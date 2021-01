Kako se oblečemo smučarji tekači

Tekaška oblačila

Tek na smučeh je ena izmed najbolj varnih oblik smučanja, hkrati pa je oprema ugodnejša od opreme za alpsko smučanje.Če ste razmišljali o novem zimskem hobiju, ob katerem boste razgibali celotno telo, hkrati pa boste v stiku z naravo, je tek na smučeh popolna izbira.Tek na smučeh je ena izmed varnejših oblik smučanja, ki pa je še vedno dovolj aktivna oblika rekreacije za delovanje prav vseh mišic telesa. Zdravniki in strokovnjaki uvrščajo tek na smučeh med najpomembnejše telesne aktivnosti, saj ugodno vpliva na vse vitalne funkcije organizma. Ne glede na stopnjo fizične pripravljenosti se lahko z njim začne ukvarjati vsakdo, saj je primeren za vse starosti. Obenem ponuja čudovite razglede na zasneženo slovensko pokrajino, ki jo boste opazovali z urejenih tekaških prog. Če ste trdno odločeni, da boste poskusili tek na smučeh ali o tovrstnem športnem podvigu šele razmišljate, vam bodo nasveti zagotovo pomagali na poti do odločitve in prve smučarske ture.Manj zahtevnim tekačem zadoščajo ponavadi že domača oblačila. Uporabimo lahko oprijeto lažje zimsko športno oblačilo, podloženo trenirko, tanjše smučarsko perilo, brezrokavnik, vetrovko, kapo, tanjše rokavice s prsti, sončna očala. Bolj zahtevni tekači lahko izbirajo med posebnimi tekaškimi oblačili. V obeh primerih je treba upoštevati osnovno načelo pravilnega oblačenja: obleči je treba več tanjših oblačil, ki jih lahko po potrebi odložimo, po vadbi pa spet oblečemo.