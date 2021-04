Kdaj na polmaraton in kdo

Moje mnenje je, še vedno, da je za rekreacijo polmaraton primeren, ko so ga moški sposobni preteči hitreje kakor v dveh urah, ženske pa hitreje kakor v dveh urah in četrt. Nazadnje sem to tezo malce preveč nerodno oziroma pomanjkljivo objasnil, vendar mislim, da ima vse skupaj smisel.Večina moških, starih, mladih in tistih vmes, lahko polmaraton preteče prej kakor v dveh urah, če dovolj vadijo. Večina žensk, ki dovolj tečejo, lahko polmaraton preteče prej kakor v dveh urah in četrt.Za začetnike, ki so šele začeli teči, polmaraton ni primerna razdalja. Njihove noge še niso prilagojene na dolgotrajne obremenitve. Če se začetniki prehitro lotijo polmaratona, tvegajo tekaške poškodbe zaradi prekratkega tekaškega staža. Zato je pametno na svoj prvi polmaraton počakati kakšni dve leti redne vadbe.Začetniki se morajo znati brzdati, tudi če jim tek gre dobro in hitro. Ni pomembno, za njihove noge predolgi teki niso dobri in primerni. Do tega je treba priti postopoma.Tisti, ki redno tečejo že vsaj dve leti trikrat na teden brez daljših prekinitev, pa se gotovo lahko lotijo polmaratona. Takšni tekači bodo večinoma dosegli prej opisane norme brez pretiranega napora, vendar z redno vadbo. Kaj pomeni redna vadba? To pomeni, da se pozimi poleg teka malce bolj posvetimo vadbi moči, spomladi izkoristimo splošno fizično pripravljenost za malce več tekaških kilometrov in smo gotovo pripravljeni za polmaraton.Hitrost na polmaratonu bo prišla sama. Če pa boste pred polmaratonom zadnjih osem tednov namenili malce bolj specifični vadbi (tempo teki, intervalni teki), boste gotovo presenetili sebe z rezultatom. No, poglejte, če nekdo po vsej tej vadbi teče počasneje, kot je bilo prej napisano, pa ni nobenega zadržka, da ne bi smel teči. Tekači, ki redno tečejo že več let, a tečejo bolj počasi, se lahko lotijo katere koli razdalje, tudi maratona. Njihove noge, njihovi sklepi so na to obremenitev prilagojeni. Zaradi tega ne tvegajo nobene poškodbe.