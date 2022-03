Kako pravilno izberemo tekaške copate

Spomladanska tekaška sezona je že v polnem teku. Verjetno so med nami tekači, ki so ugotovili, da je čas za menjavo tekaških copat. Zato nekaj besed o tem kako sami izberemo najbolj ustrezne tekaške copate.

Eno izmed splošnih prepričanj je, da je treba tekaško obutev zamenjati po približno 800 kilometrih teka. Seveda pa ta številka ni popoln aksiom, odvisna je od tega, kako tečete in seveda kje to počnete.

Asfalt požira čevlje hitreje kot steza, gozdna pot ali makadam in celo tekaška steza. In copati s peno EVA v podplatu se obrabljajo hitreje od tistih, ki imajo polieuretansko sredico.

Osnovne značilnosti pri izboru tekaških copat so:

• udobje (dobro počutje in oprijem stopala)

• blaženje (glede na težo tekača in tekaško podlago)

• stabilnost (glede na stopalni lok in tekaško podlago)

Zelo pomembno je, da izberemo pravo velikost in širino copat glede na naše stopalo (ozko, srednje široko, široko). Velikost tekaških copat naj bo približno pol številke večja od velikosti naših stopal. Pri nakupu moramo vedno obuti, zavezati in preizkusiti (hoja po trgovini, tek na tekaški preprogi) obe.

Oblike stopalnega loka:

• Pronacija – naravni prenos teže pri koraku, ko se teža ob dotiku stopala s podlago na zunanji strani pete prenese proti notranjemu delu prstov (palcu). Če se naše stopalo preveč nagne na notranjo stran, govorimo o čezmerni pronaciji.

• Supinacija – če se teža ne prenese na notranji del stopala, ostane na zunanjem delu in gre proti prstom bolj v smeri mezinca, govorimo o supinaciji.

• Nevtralni stopalni lok – vmesna stopnja med pronacijo in supinacijo.

Sami najpreprosteje ugotovimo, kakšne oblike je naš stopalni lok, z odtisom mokrega stopala na papir ali karton. Vsi ponudniki tekaške obutve pa nam to naredijo z raznimi meritvami ali snemanjem našega bosega teka na tekaški stezi.

Največja ponudba tekaških copat je za tekače in tekačice z nevtralnim stopalnim lokom, ki lahko uporabljajo tudi modele za zmerne pronatorje in supinatorje. Tisti z močnejšo pronacijo oziroma supinacijo pa naj obvezno izberejo tekaške copate, namenjene obliki svojega stopalnega loka. Seveda pa je izbor tekaških modelov odvisen tudi od naše tekaške pripravljenosti in tehnike teka.

Pri počasnejšem teku govorimo o načinu teka peta – prsti, ko pa smo hitrejši, tečemo po sprednjem delu stopala oziroma po prstih.