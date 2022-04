Kako se odvaditi sladkega

Brez sladkega na mizi ne moremo. ​Cuker je nujen, tako kot ... je nujen, vendar je lahko v bolj zdravih oblikah.

Glukoza je glavni vir energije za celice, potrebna je, nujna je kot zrak in voda. Brez tega zapademo v depresijo, jokamo brez razloga, počutimo se letargično, življenje postane žalostno.

Toda namesto da bi glukozo uživali z zdravo hrano, kot so zelenjava, sadje, žitarice, se nenadzorovano zanašamo na pecivo, sladkarije, gazirane pijače. Cuker direktno v »žilo« zagotavlja takojšen užitek in zadovoljstvo.

Posledično nas čakajo odvečni kilogrami, izguba energije, mozolji povsod. Pogled v ogledalo ne vzbuja optimizma.

Hrepenenje po sladkem ima veliko razlogov, tako psihičnih kot fizioloških.

Sladkarije so prva pomoč, ko smo pod stresom, gremo skozi krizo v medsebojnih odnosih, ne gre nam v službi. Tudi telesna aktivnost vpliva na željo po sladkem – ali je preveč ali pa premalo. Sladkarije kompenzirajo dolgčas, nezadovoljstvo, čustveno izgorelost.

Voda kot alternativa

Močna žeja je podobna lakoti. Podobno je s sladkarijami. Če želite sladkarije, popijte kozarec vode. Moralo bi pomagati. Toda postavite si mero - odvečna tekočina lahko privede do nasprotnega učinka in povzroči željo po sladkem. Le kdo bi namesto čokolade spil kozarec vode?

Spomin na preteklost

Vemo, da tudi vonjave obujajo spomine iz preteklosti. Včasih so izdelki povezani s prijetnimi spomini iz otroštva, mladosti, zelo pomembnega obdobja v življenju. Takrat se je zelo težko upreti skušnjavi. Lahko pa najdete tudi bolj zdravo različico svoje najljubše jedi.

Sezonsko razpoloženje

Ste opazili, da spomladi hitreje preidemo na lažjo prehrano? Zadišijo nam solate, veliko zelenjave in zelišč, sadje. Čustveni vzpon povzroči, da pozabimo na sladkarije. A z začetkom jeseni se vse vrne v normalno stanje – depresija, zaspanost, izguba moči in neustavljiva želja po sladkarijah in žemljicah.

Hormonska nihanja

Nenavadne prehranjevalne navade opazimo pri mnogih ženskah med menstruacijo, nosečnostjo ali menopavzo. Za vse je kriva neuravnotežena raven moških in ženskih spolnih hormonov – testosterona in estrogena.

Iščemo rešitev

Vse je zelo preprosto. Naravni sladkor se nahaja v zelenjavi, sadju in žitih. Je veliko lažji in bolj zdrav od rafiniranega, zagotavlja potrebno dozo energije, kombinira se z drugimi hranili, vitamini in minerali, koristnimi kislinami in vlakninami.

Glavna težava za tiste, ki se upajo odreči sladkarijam, je v zdravi hrani prepoznati sladkarije. Na začetku receptorji ne bodo zaznavali naravne glukoze, postopoma, ko se telo znebi presežka, boste občutili drugačen okus hrane. Morda se vam bo zdelo še slajše od vaših najljubših sladkarij.

Predstavljamo sedem najboljših živil, ki bodo ublažila željo po nezdravih sladicah:

Fige

Fige so okusne tudi surove, ampak, posušene so veliko slajše. Hitro in dolgotrajno poskrbijo za občutek sitosti. Vendar obstaja ena nevarnost, suhe fige so precej kalorične - 100 g vsebuje 214 kcal. Če ste se zaradi svoje postave odrekli sladkarijam, bodite zmerni.

Jagode

Poletni sadež. Ampak danes jih je mogoče kupiti tudi sredi zime. Vsebujejo številne snovi, ki pomagajo pri izgorevanju maščob, bogate so z antioksidanti: vitaminom C in elaginsko kislino, ki preprečuje staranje kože.

Jabolka

To sadje je skladišče vitaminov, vključno z antioksidanti in prepotrebnimi vlakninami. Zahvaljujoč ogromni količini vitamina B, jabolka pomagajo zmanjšati raven stresa in bistveno izboljšajo spomin. So ena najboljših in najbolj zdravih prigrizkov za čez dan, idealna hrana pa je tudi za diabetike.

Banana

Najbolj priljubljeno sadje za prigrizke, smutije in napitke. Banane so bogate z vitamini, minerali in vlakninami. Prvakinje v vsebnosti kalija, ki je odgovoren za delo mišic, vzdrževanje kislinsko-bazičnega in vodnega ravnovesja ter krvnega tlaka. Ena banana hitro poteši apetit in prispeva k normalni prebavi. Vsebuje pa tudi veliko kalorij, zato jih ne jejte zvečer.

Buča

Buča je najboljši zaveznik v boju proti staranju. Vsebuje veliko vlaknin, a zelo malo kalorij, zaradi česar je idealno živilo za tiste, ki jih skrbi prekomerna telesna teža.

Granatno jabolko

Izjemno koristna so za imunski sistem, srce in ožilje. Snovi, ki jih vsebuje granatno jabolko, prispevajo k normalizaciji krvnega tlaka, zmanjšajo tveganje za možgansko kap in bolezni srčno-žilnega sistema. Granatno jabolko je zelo koristno za sklepe in odlično ščiti kožo pred negativnimi učinki ultravijoličnega sevanja.

Korenje

Ta zelenjava je bogata z vlakninami, antioksidanti in beta-karotenom, sestavino, ki je pomembna za zdravje in lepoto. Zanimivost: Če poleti pred odhodom na plažo vsak dan spijete kozarec korenčkovega soka, bo porjavelost enakomerna in trajala bo dlje. Za boljšo absorpcijo vitaminov in hranil ne pozabite v kozarec soka dodati malo kisle smetane ali rastlinskega olja.