Limonin chia napitek, zaradi katerega je še TikTok ponorel

Trend pitja chia napitka z limono se ne ustavi niti jeseni. V resnici gre za poenostavljeno znano različico chia freske – priljubljene pijače, ki jo v Mehiki in Srednji Ameriki uživajo v ogromnih količinah, poročajo na TikToku.

Mnogi so se pridružili temu trendu in delili svoje izkušnje, a medtem ko nekateri pravijo, da ta pijača neposredno vpliva na prebavila in črevesje, drugi trdijo, da služi kot odličen detoks po vikendih, koncih tedna, polnem hitre hrane in alkohola.

Nekateri uporabniki TikToka so tudi pojasnili, da so opazili, da jim je ta limonin napitek resnično pomagal pri izboljšanju prebave in ​​zmanjšanju napihnjenosti. Ker lahko chia semena absorbirajo tridesetkratno količino vode, pomagajo uravnavati raven telesnih tekočin in zadrževati elektrolite, kar je ključnega pomena za boj proti dehidraciji.

Kako si pripravim chia napitek z limono?

Ta uspešnica vsebuje samo tri sestavine, vodo, limonin sok in chia semena. Zmešajte 180 ml vode z dvema žlicama chia semen in pustite stati približno 10 minut, nato v vsebino ožemite pol limone. Če se semena usedejo na dno, jih je treba pred vsakim uživanjem premešati.

Ta napitek je zagotovo dobra izbira za tiste, ki v telo vnesejo premalo vlaknin ali pa popijejo premalo tekočine. Chia semena so dobra in koristna, ker vsebujejo največ vlaknin in telesu zagotavljajo ustrezne minerale in vitamine, ne glede na to, v kakšni obliki jih vnesemo v telo. Dodamo jih lahko tudi jogurtu, pudingu ali smutiju.

Kakšne so prednosti treh sestavin te pijače?

Chia semena: Poleg visokega deleža vlaknin imajo veliko hranilno vrednost, vsebujejo pa tudi tri makrohranila: kompleksne ogljikove hidrate, zdrave maščobe in kakovostne beljakovine. So bogat vir kalcija in železa ter prispevajo k izgubi teže in ravni holesterola v krvi.

Limona: Ta citrus je bogat s pektini, ki delujejo kot prebiotik in spodbujajo zdrav črevesni mikrobiom. Limonina lupina je še posebej bogata s pektinom, zato se uživanje tega sadeža priporoča za preprečevanje bolezni srca, ožilja in raka debelega črevesa.

Voda: Voda ima nesluteno prednost pri praznjenju črevesja. Zadosten vnos vode je ključen za izločanje neželenih toksinov skozi znoj, urin in blato.

V uredništvu pa opozarjamo, da ni vse tako zdravo, kot se sveti. Tega napitka ne smete uporabljati kot idealno rešitev za boljše delovanje črevesja. Pitje te pijače lahko deluje kot hitra rešitev, ampak je ta rešitev lahko kratkotrajna. Ledvice in jetra so organi, ki so odgovorni za čiščenje in razstrupljanje telesa, ne voda z limono. Misel, da lahko jeste ali pijete, kar hočete, nato pa z razstrupljanjem, na primer s to pijačo, zmanjšate škodljive učinke, je napačna. Napitek seveda priporočamo, ampak uživajte ga največ dvakrat na dan, najbolje zjutraj in zvečer.