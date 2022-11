Kakšne so prednosti teka na hrib

Nekateri tekači ne marajo teka na hrib, tak tek je lahko naporen; to je res, vendar se trdo delo obrestuje. Tek navkreber ima številne prednosti: povečanje v moči, hitrosti in samozavesti, pa tudi rutino v vadbi odpravi.

Seveda tak tek ni le v lasti tekačev, za katere je tekanje edini ali glavni šport.

Zelo kakovostno si tako napredek priznojijo tudi tisti, za katere je tek le del vadbe.

Krepitev zgornjega dela telesa

Tek navkreber vas prisili, da z rokami poganjate močneje kot pri teku po ravnem. To pomeni, da boste izboljšali svojo sposobnost vključevanja sredice in okrepili moč zgornjega dela telesa.

Tek na hrib ne nadomesti ustrezne vadbe za moč, vendar je tek vseeno šport, pri katerem boste morali vključiti vse svoje mišice.

Zgraditi moč

Tek po klancih navzgor je oblika uporovne vadbe. Gradi stegenske mišice, mišice v mečih in zadnjici. Okrepili boste tudi upogibalke kolka in Ahilove tetive.

Tek navkreber okrepi te dele telesa bolj kot tek po ravnem. Če krožne vadbe ali vaj za moč ne marate, so lahko klanci odličen način za izgradnjo mišic s tekom in ne z dvigovanjem uteži.

Povečamo hitrost

Mišice, ki jih uporabljate pri teku na hrib, so iste mišice, ki se uporabljajo pri sprintu. Moč, ki jo pridobite pri teku po klancih, bo pomagala izboljšati splošno hitrost teka.

Ponovite tekov navkreber, to je odlična vadba za hitrost, moč, samozavest in duševno vzdržljivost. Čeprav dva hriba nista enaka glede razdalje in naklona, ​​je vadba preprosta.

Za dokončanje ponovitve v hrib uporabite razdaljo vod 100 do 200 metrov (na daljših hribih boste morda morali skrajšati tek navkreber). Tecite čim hitreje, nato pa si opomorete s počasnim tekom ali hojo navzdol.

Povečanje intenzivnost in porabe kalorij

Tekači lahko povečajo intenzivnost s pospešitvijo, vendar hribi ponujajo način za povečanje intenzivnosti, medtem ko tekači tečejo z enako hitrostjo. Srčni utrip, dihanje in verjetno stopnja potenja se bodo pri teku navkreber povečal.

Druga prednost dodajanja intenzivnosti je, da boste pri teku navzgor porabili več kalorij. Dejansko število dodatnih kalorij bo odvisno od stopnje naklona in drugih dejavnikov, vendar lahko pričakujete, da boste povečali svoj potencial za izgorevanje maščobe, če boste svoji vadbi dodali hribe.

Preganjanje naveličanosti

Pogosto je slišati, da se tekači po povsem ravni prog dolgočasijo. Čeprav je res, da nekateri tekači ne marajo hribov, jim lahko, dodajanje vzponov in spustov v vadbo pomaga preprečiti psihično in fizično izgorelost zaradi dolgočasja.

Telo se hitro navadi na tek po ravnih cestah. Hribi so dobrodošla motnja. Ko pomešate stvari, lahko to vodi do novih izboljšav telesne pripravljenosti.

Doseganje vrha klanca je majhno zmagoslavje, ki bo povečalo samozavest sredi vadbe. Če nič drugega, boste morda imeli boljši razgled z vrha hriba.

Manj poškodb

Ko s takim tekom krepite mišice nog, lahko zmanjšate tudi tveganje za poškodbe, povezane s tekom. Namreč, tako mišice trenirate za izvajanje gibov na različnih ravneh naklona.

Ko tečete navkreber, boste morali vključiti zadnjične mišice in mišice zadnje stegenske mišice. Če se spuščate navzdol, potrebujete stabilnost, ki jo zagotavljajo kolenski sklepi, saj vključujejo vaše lateralne in medialne mišice kvadricepsa.

Ko bodo te mišice v prihodnjih tekih ali atletskih dogodkih izpostavljene izzivom, bodo bolje pripravljene na soočenje z novo fizično oviro.