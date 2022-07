Ko sta rekreacija in šport tudi veselje in zabava

Prvi vikend v juliju je na tolminskem Sotočju potekal Soča Outdoor Festival, ki postaja ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji, uvrstitev v koledar devetih ligaških prireditev Alpe Adria Trail Cup, ki združujejo tekače iz Italije, Slovenije, Avstrije ter Hrvaške do Bosne, pa krepi njeno mednarodno udeležbo.

Tekači so se v soboto pomerili na 10, 15, 25 in 45 kilometrskih trasah, v nedeljo so na svoj račun prišli gorski kolesarji, prvič pa je bil organiziran tudi parafestival v soorganizaciji zveze Sonček.

Če štejemo tudi koronsko izvedbo dogodka leta 2020, ki je bila res zelo zelo okrnjena, je letos potekala že deseta izvedba. Z Janom Klavoro, direktorjem agencije Visit Goodplace, ki je eden glavnih organizatorjev, smo se pogovarjali o vtisih po prireditvi.

Letos je potekala tako rekoč že deveta, če štejemo koronsko izvedbo pa deseta izvedba Soča Outdoor Festivala. Koliko tekačev, kolesarjev in navijačev je prišlo na Sotočje?

V letošnjem letu smo imeli preko 1650 prijavljenih tekačev, od katerih jih je okoli 1400 tudi startalo, imeli smo preko 280 kolesarjev in od tega jih je 250 startalo. Dodatno so tukaj bili še tekmovalci na SUPu, Parafestivalu in številni obiskovalci, ki jih je bilo skupaj s tekmovalci gotovo 4000 v dveh dneh. Vsako leto se nam odstotek tujcev povečuje in letos so slednji predstavljali že več kot 40% vseh tekmovalcev in obiskovalcev. Večina tujcev prihaja iz Hrvaške, nekaj pa tudi iz Italije, Avstrije itn., skupaj iz več kot 16 držav.

Kako pripravljeni pa so tekači in kolesarji, so prireditve samo tekmovalne ali so tudi rekreativne?

Na prireditev pridejo tako resni tekmovalci kot popolni rekreativci, ki si želijo samo uživati v naravi. To slednje, rekreativno raven, tudi zelo spodbujamo, saj je narava v dolini Soče tako lepa, da bi bilo škoda hiteti. Veliko tekmovalcev se vmes ustavi, slika, pogovori z domačinom itn. Lani smo imeli eno od ekip, ki jih je zadnje tekač oz metla celo počakal, da so šli na pivo v Tolminskih koristih. Seveda pa se tekme udeležijo tudi tekači, ki gredo na zmago in tekmujejo v Alpe Adria Trail Cup ligi.

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Zakaj po vašem mnenju udeleženci pridejo na SOF; je pomembnejše tekmovanje, druženje, narava, turizem?

Nobenega izmed naštetih razlogov ne bi izključil. Bi si pa vsekakor želel, da je glavni motiv narava in turizem. Sam sem v turizmu dejaven že preko 25 let. V tem uživam in to je moja služba. Prireditev jemljemo kot marketinški in turistični produkt doline Soče. Želimo, da preko dogodka obiskovalci pridejo k nam in nato tukaj ostanejo vsaj za vikend. Da tukaj nato počnejo še druge stvari in obiščejo druge ponudnike. Torej, da imajo vsi v dolini Soče oz vsaj v okolici Tolmina nekaj od naših obiskovalcev. Istočasno pa želimo, da domačini sprejmejo dogodek kot svoj in da se pri nas oglasijo kot tekmovalci ali samo obiskovalci. Vsi so dobrodošli. Na pamet bi lahko celo rekel, da na našem dogodku tekmuje skoraj 100 domačinov.

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Veliko udeležencev je bilo mnenja, da pri vas je pa tako dober vajb, da bodo še prišli, tisti, ki letos niso tekmovali, prihodnje leto tudi tekmovat. Kaj je tisto, kar po vašem pripomore k temu dobremu vajbu?

