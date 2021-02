Kako dobre so dobre vibracije

Vibriranje skozi desetletja

Vibriranje celotnega telesa ima poleg športa in telesne pripravljenosti lahko vpliv še na kaj več. FOTO: Power plate



Ko je biti nešportnik prednost

Obstaja malo dokazov o optimalnem protokolu treniranja vibracij pri starejših, nekateri posegi pa lahko povzročijo neučinkovito ali nepotrebno veliko izpostavljenost. FOTO: Shutterstock

Neželeni učinki vibrirajočega stroja

Primer vibracijske plošče:

O starejših, ki bi se radi tresli

Sklep

Vibracijske plošče so prvi oblikovali ruski kozmonavti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, da bi z njimi preprečili izgubo mišične mase, medtem ko so bili v breztežnosti vesolja. Učinki ničelne težnosti pomenijo, da so morali kozmonavti pred razvojem vaj z vibracijami do osem ur na dan izvajati vaje, da bi ohranili svojo mišično maso. Z vibracijsko ploščo se ta čas prepolovi.Danes so vibracijske plošče dostopne v veliki večini telovadnic in celo za na dom jo lahko dobimo po precej ugodni ceni.Vibracijsko ploščo lahko uporabimo kot del ogrevanja, za okrepitev običajnega treninga ali za lažje okrevanje po vadbi. Še bolje, prednosti vibracijske plošče so prav tako različne, kot so različne uporabe te naprave.Vibracije celotnega telesa lahko prinesejo nekaj koristi za kondicijo in zdravje, ni pa jasno, ali je za nas tako vadba na vibracijski plošči tako učinkovita kot je običajna vadba.Do vibriranja celotnega telesa pride, če stojimo, sedimo ali ležimo na vibracijski plošči. Medtem ko naprava vibrira, prenaša energijo na naše telo in to prisili naše mišice, da se desetkrat v sekundi skrčijo in sprostijo. Zaradi tega se lahko počutimo, kot da naporno vadimo.Zagovorniki te naprave pravijo, da je dovolj že le 15 minut na dan take vadbe z vibracijami celotnega telesa, trikrat na tedenVibracijska plošča lahko pomaga pri hujšanju, na njej kurimo maščobe, izboljšamo prožnost, poveča se pretok krvi, zmanjša se bolečina v mišicah po vadbi, poveča se moč in zmanjša se količina stresnega hormona kortizola.Manjkajo pa žal celovite raziskave o vibracijah celotnega telesa. Nekako se zdi, da je največja težava, da so študije z zadnjih desetletjih v nekakšnem začaranem krogu ... In ni dovolj kakovostnega odgovora.Še vedno ni jasno, če vibracije celotnega telesa prinašajo enak spekter zdravstvenih koristi kot običajna vadba, s katero se aktivno ukvarjamo, na primer hoja, kolesarjenje ali plavanje.Nekatere raziskave sicer kažejo, da lahko vibracije celotnega telesa pripomorejo k izboljšanju mišične moči in da lahko pomagajo pri hujšanju, seveda če ob tem tudi zmanjšamo vnos kalorij.Vibriranje celotnega telesa ima poleg športa in telesne pripravljenosti lahko vpliv še na kaj več. Nekatere raziskave kažejo, da lahko vibracije celotnega telesa ob pravilnem izvajanju in po potrebi pod zdravniškim nadzorom zmanjšajo bolečine v hrbtu, izboljšajo moč in ravnotežje pri starejših odraslih, zmanjšaj izgubo kostne gostote.Ideja, ki stoji za vibracijami celotnega telesa, je, da pogoste, močne vibracije povzročajo nestabilnost mišic, ki se krčijo, da se same stabilizirajo. To porabi 100- odstotkov njihove zmogljivosti, kar sčasoma naredi mišice bolj napete in močne.Vadba z vibracijami vpliva tudi na živčno-mišično funkcijo našega telesa.Obstajajo posebne nevronske poti od možganov do mišic in povečan dražljaj vibracij te poti krepi. V bistvu mišica izve, da je to zelo pomembno dejanje, in si zapomni, kako to dobro storiti. To pojasnjuje, zakaj je to še posebej dobro za športnike, katerih telesa se morajo naučiti dobrih tehnik.V vrhunskem športu najdemo vrhunske vibracijske plošče, se pa vibracijski stroji uporabljajo v fizioterapiji za rehabilitacijo.Toda ali bodo stroji, kot sta Fit Vibe in Power-Plate, spremenili doslej nedejavnega človeka v atletsko božanstvo? V eni izmed raziskav se je pokazalo, da je vibracijska plošča povečala mišično moč in moč pri nešportnikih - čeprav ni merila, kako dolgo so takšne koristi trajale. No, če bi se v telovadnici pojavil samo zato, da bi nekaj minut stali na vibracijski plošči, zagotovo ne bi postali prav po čarobno močnejši.To bi morali početi skupaj s standardno vadbo, saj samo vadba z vibracijami ne bo imela ustreznega aerobnega učinka. Z drugimi besedami, čeprav bi naše mišice postale bolj napete in močnejše in bi bile zato bolj kalorično lačne od tistih, ki jih imamo zdaj, tek za avtobusom ne bi bil nič lažji. Da bi dobili aerobno kondicijo, se moramo premakniti. To pa na vibracijski pološči ni mogoče.