstvenimi težavami, kot sta gastroezofagealna refluksna bolezen in želodčna kila. Po obroku je vsekakor bolje sedeti ali biti v stoječem položaju, ali še bolje na sprehodu, vsaj 30 minut, po večerji pa še dlje – vsaj dve uri pred spanjem.