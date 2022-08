Kako lahko barva in oblika oči vplivata na vaše zdravje

Oči so ogledalo naše duše, pravijo. Oči imajo povsod en jezik. Mojstrovo oko bo opravilo več dela kot obe njegovi roki. Oko za oko konča le tako, da ves svet oslepi.

Brez oči ni luči.

V očeh se vidi veliko. Priznana ameriška zdravnica, profesorica, publicistka in urednica publikacij o zdravju Melissa Conrad Stöppler je na spletni strani MedicineNet razložila, kako iz oči beremo zdravje.

Očesni rak

Obstaja vrsta raka, ki prizadene oči in se imenuje uvealni melanom. Pogostejši je pri tistih, ki imajo zelene, modre ali sive oči, kot pri ljudeh, ki imajo rjave oči. Tveganje za to vrsto očesnega raka je zelo majhno.

Zanesljivost

V neki študiji so znanstveniki ugotovili, da ljudje bolj zaupajo tistim, ki imajo rjave oči, kot tistim, ki imajo oči druge barve. Raziskovalci ugotavljajo, da je ugotovitve mogoče pojasniti s potezami obraza, ki so pri tistih z rjavimi očmi pogosteje take, da vzbujajo zaupanje.

Tveganje za sladkorno bolezen tipa 1

Raziskava iz leta 2011 je pokazala, da je pri belcih, ki živijo v Italiji in imajo modre oči, večja verjetnost, da bodo zboleli za sladkorno boleznijo tipa 1. Za potrditev rezultatov je potrebnih več raziskav. Predhodna študija pri severnoevropskih belcih je prav tako pokazala, da modre oči in svetla koža povečajo tveganje za sladkorno bolezen tipa 1.

Izguba sluha

Izpostavljenost glasnemu hrupu škoduje sluhu, zlasti pri tistih z modrimi očmi. Zdi se, da so ljudje z rjavimi očmi glede tega bolje zaščiteni. Raziskovalci menijo, da je to morda zato, ker imajo rjavooki ljudje več melanina, ki ščiti ušesa pred glasnimi zvoki.

Odvisnost od alkohola

Glede na rezultate študije, objavljene leta 2015, je pri posameznikih z modrimi očmi večja verjetnost, da bodo pili alkohol in postali zasvojeni z njim. Raziskovalci menijo, da lahko genetske povezave in druge možne spremenljivke igrajo vlogo pri nagnjenosti k pitju alkohola in možnostih, da postanejo odvisni.

Endometrioza

Endometrioza je stanje, pri katerem tkivo sluznice maternice raste na drugih delih telesa zunaj maternice. Takšno tkivo lahko prizadene druge organe, kot sta črevesje in mehur. To se imenuje globoka infiltracijska endometrioza (DIE). Pri ženskah z modrimi očmi obstaja večja verjetnost, da bodo zbolele za DIE kot pri ženskah, ki imajo oči katere koli druge barve. Raziskovalci menijo, da so geni, ki uravnavajo barvo oči, lahko povezani s tistimi, ki so odgovorni za bolezen DIE.

Odziv na terapijo

Ali lahko vaša barva oči določi, kako dobro psihoterapija deluje na vas? Mogoče. Neka raziskava je pokazala, da ljudje z rjavimi očmi dosežejo boljše rezultate zdravljenja z vedenjsko terapijo, ki je bolj toga, rigidna. Ljudem s svetlimi očmi bo morda bolje ustrezalo zdravljenje, ki se skupaj z njimi spreminja s hitrostjo, ki jim ustreza.

Neenakomerna dilatacija (širjenje) zenic

Anizokorija je izraz, ki pomeni, da zenice niso enako velike. Približno eden od petih ljudi ima zenice, ki se razlikujejo po velikosti. Včasih ni razloga za skrb. Včasih pa so lahko različno velike zenice znak nečesa resnejšega, kot je težava z živčnim sistemom, prisotnost okužbe ali možganska kap.

Vitiligo

Vitiligo je stanje, ki povzroči izgubo pigmenta v zaplatah na koži. Ljudje z modrimi očmi imajo manj možnosti, da zbolijo za vitiligom, kot tisti z rjavimi očmi. Raziskovalci menijo, da je to morda zato, ker so geni, ki so odgovorni za modre oči, povezani z zmanjšanim tveganjem za pojav tega stanja.

Katarakta

Ljudje z rjavimi očmi imajo večjo verjetnost, da bodo dobili sivo mreno, kot tisti z modrimi očmi. Ljudje z rjavimi očmi imajo dvakrat večjo verjetnost, da dobijo sivo mreno, kot tisti, ki imajo svetlejše oči.

Šolski dosežki

Večje zenice so lahko znak visoke inteligence, kažejo rezultati nekaterih študij. Večja velikost zenice v mirovanju lahko pomeni, da možgani dobro delujejo.

Večbarvne oči

Oči, ki vsebujejo več barv, so lahko znak Waardenburgovega sindroma. To je redka genetska bolezen, ki povzroča izgubo pigmenta v laseh, očeh in koži. Ljudje, ki imajo to stanje, lahko oglušijo ali imajo izrazite poteze obraza, kot so širok nos ali široko postavljene oči.

Atletske sposobnosti

Barva oči je lahko povezana s športnimi sposobnostmi. Ljudje z rjavimi očmi lahko blestijo v športih, ki zahtevajo reakcijo, kot so nogometna obramba, boks in udarjanje žoge. Tisti, ki imajo modre oči, so lahko odlični v športih, ki zahtevajo stalen nadzor, kot so igranje golfa, balinanje in metanje baseball žoge.

Toleranca do bolečine

Znanstveniki so opazovali porodnice, da bi ugotovili povezavo med barvo oči in prenašanjem bolečine. Opazili so, da ženske z rjavimi očmi kažejo večjo stisko med porodom. Prav tako so čutile večjo bolečino med gibanjem in mirovanjem, pogosteje so se zbujale z bolečino in so bile zaradi bolečine bolj depresivne kot ženske s svetlimi očmi.

Makularna degeneracija

Pri ljudeh s svetlimi očmi je dvakrat večja verjetnost, da bodo zboleli za starostno degeneracijo makule (okvara rumene pege, strokovno starostna degeneracija makule), kot pri tistih z rjavimi očmi. Svetle oči omogočajo, da več UV-svetlobe doseže mrežnico, kjer povzroča poškodbe. Makularna degeneracija lahko povzroči izgubo vida.