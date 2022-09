Kam z lisičkami? Ja, v pito

Pozno poletni oziroma jesenski čas nam običajno prinaša jesenske darove narave, med katerimi so tudi gobe, točneje lisičke. Pravi gobarji sicer gobe nabirajo skoraj čez celo let z izjemo zime.

Sama sem na žalost tiste sorte človeka, katerega gobe v gozdu ravno ne pokličejo. Točneje, če bi goba že skočila k meni v naročje ali košaro, pa bi morda le bila moja.

Današnje lisičke, ki nastopajo v slani piti v družbi pora, slanine in ostale družbe so torej doprinos hišnega gobarja restavracije v kateri delam. Hvala mu.

O gobah smo nekaj besed že spregovorili v enem od prejšnjih receptov. Za konkretno lisičke pa lahko dodamo še nekaj besed. Pri nas so med bolj priljubljeno vrsto gob. Njihovi zdravilni učinki pa vsekakor niso zanemarljivi. Bogate so z vitaminom A, imajo velik protitumorski učinek, krepijo imunski sistem in delujejo tudi protivnetno. Posebnost lisičk je tudi, da so zelo redko črvive. Namreč vsebujejo posebno snov, ki jo žuželke ne prenašajo. Kot ste morda že sami kdaj prišli do spoznanja, pa so težje prebavljive, zato današnji recept svetujem za kosilo ali zgodnjo popoldansko malico, da ne bo težav.

Poletov recept: Pita iz lisičk. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za 4 osebe potrebujemo (pekač premer 22 cm):

Testo:

250 g pirine moke

6 žlic masla

Nekaj žlic mleka ali vode

Sol

Nadev:

Olivno olje

500 g očiščenih in narezanih lisičk

1 por

polovica čebule

70 g slanine

Vejica rožmarina

2 lista žajblja

Šopek peteršilja

2 stroka česna

Sol, poper

Nekaj žlic sladke smetane

1 jajce za premaz

Priprava pite iz lisičk:

Iz sestavin za testo najprej ročno ali na stroj zgnetemo gladko testo, ki naj vsaj nekaj časa(pol ure) počiva na hladnem.

Dobre 2/3 testa razvaljamo in z njim obložimo pekač za pite. Robove viška testa odrežemo.

Na olju v ponvi prepražimo narezano čebulo, očiščen in narezan por, na koščke narezano slanino in lisičke. Nekaj časa pražimo, da se vse skupaj zmehča, dodamo sesekljan česen in drobno sesekljana zelišča. Vse še na hitro prepražimo in odstavimo iz ognja, da se ohladi.

Ohlajeno zmes nadevamo in razporedimo na testo. Iz preostanka testa, ki ga razvaljamo, naredimo še poljubno mrežo. Pito premažemo še z razžvrkljanim jajcem in jo pokapljamo z nekaj žlic sladke smetane.

Pito pečemo približno 30 minut pri temperaturi 180 stopinj, da zlato porjavi.

