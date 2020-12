Kalorična razlika med suhim in svežim sadjem

Suho sadje – prigrizek ali sladica?

Suho sadje je energijsko bogato živilo

Suhe fige vsebujejo do trikrat več sladkorja kot sveže



ZPS nasvet:

Osnovna logika za štetjem kalorij je enačba, s katero se strinjajo strokovnjaki: če želimo shujšati, moramo zaužiti manj kalorij, kot jih pokurimo.V decembru se največ in najbolje je, pravimo tudi športni navdušenci. V prazničnih dneh se vsi malce sprostimo in si obljubimo spet povratek v stare tirnice že prvi dan novega leta.Zanimiv zapis smo dobili od Zveze potrošnikov Slovenije, saj se odlično ujema z nekaterimi našimi članki na to temo, ki jih lahko preberete na naši strani.December je pregovorno čas obdarovanja. Dobri možje nam pogosto prinesejo obilo sadja, predvsem pomaranče, mandarine in tudi suho sadje (rozine, brusnice, jabolčni krhlji, datlji, suhe slive, fige, banane, marelice…), ki jih marsikdo uživa kot prigrizek ob gledanju prazničnega filma. Pa veste, kakšna je razlika med suhim in svežim sadjem?Suho sadje je sveže sadje, ki mu je bila s postopkom sušenja odstranjena večina vode. Med postopkom se sadež skrči in dobimo resda majhen, a energijsko (zelo) bogat sadež.Glede na visoko kalorično vrednost in količino naravno prisotnega sladkorja v suhem sadju, se priporoča vsakodnevno uživanje predvsem svežega sadja. Če uživamo suho sadje, prilagodimo količino, zadošča majhna pest suhega sadja, kar je okoli 30 gramov.30 gramov suhega sadja je majhna porcija, zato jo lahko hitro presežemo in s tem v telo vnesemo tudi velike količine sladkorjev. Enaka masa suhih fig na primer vsebuje kar trikrat več sladkorja kot pa sveže fige. Suho sadje zato lahko predstavlja dobro alternativo nekaterim ostalim sladkim prigrizkom oz. sladici, saj vsebuje minerale, vitamine in prehransko vlaknino.Za prigrizke izbirajte sveže sezonsko (zimsko) sadje (jabolka, mandarine, pomaranče, kaki ). V primeru uživanja suhega sadja ne prekoračite priporočene porcije do 30 g na dan. Pred nakupom suhega sadja preverite sestavine in hranilno vrednost izdelka, saj je nekaterim dodan še sladkor (največkrat je dodan suhim brusnicam, sušenim bananam oz. bananinem čipsu ter kandiranemu sadju) in aditive (sulfiti). Izogibajte se nakupu suhega sadja, ki poleg naravno prisotnih sladkorjev vsebujejo še dodane sladkorje.Z uporabo aplikacije Veškajješ in skeniranjem črtne kode na hiter in pregleden način dobite informacijo o hranilni vrednosti in prehranskem profilu živila, ki je ovrednoten z barvami semaforja.