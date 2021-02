Kolesarska vadba je kot pisanica

FOTO: Shutterstock

O taktiki na Franji bomo še pisali



Najprej se morate odločiti, ali boste rekreativni panoramski kolesar ali pa amaterski hitri kolesar. Če boste panoramci, no, potem niti niste prišli do tega stavka, uživali boste v drsenju v naravi in si og­ledovali svet okoli in okoli.Če pa (bo)ste ljubiteljski dirkač, pa pozabite na razglede, ki jih ponuja vožnja s kolesom, ker boste morali biti osredotočeni le na tehniko vožnje in urnik vadbe. Tehnika vožnje? Spet lahko mirno zapišem, da se le malokateri rekreativec zna voziti s specialko, ampak naj ta tema os­tane za kasneje. Da ne bi zbezljali proč od naslova, Polet O2 odsvetuje nabiranje kilometrov brez strokovne podlage.Strokovna podlaga ne pomeni, da morate takoj najeti osebnega trenerja, ampak zgolj ozaveščanje, da je škoda toliko časa, ki ga preživimo na kolesu, ne izkoristiti koristneje. Izobražujmo se in kmalu bomo ugotovili, da je to res. Polet O2 odsvetuje skrb, da moramo biti boljši, kot smo bili lani. Bodimo pametnejši, kot smo bili lani, in že smo v prednosti.Bolj star, bolj nor je le v pesmicah, pri nas je drugače. Bolj star, dobro nor. Ja, kolesarska norost je nekaj posebnega, nekaj, česar se je treba naučiti.Nasvet, ki naj bo kar vaša ko­le­sarska zlata delnica: ne tiščite takoj v klance! Kolesarski trening oziroma vadba je sestavljena najprej iz »obratomera«, pravilni obrati in njihova frekvenca, to je osnova. Trening ni samo vožnja navkreber. Trening so intervali, distance, dolge in kratke, so šprinti v klanec, po ravnem ali po klancu navzdol. Kolesar­ska vadba so vmesne pavze, ki so namenjene počitku in posledično lažjem napredku. Znate voziti skozi ovinke, se znajdete med tisočero očeladeno množico Franje, boste pod­legli njihovem divjem ga­lopiranju že v vožnji skozi center Ljubljane?Trenirajte z glavo, posvetujte se z izkušenim, pobrskajte po vseh zavrženih tabelah, planerjih, kolesarskih urnikih. Ni­so za v smeti, ampak za upo­rabo, in tam boste videli, da je še najmanj »klancanja« in največ intervalnega trenin­ga, kar pomeni, da boste v manj urah z manj kilometri veliko boljši oziroma hitrejši.Če ste pozabili, vas mo­ram spomniti, da je Franja ali katera koli druga dirka ali pa maraton, sestavlje­na iz samih intervalov, spreminjanje hitrosti si sledi celotnih 100 ali 155 kilometrov, in če se boste pravilno pripravili, boste šli vedno hitreje in ne vedno težje, počasneje …