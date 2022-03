Kolesarske majice za spomladansko kolesarjenje

Za pomladanske dneve na kolesu se je težko pametno obleči. Na soncu je toplo. V senci zahladi. Zimska kolesarka oprema je pretopla, poletna pretanka. Tisto, kar je super ob treh popoldne, je ob šestih zvečer že nevarno za zdravje. Ja, pomlad ima svoje posebne čare, tudi na kolesu.

Novost v Sloveniji je mlada španska znamka Gobik. Samo 12 let je na tržišču, a je že našla kolesarje, ki prisegajo na njihovo kakovost. Španci pravijo, da morajo biti njihova oblačila poceni in najboljša. Glede cene nismo sigurno, vsakdo naj presodi sam, nam se zdi zelo sprejemljiva glede na kakovost. Predstavljamo žensko in moško različico majice Cobble, ki je odlična za spomladansko in jesensko kolesarjenje. Ima dolga optično podaljšana rokava iz neoprena in oprijet kroj. Izdelana iz treh različnih tkanin. Majica se zapenja in odpenja po celi dolžini z odporno plastično zadrgo, ki je na notranji strani zaščitena z zavihkom.

Gobik Cobble moška majica z dolgimi rokavi. FOTO: Arhiv proizvajalca

Na hrbtu so trije ergonomični žepi s poševnimi odprtinami za lažjo dostopnost. Nova tekstura tkanine nudi boljše odvajanje zraka. Na žepih je inovativen, patentiran GRS sistem - Gobik Retention System, ki bo poskrbi za najdragocenejše predmete, ki jih nosimo s sabo med kolesarjenjem. Cena: 95 evrov.

Gobik Cobble ženska majica z dolgimi rokavi. FOTO: Arhiv proizvajalca

Northwave je v Sloveniji med najbolj poznanimi in prodajanimi blagovnimi znamkami. Prehodna majica Blade 3 z YKK zadrgo po celi dolžini ščiti pred mrazom. Na hrbtu so trije žepi, srednji ima všit žepek z zadrgo. Na odprtine žepov je našit odsevni trak. Cena: 75 evrov.

Northwave Blade 3 Foto Arhiv Proizvajalca Delo

Santini je italijanska blagovna znamka z dolgo tradicijo, zadnje tri leta tudi glavni opremljevalec slovenskih reprezentantov. O njihovi kakovosti ne gre dvomiti. Za letošnjo sezono so nam predstavili zelo zanimivo majico z dolgimi rokavi, ki jo poznavalci štejemo med najožji krog najboljših. Letos so predstavili model Santini Adapt z UCI (Svetovna kolesarska zveza) vzorcem. Majica, ki je ravno pravšnja za temperaturo med 8 in 17 stopinj.

Kolesarska majica Santini UCI. FOTO: Arhiv proizvajalca

Assos je švicarski sinonim za najboljša kolesarska oblačila na svetu. Vsako leto ponudi nekaj novega, najnaprednejšega. Njihove cene sodijo med najvišje, ampak ne zamanj. To so oblačila, ki služijo zelo dolgo, ne da bi izgubila svojo funkcionalnost. Letos so nam predstavili srednji sloj oblačila, ki se nosi pod zimsko jakno. Tega v kolesarstvu nismo vajeni. Kolesarji smo vajeni nositi spodnjo majico in majico, ki je lahko jesenska, zimska ali spomladanska. Nismo pa navajeni vmes nositi še srednjega sloja oblačila. V Assosu zagotavljajo, da je taka različica najboljša za najbolj hladne dneve. Predstavljamo vam jo kot zanimivost in ne kot spomladansko, ampak zimsko oblačilo skupaj z zimsko jakno. Cena: 140 evrov.

Assos GT LS srednji sloj nima žepov na hrbtu. FOTO: Arhiv proizvajalca

Assos Dyora RS pmlad/jesen, ženska kolesarska jakna, ki je kombinacija termo majice z dolgimi rokavi in lahkega Softshella. Spring Fall jakna spada pod novo kategorijo aerodinamičnih, dirkalnih oblačil, prilagojenih zahtevnim pomladnim in jesenskim razmeram. Z dvoslojno konstrukcijo twinDeck - narejeno z uporabo Push Pull na zunanjosti in bolj izolacijskega Rhombusa v notranjosti, jakna ščiti pred mrazom in hkrati ostaja izjemno zračna.

Kovinska konstrukcija zadrge s težiščem na vrhu za lažje opravljanje z eno roko. Zadrga ima dva drsnika za maksimalno nastavljivost. Trije veliki elastični žepi na hrbtni strani s stabilizatorjem, zlahka dosegljivi in stabilni tudi kadar so napolnjeni do vrha. Cena: 300 evrov.

Ženska kolesarska majica Assos Dyora RS. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarska termo majica Dotout Meta je vsestranska, sproščeno krojena. Zelo popularna je med gorskimi kolesarji. V prehodnem obdobju jo nosimo samostojno, preko aktivnega spodnjega perila, če je treba v kombinaciji z brezrokavnikom ali vetrovko, v hladnih zimskih dneh, pa jo uporabljamo kot dodaten izolacijski sloj pod zimsko jakno.

Sproščen kroj omogoča, ohraniti dobro počutje na daljših gorsko kolesarskih turah. Kapuca omogoča dodatno zaščito za ušesa ter glavo, ko jo potrebujete, všiti svetleči elementi pa skrbijo, da smo na cestah opazni. Za shranjevanje ima majica všite žepe, tako na hrbtnem delu, kot tudi spredaj. Cena: 164 evrov.

Kolesarska majica Dotout Meta. FOTO: Arhiv proizvajalca

Ale je italijanska blagovna znamka, ki ji zaupajo tudi vrhunski kolesarji. Oprijeta termo kolesarska majica z dolgimi rokavi Ale Versilia je anatomskega kroja in rokavov izdelanih iz inovativne tkanine. Majica se telesu prilagodi kot druga koža. Zračna, dihajoča majica se za lažje oblačenje in prilagodljivo zračnost zapenja z zadrgo po celotni dolžini. Cena: 140 evrov.

ALE Versilia. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarska jakna Castelli Finestre je izdelana tako, da se jo lahko uporabljajo tako cestni kolesarji kot tudi tisti na gravel kolesih. Izdelana je iz kombinacije toplega materiala Gore-Tex Infinium Windstopper in brušenega flisa na notranji strani. Zunanji sloj zagotavlja neprepustnost na veter, notranji sloj pa ohranja toploto in odvaja vlago. Moška jakna Finestre je opremljena z zadrgo po celotni prednji dolžini in s tremi žepi na zadnji strani. Cena: 180 evrov.

Castelli Finestre. FOTO: Arhiv proizvajalca