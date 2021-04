Lastniki živali smo aktivnejši

Kosmati družinski člani

Skrb za njihovo in naše zdravje

Primerna zaščita živali

Večina lastnikov je do svojih živali zelo skrbna, še več, nekateri celo pretiravajo in obiščejo veterinarja ob vsaki malenkosti. FOTO: Blaž Samec

Ali znamo odstraniti klopa

Številne študije so pokazale, da imajo hišne živali, predvsem psi in mački, pozitiven vpliv na naše zdravje in počutje. To se je izkazalo tudi v zadnjem letu, ko so si mnogi za lažje preživljanje omejevalnih ukrepov omislili takšno ali drugačno kosmato kepico. Seveda pa hišna žival poleg veselja prinese lastniku tudi odgovornost.Božanje živali je brez dvoma odlična protistresna terapija, ki je v teh zapletenih koronskih časih več kot dobrodošla. Znano je, da hišne živali občutijo naše razpoloženje in vedo, kdaj si najbolj želimo njihove družbe. Lastniki psov pa imamo s sprehodi zagotovljeno še redno rekreacijo – celo med policijsko uro. Zahtevnosti šolanja in potrebe po gibanju pa so pri psih zelo različne in so odvisne od pasme.Nekatere, predvsem delovne, potrebujejo zelo aktivne lastnike, zato moramo biti pri izbiri zelo pozorni in se ne smemo ozirati na modne smernice, ampak moramo izbrati zase primernega kosmatinca. Tako je na nedavni okrogli mizi o odgovornem lastništvu živali poudaril priznani kinolog in veterinarČe smo ljudje na koronske čase in omejitve, ki jih prinašajo, milo rečeno besni, pa so naše hišne živali tega, da so njihovi skrbniki več doma, nadvse vesele. Ne nazadnje je za to veselje »kriv« tudi boljši odnos Slovencev do domačih živali, ki se je po besedah Vidica v zadnjih desetletjih precej izboljšal. »Večina lastnikov je do svojih živali zelo skrbna, še več, nekateri celo pretiravajo in obiščejo veterinarja ob vsaki malenkosti. Hišne živali so večinoma vpete v družinsko življenje in se v sožitju s svojimi ljudmi dobro počutijo. Žal pa še vedno obstajajo posamezniki, ki jim za njihove živali ni mar,« pravi Vidic.Podobno kot ljudje tudi živali lahko zbolijo, zato je prav skrb za zdravje ena od osnovnih nalog odgovornega lastnika.Pri živalih je podobno kot pri ljudeh pomembna preventiva, kamor poleg priporočenih cepljenj spada tudi učinkovita zaščita živali pred zajedavci vseh vrst. Veterinar in vodja ljubljanskega zavetišča za živalipravi, da je pri večini psov, ki jih sprejmejo v zavetišče, najpogostejša zdravstvena težava ravno infestacija s paraziti kot so bolhe, klopi, garje.Zatiranja zunanjih zajedavcev se moramo pri hišnih ljubljenčkih lotiti sistematično.Poleg njihovega uničevanja v tistem prostoru, kjer se živali gibljejo, moramo pred zajedavci zaščititi same živali. Specializirane trgovine ponujajo različna sredstva proti bolham in klopom, od ovratnic, šamponov, razpršil do ampul in ultrazvočnih odganjalcev. Pred nakupom se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem. Veterinar Oman priporoča, da izberemo kombinirane pripravke, ki učinkujejo na vse razvojne stopnje zajedavca.»Zdravila v obliki kožnega nanosa imajo na zajedavce kontaktni učinek, jih ubijejo in s tem dajejo tudi boljšo zaščito pred prenosom bolezni z zajedavca na žival, ne nazadnje tudi na človeka,« pravi Oman in doda, da moramo poleg zunanjih zatirati tudi notranje zajedavce, kot so gliste in trakulje, saj tudi te lahko povzročijo resne zdravstvene težave.Veterinartoplo priporoča, da žival po vsakem sprehodu pregledamo in klope takoj odstranimo. »Pri odstranjevanju si je najbolje pomagati s pinceto ali posebnimi kleščami za odstranjevanje klopov. Pri tem pazimo, da ga izvlečemo in ne odtrgamo. Predvsem moramo paziti, da ga primemo za glavo in ne stiskamo za telo. Odstranjevanje naj bo hitro, odločno, a z dovolj občutka, da klopa ne odtrgamo,« svetuje veterinar.