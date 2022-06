Matej Mohorič je predstavil svojo prvo knjigo

Uroš Buh, avtor Mohoričeve biografije z naslovom Mohopedija je do ideje za knjigo prišel med delanjem pogovora z njim, lani po dirki po Franciji. Spomnimo se Matej je na lanskem Touru osvojil, kar dve etapi.

Kolesarski zanesenjaki o popularnem Mohotu vedo že vse, na predstavitvi knjige, ki je bila na Brdu pri Kranju pa nam je orisal še svoje občutke o večini najodmevnejših dosežkih v njegovi karieri. Pika na i je bila razlaga letošnje zmage na dirki od Milana do Sanrema, kjer je uprizoril vožnjom o kateri se bo še dolgo, dolgo govorilo oziroma je že zdaj šla med legende, saj je med drugim tudi kot prvi koelsar zmagal na tako pomembni dirki s potopno sedežno oporo. V cestnem kolesarstvu česa takega svet še ni videl.

V uvodu intervjuja z Matejem Mohoričem za revijo Bicikel (2021) je avtor knjige Uroš Buh razmišljal na glas: »Z njim bi se človek rajši lotil pisanja biografije, kot pa da sem skušal najini dve uri pogovora nekako stisniti v format intervjuja, tako zanimivo se je bilo namreč pogovarjati. Odgovorov mu ne zmanjka, če česa ne vé, zna prisluhniti, iz njegovih oči zevata ostrina in radovednost hkrati, kar je čudovita lastnost.

Da je inteligenten tudi na cesti, je pokazal že neštetokrat, nazadnje z etapnima zmagama na Touru, ki ju je dodal v svojo košarico prvih mest na treh največjih etapnih dirkah na svetu. Junija je po fantastičnih predstavah na Dirki po Sloveniji že drugič postal tudi državni prvak v cestni vožnji, čeprav se je po strahovitem padcu v deveti etapi Dirke po Italiji zdelo, da bo za okrevanje potreboval bistveno dlje. In misel je knjiga postala!«

Uroš Buh, Matej Mohorič in Tadej Golob na predstavitvi knjige Mohopedija. FOTO: Mb.cvjeticanin/Delo

Matej je nasploh novinarski ljubljenec, saj nikoli ne skopari z besedami in vedno je na voljo za pogovor. Tudi zato, in ne samo zato, ker je trenutno v odlični formi, je bil tako velik odziv novinarjev na predstavitvi knjige. Poleg Mateja sta na odru sedela še avtor Uroš Buh in pisatelj Tadej Golob, znan tudi kot veliki zaljubljenec, v kolesarstvo, in če so naši viri zanesljivi, tudi on pripravlja knjigo s strogo kolesarsko temo. Zato se je razvila prava kolesarska debata s prihajajočim Tourom v glavni vlogi.

Knjiga ima 314 strani. Po besedah avtorja Buha, bi jih lahko imela še dvakrat toliko. Ampak, ker je tale knjiga pravzaprav nezaključena kolesarska škrbina, pričakujemo nadaljevanje že kmalu. Knjigo je izdala založba Aktivni mediji, urednik knjige je Boštjan Svete, slogovni pregled je opravil Tadej Golob, jezikovni pregled Rok Dovjak, oblikovanje in prelom Marko Jelovšek, za fotografije na ovitku pa je poskrbel Tit Košir. Knjiga v prodajo pride 1. julija, na dan, ko se začne tudi Tour de France. Cena knjige je 28,90 evra.

FOTO: Mb.cvjeticanin/Delo

FOTO: Mb.cvjeticanin/Delo

FOTO: Mb.cvjeticanin/Delo

FOTO: Mb.cvjeticanin/Delo