Na prvem mestu je gotovo prostor, v katerem poteka festival. Ne samo sotočje kot tako, ampak tudi vsa okolica. Na drugem mestu bi izpostavil prostovoljce in ljudi, ki festival pomagajo izpeljati – vidi se, da so domačini festival vzeli za svojega in se do tekmovalcev in obiskovalcev takoj tudi obnašajo – kot do prijateljev. Na tretjem mestu je doživetje – za razliko od klasičnih cestnih tekov si organizatorji trail tekov prizadevamo, da bi bila tekaška izkušnja tudi doživetje in pri nas to doživetje najbolje na koncu prikaže prečenje Tolminke. Zagotovo je razlog tudi ta, da spodbujamo uživanje in ne samo tekmovalnost. Razlogov je gotovo še veliko in vsak ima svojega.

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Glede na različnost tras organizacija take prireditve ni mačji kašelj. Kaj pomeni in kako vam uspeva?

Za nami je že veliko izvedb in poleg tega dogodka so-organiziramo tudi Julian Alps Trail Run, Kočevsko Outdoor itn. Torej izkušenj je kaj nekaj. Ne bom zanikal, da je organizacija vsaj osebno zame in tudi za ves ožji krog zelo naporna, a na koncu nasmeški obiskovalcev vse poplačajo. Je pa nujno pri takih dogodkih imeti zelo močno in izkušeno jedro osrednjega tima. Temu pa seveda sledi gora prostovoljcev, brez katerih absolutno ne gre in ki so nujni za izvedbo takega dogodka. Pri tem ne smem pozabiti omeniti gorskih reševalcev, gasilcev ter drugih pomembnih strokovnih služb, ki nam pomagajo. Vedno bolj se tudi destinacija zaveda pomena take prireditve in tudi pri njih čutimo vedno večjo podporo.

Kaj je organizatorjem pokazala zadnja izvedba, po čem vam bo najbolj ostala v spominu?

Po tem, da sem v soboto spoznal nosilno kapaciteto tega prostora. Smo drugačni od vseh ostalih festivalov, ki se dogajajo v Tolminu, saj naenkrat pride ogromno število ljudi, ki imajo svoje potrebe, želje, pričakovanja. Vsako leto jih poskusimo bolje izpolniti, ampak vse še ni tako, kot bi si želel. Ugotovili smo, da je nosilna kapaciteta tekaških poti okoli 1500 tekmovalcev in nato okoli 3000 obiskovalcev, ki smo jih imeli v soboto. V soboto sem se najbolj razveselil nasmejanih tekačev, ki so prečkali Tolminko, v nedeljo pa srečnih obrazov obiskovalcev Parafestivala. Ponosen sem bil na ekipo, da smo lahko gostili tudi njih in da so lahko tudi oni uživali v tem izjemnem okolju, v outdoor športih, ki so tudi meni tako ljubi.

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Če ne štejemo koronske izvedbe, bo prihodnje leto SOF doživel jubilejno, deseto izvedbo? Že kaj razmišljate o njej, boste sledili že utečeni ponudbi ali vendarle pripravljate kakšne posebnosti?

Vsekakor si želimo še izboljšati obstoječo tekaško trail izkušnjo in ne povečevati števila tekmovalcev. Želimo povečati število kolesarjev in pripeljati še nove outdoor športe na sam festival. Festivalno ponudbo želimo raztegniti na več dni z raznimi outdoor izobraževanji, predavanji, vodenji itn. Festivalno dogajanje želimo raztegniti tudi v druge kraje doline Soče oz znotraj Tolmina v smislu, da bi v sklopu festivala v soboto zvečer potekala zabava za vse outdoor športnike in domačine v centru Tolmina. Torej, da bi festival postal še bolj dostopen vsem in še bolj povezan z okoljem, v katerem poteka.

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar

Soča Outdoor Festival 2022. FOTO: Matevž Hribar