Če želimo shujšati in izboljšati kondicijo, bo najboljša in najcenejša pot, da uživamo v zdravi prehrani in vključimo v svoj vsakdan telesno dejavnost. Če pa se odločimo za vibracije celotnega telesa, ne pozabimo izvajati tudi aerobnih dejavnosti in treningov moči.Splošna telesna pripravljenost ima različne elemente. Kardiovaskularno vadbo moramo kombinirati z uporovno vadbo o in treningom prožnosti, če želimo biti v resnično v formi. Torej, staromodno trdo delo. Če se med vadbo počutimo nekako čudovito, zagotovo ne delamo dovolj za dobro kondicijo. Fitnes ima tri glavne komponente: pogostost, intenzivnost in čas - ali trajanje.Na svoji plošči lahko stojimo in počnemo vse, kar nam je všeč, vendar bomo resnično v formi, če bomo porabili približno 30 minut, štiri do petkrat na teden, pri aerobnih početjih, s katerimi močno dvignemo srčni utrip.Ker so lahko vibracije celotnega telesa v nekaterih primerih škodljive, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom, še posebej, če ste noseči ali imate kakršne koli zdravstvene težave.Torej: čeprav so vibracijski stroji morda za marsikoga zelo koristni, pa vibracijski učinki niso primerni za vse.Negativne učinke vibracij na telo preučujejo že več kot 100 let. Vibracije, ki delujejo na celotno telo, lahko škodujejo ljudem z določenimi zdravstvenimi težavami.Ljudje z naslednjimi stanji se morajo izogibati uporabi vibracijskih strojev celotnega telesa:• srčni spodbujevalnik• nosečnosti• okrevanje po operaciji• akutna kila• migrene• sladkorna bolezen• nadomestki kolka ali kolena• rak ali tumorji• epilepsija• nevrološke težave• akutna tromboza• bolezni srca in ožiljaČe imamo katero od zgornjih stanj, se moramo pred uporabo vibracijskega stroja posvetovati s svojim zdravnikom.Prepogosta uporaba vibracijskih naprav lahko škodljivo vpliva na hrbtenico, zato je pomembno, da jo uporabljamo kot sestavni del celostnega programa vadbe.Veliko ljudi uporablja take vadbene stroje po vsem svetu brez stranskih učinkov, zato je odvisno od vašega telesa, zgodovine zdravja in odziva.Obstaja razlog, zakaj imajo stroji časovno omejitev 15-20 minut, zato je pomembno, da pravilno upoštevamo navodila in omejimo vadbeni čas. Tako bomo deležni maksimalne koristi vibracijske vadbe, vendar brez škodljivih učinkov.Zloraba strojev lahko dolgoročno škodljivo vpliva na krvni obtok, mišično-skeletni sistem in živčni sistem.Upoštevati moramo navodila proizvajalca in se odločiti za visokokakovosten stroj.Vadba na vibracijski plošči je seveda lahko zelo vabljiva za starejše, zato preverimo, kaj so o tem zapisali znanstvenik.Vibracijski trening lahko prinese nekaj potencialno mišično-skeletnih koristi, pravijo znanstveniki, vendar so potrebne nadaljnje raziskave za oceno optimalnega protokola vibracij glede varnosti in učinkovitosti pri starejših ljudeh, in za oceno učinkovitosti take vadbe za zmanjševanje pojavnosti padcev.Obstaja malo dokazov o optimalnem protokolu treniranja vibracij pri starejših, nekateri posegi pa lahko povzročijo neučinkovito ali nepotrebno veliko izpostavljenost. Vibracije lahko povzročijo škodljive učinke in potrebni so dodatni dokazi o tveganjih in koristih vadbe z vibracijami celotnega telesa v drugih organskih sistemih.V nasprotju s tem navadna vadba ponuja številne koristi za zdravje, na voljo pa je veliko več dokazov za informiranje o smernicah za starejše ljudi. Vibracijski trening je lahko privlačen za tiste, ki nočejo ali ne morejo vaditi normalno, nadaljnje raziskave pa bodo bistvenega pomena za zagotovitev dodatnih potrebnih dokazov, in morda za razkritje nadaljnjih koristi ali tveganj vibracijskega treninga za starejše. To je bilo napisano pred dvanajstimi leti.Lani pa so strokovnjaki objavili, da so seveda nekatere študije pokazale določene koristi, da ima vibracijska terapija lahko nekatere prednosti pri zdravljenju določenih stanj, kot so mišična oslabelost, bolečina v mišicah ali Parkinsonova bolezen. Koristna je tudi za starejše ljudi, ki ne morejo redno telovaditi.In ponovno: potrebno pa da bo še več raziskav, da bi ocenili potencialne koristi, vključno s tem, ali lahko taka vadba poveča kostno gostoto ali ne.Pred poskusom vibracijske terapije se posvetujmo s svojim zdravnikom. Ta nam lahko pomaga oceniti morebitne koristi in tveganja.No, nekaj pa je jasno: trese se v vsakem primeru. In če imajo tako napravo v enem najboljših nogometnih klubov na svetu, bo nekaj na njej. V nogometu je veliko več znanja, kot si mislimo, samo na plano ne pride.