Katero specialko bi izbral, če bi bila omejitev samo nebo

Zagata? Ni zagate. Zagate ni sploh? Je, zagata.

Zagate je lepa slovenska beseda. V neprijeten položaj nas spravi tako vprašanje. Ali pa komaj čakamo, da nam ga zastavijo.

Nekateri lahko odgovorijo v sekundi, nekateri potrebujejo daljši razmislek, nekaterim je vseeno, ampak taki nas ne zanimajo.

Torej, kaj bi si kupili, če bi vam nekdo rekel, da denar ni ovira? Katero je vaše sanjsko kolo. Kakšno je vaše sanjsko kolo? Odgovore nam lahko posredujete na naši Facebookovi strani.

Najprej se vprašajmo, kdaj je specialka zrela za zamenjavo.

V zgornjem članku smo zvedeli, kdaj smo zreli za zamenjavo. Zdaj pa smo zvedeli, da je za zamenjavo omejitev samo nebo.

Kot iz topa bi lahko nekdo izstrelil in rekel, dajte mi kolo Bena 0'Connorja in mir bo v hiši naslednja tri leta. Ne, ne, Rogličevega Cervela S5 mi dajte in volk bo sit. Zmenimo se za Astaninega Wilierja s Coriminima obročnikoma, in vse bo v redu. Lahko si izmišljujete v nedogled, ampak vrhunec najsodobnejše tehnologije je Mezgečev Giant Propel Advanced Disc SL, jasno s Cadexovimi obročniki. Najbolje, da mi daste Mohoričevo Merido Reacto, seveda s potopno sedežno oporo. Pogijev Colnago V3RS, če je za najboljšega kolesarja dober, bo zame odličen ...

Proizvajalci takih koles skoraj ne poznajo karbona. FOTO: Arhiv poizvajalca/ Aurumania.com

Vse diši po tem, da bi izbirali med konfekcijskimi izdelki. Najbrž, zato ker smo samo kolesarski rekreativci in poznamo tiste bicikle, ki jih ponujajo domači prodajalci ali celo najbližja kolesarska prodajalna. Obstajajo pa tudi filigranske izdelave iz manufaktur, ki nikoli ne oglašujejo. Tam se šele začnejo cediti sline s kotičkov kolesarskih ust.

Proizvajalci takih koles skoraj ne poznajo karbona. Njihovi materiali so titan, jeklo, skandij, aluminij, bambus ... Njihove cene okvirjev gredo res proti nebu. Ampak, tu ne gre več samo za kolo, ampak za umetnost, tradicijo, gizdalinjenje, zbirateljstvo. Seveda so to kolesa za vsakdanjo uporabo, tudi za dirkanje na Franji. Le, ko, če, ga enkrat imaš, bi ga imel najraje v vitrini ali samo za nedeljske vožnje.

Medtem ste gotovo že premislili kakšno kolo bi si sestavili ali kupili, če denar ne bi bil vprašanje?

Najprej se moramo odločiti, kateri okvir je tisti, ki bi ga imeli najraje. In potem sledijo muke z obročnikoma. In potem še večje muke z izbiro nakita. Do kam sploh lahko seže cena? Najbrž do približno 20 tisoč evrov. To je cena dobrega motocikla. Obstajajo pa tudi kolesarji, ki med sanjska kolesa štejejo na primer; kolo, s katerim je dirkal Miguel Indurain. Mogoče kolo, ki ga je vozil Fausto Coppi ali pa Tadej Pogačar. Cene teh koles se tudi dotikajo neba.

In vendar, v tem sestavku ne bom mogel razkriti, kakšno kolo do neba bi lahko bilo. Ta sestavek je izziv k razmisleku. Lahko pa z nami to delite na naši Facebookovi strani.