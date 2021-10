Lonely Planet je Slovenijo uvrstil v svoj vodnik Best in Travel 2022

Vodilna globalna založba popotniških vodnikov Lonely Planet je Slovenijo zaradi njene raznolike kulinarične ponudbe, številnih možnosti aktivnih doživetij v neokrnjeni naravi in kot vodilno destinacijo na področju trajnostnega razvoja uvrstila na peto mesto med desetimi priporočenimi državami za obisk v letu 2022. Poleg Norveške je Slovenija edina evropska država, ki se je uvrstila na ta seznam Lonely Planet.

Strokovna komisija na osnovi predlogov številnih zaposlenih, novinarjev in blogerjev Lonely Planet ter založniških partnerjev v publikaciji Best in Travel vsako leto razglasi deset držav, destinacij in mest, ki jih bralcem priporočajo za obisk. Letošnja, že 17. izdaja, je posebno pozornost pri izboru desetih priporočenih destinacij namenila trajnostnim potovalnim izkušnjam. Med priporočene destinacije na peto mesto tako uvršča Slovenijo, ki jo izpostavlja kot zeleno destinacijo, pri čemer poudarja predvsem trajnostno usmeritev ter njeno izredno naravno bogastvo.

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak je ob uvrstitvi Slovenije med prvih pet priporočenih destinacij Lonely Planet za leto 2022 dejala: »Umestitev Slovenije na peto mesto lestvice top desetih destinacij, ki jih za nepozabna in trajnostna doživetja v prihodnjem letu priporoča eden najvidnejših medijev na področju potovanj, je za Slovenijo velika čast. Popotniški vodnik Lonely Planet Best in Travel 2022 se ponaša s potencialnim dosegom kar 100 milijonov bralcev po vsem svetu.

»Še posebej veseli, da je Lonely Planet pri pripravi aktualnega seznama priporočenih destinacij za leto 2022 posebno težo namenil prav trajnostim in aktivnim doživetjem ter gastronomiji. Priznanje pomeni ponovno potrditev pravilnosti usmeritve slovenskega turizma v edinstvena zelena, aktivna in butična doživetja in hkrati močno vzpodbudo za sodelovanje STO s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi subjekti v prihodnje,« je še dodala Maja Pak.

Slovenija se je na letošnjo lestvico destinacij v Best in Travel uvrstila tako visoko zaradi svojih nenehnih prizadevanj za oblikovanje trajnostnih rešitev v turizmu. FOTO: Igor Modic

Tom Hall, predstavnik Lonely Planet (Lonely Planet's VP of Experience), pa je povedal: »Odgovorno potovanje je že desetletja del slovenskega načina življenja in Slovenija je tako postala vodilna država na svetu v razvoju trajnostnih turističnih strategij, saj daje prednost kakovosti pred količino in lokalni skupnosti pred potrošništvom. S svojo ponudbo resnično nepozabnih doživetij, ki segajo od Alp do Jadrana, ostaja inovativna in je v zadnjem letu ponudila številne nove kulinarične in kolesarske poti, ki temeljijo na skupnosti in omogočajo obiskovalcem, da izkoristijo možnosti za bogata naravna in kulturna doživetja.«

Slovenija se je na letošnjo lestvico destinacij v Best in Travel uvrstila tako visoko zaradi svojih nenehnih prizadevanj za oblikovanje trajnostnih rešitev v turizmu in prav zato smo jo tudi izbrali za destinacijo, ki bo na naslovnici knjige, je še dodal Hall.