Matevž Vukotič: Spust v dolino je nagrada za dosežen vrh

Kaj zate pomeni turno smučanje?

Najljubši del turnosmučarske opreme?

Najljubše turnosmučarsko področje?

Nasvet začetnikom na tem področju?

je star 31 let in prihaja z Bleda. Z gorskim vodništvom se profesionalno ukvarja 8 let. V rani mladosti se je zelo hitro spoznal športnim in lednim plezanjem, kmalu tudi z alpinizmom. Zelo rad deli izkušnje in doživetja v hribih.Hvaležen sem, da sem odrasel v takem kraju, kjer imamo neskončno možnosti za turno smučarske ture. Kadar se odpravim na turno smuko, se vedno znova počutim, kot majhen otrok, želja po avanturi je neizmerna. Pri turnem smučanju se mi zdi super, ko te po doseženem cilju počaka nagrada, smuka nazaj v dolino.Kože, verjetno bi naredil bistveno manj turnih smuk brez njih.Dolomiti.Vsakdo, ki ima željo začeti s turnim smučanjem, mu predlagam, da se nauči osnove smučanja na smučiščih, saj bo z dobro smučarsko podlago užitek smučanja v hribih toliko večji. Če imate zadosti, časa vam svetujem, da se vpišete v alpinistično šolo, saj se boste tam naučili osnovnih tehnik turnega smučanja. V šoli in ob zadostni vaji boste pridobili nujno znanje, kot so iskanje zakopanega pod plazom, preverjanje snežne odeje, izbira ture itd … V kolikor, ste omejeni s časom, ali pa bi si radi pridobili dodatna znanja na področju turnega smučanja, je super ideja, da najamete strokovnjaka na tem področju. Profesionalni delavci so to, gorski vodniki.