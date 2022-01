Kočevsko se predstavlja na EXPO 2020 v Dubaju

Kočevsko skupaj z destinacijama Visit Ljubljana in Bela Krajina, svetovno javnost nagovarja z zgodbo o neokrnjeni naravi, obširnih gozdovih in pragozdovih, bogati kulturni dediščini, možnostih za številna aktivna in zdrava doživetja, ter naši zavezanosti k trajnostnemu in odgovornemu turizmu.

Kočevsko se pri predstavitvi osredotoča predvsem na zgodbo o naših obširnih in neokrnjenih gozdovih, kjer domuje tudi rjavi medved ter številnih možnostih za aktivno in trajnostno mobilnost.

Obiskovalci lahko na predstavitvi s pomočjo VR očal virtualno vstopijo v Pragozd Krokar, ki je od leta 2017 uvrščen na UNESCO seznam naravne dediščine, ter tako doživijo neokrnjen in dragocen biser narave, kamor vstop sicer ni dovoljen.

Razstavni paviljon v Dubaju. FOTO: Kocevsko.com

V sklopu predstavitve se lahko obiskovalci podajo tudi na virtualno kolesarsko doživetje po Kočevski, podrobneje spoznajo rjavega medveda - eno od treh velikih zveri, ki jih lahko najdemo pri nas, in začutijo utrip Kočevske ter izvejo več o čebelarjenju.