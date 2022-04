Ljubljana lani uredila več rekreacijskih površin, letos jih načrtuje še 16

V Mestni občini Ljubljana so v lanskem letu uredili več rekreacijskih površin v skupni vrednosti 304.655 evrov. Tudi letos načrtujejo urejanje tovrstnih površin na 16 lokacijah po Ljubljani, s širitvijo otokov športa pa želijo vsem zagotoviti brezplačno rekreacijo v neposredni bližini naselij, so sporočili iz občinskega oddelka za šport.

Pomlad prinaša toplejše dneve in vedno več priložnosti za vadbo na prostem. V Ljubljani je za takšno vadbo na voljo 150 rekreacijskih površin, lani so jih uredili na več lokacijah v Ljubljani.

V Polju je lani zraslo prvo večgeneracijsko igrišče Kašelj z otroškim igriščem, mizami za namizni tenis, večnamensko ploščadjo za igre z žogo in elementarne igre ter trim otokom.

Trim otok z dvema mizama za namizni tenis so uredili še za Bežigradom pri Osnovni šoli Janeza Levca in ob Štepanjskem nabrežju. Na več športnih površinah so postavili tudi nove mize za namizni tenis, in sicer na Prijateljevi ulici, Rusjanovem in Brodarjevem trgu, na Golovcu in v Tacnu, so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

V Parku slovenske reformacije v centru mesta so postavili otok za prosto vadbo z dvema bradljama in več drogovi na različnih višinah, pokončno in prečno lestvijo, krogi in klopjo za krepitev trebušnih mišic. Te naprave so namestili tudi na trim otoku v Jaršah.

V Dravljah so na otoku športa Sojerjeva postavili košarkarski koš in dve mizi za namizni tenis, nov koš so namestili tudi na otoku športa Malči Beličeve na Viču. Nova koša in mizi za namizni tenis so dobili še na otoku športa Murgle v Trnovem.

Tudi letos v občini načrtujejo širitev rekreacijskih površin, in sicer izgradnjo večgeneracijskega igrišča v Podutiku in več manjših ureditvenih del na obstoječih otokih športa, v proračunu pa je za to predvidenih približno 600.000 evrov, pravijo na oddelku za šport. Za ureditev novih rekreacijskih površin se odločajo na osnovi pobud meščanov, četrtnih skupnosti ter ocen oddelka za šport in zmožnosti prostorskega načrta mestne občine.

Rekreacijske površine po vsej Ljubljani širijo v skladu s strateškimi usmeritvami, ki predvidevajo otoke športa v radiju 300 metrov od naselij. Namen občine je vsakemu meščanu in meščanki ponuditi možnost za kratko vsakodnevno športno aktivnost, na vsaj dveh otokih športa v vsaki četrtni skupnosti. Na tovrstnih otokih poteka tudi brezplačna vodena vadba, ki je namenjena predvsem športno manj aktivnim odraslim, ki pri vadbi potrebujejo strokovno pomoč, še sporočajo iz občine.

V mestni občini za letošnje leto načrtujejo tudi prenovo petih do sedmih igrišč. Izbrali jih bodo na podlagi potreb in pobud meščanov, občinskega prostorskega načrta, lastništva in namembnosti zemljišč ter finančnih okvirjev. Verjetno bodo prenovili otroško igrišče v parku Tivoli in ob Litostrojski.

Po podatkih občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet vzdržujejo več kot 200 javnih otroških igrišč, vsako leto pa jih obnovijo ali na novo uredijo približno deset, za kar v okviru letnega vzdrževanja namenijo okoli 600.000 evrov. Največkrat gre za zamenjavo dotrajanih igral in odpravo poškodb, ki so posledica pogoste uporabe, občasno pa so igrala tudi predmet vandalizma, so sporočili z občine.

Za letošnje prenove natančnega seznama sicer še nimajo, verjetno pa bodo prenovili najbolj obiskano igrišče v Ljubljani, igrišče ob ribniku v parku Tivoli, kar bo ena večjih investicij v otroška igrišča, vredna okoli 1,1 milijona evrov. Kot so napovedali, bodo prenovo, ki bo predvidoma trajala pol leta, začeli kmalu.

Letos načrtujejo tudi ureditev igrišča ob Litostrojski, katerega igrala bodo sestavljena iz kombinacije lesa in kovine, so še zapisali na občini.