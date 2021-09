Makadamkar podčrtan z rumeno

Okvir:

Specialized FACT 8r carbon, Future Shock vzmetenje, navojna os pogona, 12x142mm thru-axle, notranja napeljava kablov, flat-mount diski

Vilica:

Future Shock 1.5 s Smooth Boot, 20mm hoda, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat mount



Oprema:

Shimano GRX RX810, 11-prestav (zadnji menjalnik) / Shimano GRX RX810, braze-on (prednji menjalnik) / Shimano GRX-600, hidravlične ročke, mehansko prestavljanje (prestavne ročke) / 22 prestav



Zavore:

Shimano GRX 400, hidravlične disk zavore



Gonilka:

Shimano GRX RX600, 46/30T



Zadnji verižniki:

Shimano 105, 11-prestav, 11-34T



Sedež:

Specialized Body Geometry Power Sport, jeklene cevi, 155/143mm



Opora sedeža:

Carbon, single-bolt, 27.2mm



Obroči:

DT Swiss G540, notranja širina 24mm, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G napere iz nerjavečega jekla, DT Swiss nipli iz medenine



Plašči:

Pathfinder Sport, 700x38mm



Specialized Gravel cestno kolo Diverge Sport Carbon 2021 yellow iz njene perspektive. FOTO: Arhiv Polet/Delo

Pod rumeno črto - Specialized gravel cestno kolo Diverge Sport Carbon 2021 yellow

Ti opiši kolo, jaz tega ne znam. Ti samo povej, da mi je že barva, rumena barva kolesa všečna in vse kar je na njem. FOTO: Arhiv Polet/Delo

Pravzaprav ga je vozila ona, prijateljica, kolesarka, ki se je malce naveličala specialke in si je zaželela gravlanja, makadamkanja.Trgovina Extreme Vital nam ga je izposodila, da bi prijateljica občutila, ali je to zanjo ali ne. Preprosto, drugače, kot da poskusiš, ne moreš vedeti. Traso je ona izbrala in o njej ne bo več govora, ker je tako težka, da izbriše spomin. K sreči ostajajo fotografije.»Diverge ima popolnoma prenovljeno geometrijo z daljšim dosegom in položnejšim kotom vilice, a tako kot prejšnji modeli ohranja precej nizko os pogona. Nova geometrija omogoča hitro vožnjo po grobih terenih in hkrati ohranja veliko stabilnosti, nadzor nad kolesom ter vodljivost. Kolo se lahko pohvali z zelo širokim prostorom za namestitev plaščev, in sicer je narejeno tako, da kateri koli model omogoča namestitev dimenzij 700x47c ali 650bx2,1". Vsi modeli imajo mnogo nastavkov, tudi na zgornji cevi in vilici, ki omogočajo montažo bidonov, potovalnih torb in prtljažnikov, zato je Diverge, kot pravijo pri Specialized-u »čudovito in funkcionalno potovalno kolo«. Nam je uvodoma povedal prodajalec iz Extrema Vital.Prijateljica je zastrigla z ušesi in povedala, da vozi deset let staro specialko, sicer karbonsko in, da je bila takrat med dražjimi, danes pa ni vredna ene dobre večerje. Skomignila je z rameni, češ, ali bom vse to občutila na kolesu, kar je naštel prodajalec, potem sem prava kolesarkaDiverge Sport Carbon ima lahek karbonski okvir »FACT 8r Carbon« in lahke karbonske vilice »FACT z inovativnim Future Shock 1.5«,20 mm hoda, blaženjem vibracij za hitro, samozavestno in udobno vožnjo po cestah ali izven njih. Za zelo natančno in zanesljivo prestavljanje skrbijo komponente Shimano GRX 600 2x11 mehanskimi prestavami. Obroči DT Swiss G540 ter plašči Pathfinder Sport 700Cx38mm pa naredijo kolo zares vsestransko in zmogljivo ne glede na podlago, po kateri se voziš ... hkrati pa boš hiter, kolikor boš sam želel. Zanesljive hidravlične disk zavore Shimano GRX 810 bodo še povečale varnost in udobje, saj prinašata učinkovito, stalno in zanesljivo zavorno moč, ne glede na teren ali razmere.»Ti opiši kolo, jaz tega ne znam. Ti samo povej, da mi je že barva, rumena barva kolesa všečna in vse kar je na njem. Če ga primerjam z mojo staro specialko, potem napiši, da se ne moreta primerjati, tale je kot gorsko kolo, samo, da ima krivo balanco. Zelo udobno je in zelo lepo se prestavlja in zelo dobre prenose za v hrib ima … no, toliko jaz vem. A ja pa še to, teli diski so pa zakon!« Je v diktafon povedala vprašana prijateljica.Seveda je udoben, saj ima na sprednji vilici vzmetenje, sem si mislil. Ja, in gume široke 38 milimetrov … da o udobnem sedežu in balanci ne izgubljamo besed. Oprema GRX pa je narejena specialno za makadamkanje. Kolo, ki stane 3079 evrov, ponuja veliko več od strahu, ki nas objame, ko vidimo ceno bingljati čez krmilo v izložbi trgovine.