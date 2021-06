Franja je naša vzdržljivostna dirka (5)

Napaka številka pet: kolo in vedno zgolj kolo

Da se bo vedno bolj poznalo vse, kar smo na kolesu naredili dobrega, žal pa tudi vse tisto, kar smo delali narobe ali nespametno.V naših zapisih se oprijemamo razmišljanj, ki so stara dobro desetletje. Morda je znanost o čem, kar piše, našla že tudi boljše odgovore, dejstvo pa je, da zdrava pamet ostaja zdrava, tudi po desetih letih.Napakam, ki se nam lahko med vadbo za Maraton Franja BTC City lahko prikradejo na našo rekreativno pot, se bomo na naši spletni strani skušali čim bolj ogniti z več nadaljevanji. Predvsem pa vam želimo, da o tem, kar piše, razmišljate, in skušate najti svojo pot. Torej: ne, ne bomo objavljali podrobnega načina vadbe, naši zapisi naj bodo zgolj v premislek.Verjetno vam bom povedal isto, le na bolj pameten način.Peta zelo pogosta napaka je, da je, čeprav ste kolesar, ves vaš trening – zgolj kolesarjenje. In če niste poklicni kolesar in če ne dirkate, to ni najboljše, saj pri kolesarjenju nekateri deli telesa delajo – premalo.Res je, da med kolesarjenjem razvijate vzdržljivost in tudi hitrost, odpornost telesa in telesno pripravljenost nasploh, a popolna vadba to vseeno ni. Tudi, če še tako razbistrimo misli, nas monotonost lahko miselno uspava in ne vidimo stvari, ki bi jih lahko. Ali celo morali!Chris Kostman pravi, da je presenečen, koliko ljudi s prekomerno telesno težo vidi na kolesu. Prevelika teža je največkrat posledica slabih prehranskih navad (hitra hrana za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo) in posledica je, da imamo pretežke ali zamaščene kolesarje ne glede na to, da veliko in dolgo vadijo in se udeležujejo kolesarskih prireditev.Zato bi bilo dobro, če bi kolesarji v svojo vadbo vključevali več intenzivnosti, pa tudi, da bi sem ter tja sestopili s kolesa in poskusili še kaj drugega. Športno početje je eno samo, vse, kar delamo po pameti, je dobro, tudi za kolesarje. Prepletanje različnih športov je sprva šok za telo, kasneje pa to, če počnemo stvari po pameti, našo pripravljenost dvigne na višjo raven.Kostman pravi, da lahko kolesarji v svojo vadbo vključijo jogo, pilates, lahke oz. ne pretežke proste uteži.Za rekreativnega kolesarja, tudi resnega, bo celovit pristop k vsesplošni fizični pripravi slej ko prej prinesel tudi napredek tam, kjer je najbolj željan – na kolesu. Plavanje in tek sta dva najbolj kompatibilna športa in sploh ni nujno, da zgolj čez zimo. Z njima si boste okrepili zdravje, boljši pa boste tudi na kolesu, saj bo taka raznovrstna vadba vplivala na mišično vzdržljivost, moč, sposobnost sklepov, mišic, vezi in kit.Če ste cestni kolesar, si lahko vabo popestrite z gorskim kolesom – in narobe: če ste gorski kolesar, si izposodite specialko in skušajte ugotoviti, zakaj v Sloveniji postaja toliko ljudi norih na cestno kolesarjenje. Lahko se udeležite tudi spinninga ali novih, sorodnih vadb na kolesu. Spinning še ni out, a pojavljajo se nove vadbe na kolesu, ki sobolj kolesarske kot spining. Poskusite vse, odgovor, kaj je najboljše, je lahko samo vaš.Morda vas raznolika vadba pripelje do triatlona in bo ta postal vaš novi šport – vse je v redu. Le da ste na zraku in da v vadbi uživate in se med in po njej dobro počutite.Če po vsaki uspešno opravljeni – katerikoli, seveda – vadbi nenadoma postanete še kakovostno samozavestni, potem ste itak naredili vse.