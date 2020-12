Menedžerski pregledi, najboljše za zdravje iz obeh svetov

FOTO: Jure Eržen/Delo

Zaposleni so podvrženi številnim tveganjem za svoje zdravje, kar je povezano predvsem z delovnim mestom. Vprašajte se, ali je vredno tvegati in čakati, da se morebitna tiha opozorila vašega telesa sprevržejo v tako razvito bolezen, da bo jasno vidna tudi v vsaki splošni ambulanti.Spomnite se sodelavcev, ki so jih prizadele rane na želodcu ali dvanajstniku, srčna ali možganska kap ali so celo oboleli za rakom? Pozno odkrivanje porajajočega se bolezenskega stanja bo otežilo zdravljenje ali bo zanj celo prepozno.Morda opažate malenkostne spremembe v telesu, ste dedno nagnjeni h kaki bolezni ali pa vaš življenjski slog izziva vaše zdravje?Osebni zdravnik vas bo po hitrem pregledu res napotil h kardiologu, morda pa bo okleval pred napotitvijo na splošni pregled (t. i. menedžerski – samoplačniška cena od 800 do 1500 evrov ali več). V Zavodu Zdravje omogočamo boljšo rešitev – združitev postopkov in metod uradnega in alternativnega zdravstva! Ali: 1 + 1 = 3.Alternativne metode so zagotovo več kot le kreme, eksotični pripomočki in storitve dvomljive kakovosti in nedokazljive uporabnosti bolj vudu porekla kot ne.Pri nas smo za splošne temeljitejše preventivne preglede združili metode uradne in »alternativne« medicine. Za diagnosticiranje uporabljamo številne najmodernejše aparature, predvsem računalniško podprte, ki se sicer v klinični praksi v tujini že uporabljajo, pri nas pa še ne. Začetna krvna slika posameznika pomaga diagnostikom obeh metod, da se kar najbolj ciljno osredotočijo na obravnavano osebo in iščejo žarišča morebitnih bolezni glede ugotovljene vrednosti krvne analize ter seveda tudi dejavnika dednosti in življenjskega sloga. Zato je povečana verjetnost odkrivanja številnih bolezni v čim bolj zgodnji fazi, ko jo je še mogoče preprečiti ali vsaj zdraviti. Pri nas vsaki dve uri nekdo umre zaradi srčne ali možganske kapi.Merjenje krvnega tlaka v splošnih ambulantah, dopolnjeno s krvno sliko, se običajno konča z zdravili za zniževanje pritiska. Na prvi pogled neogroženi pacienti si morda prisitnarijo specialistični pregled pri kardiologu in čakajo nanj celo do 400 dni. Alternativna možnost je merjenje ogroženosti z arteriografom, ki omogoča pridobitev rizičnih faktorjev za razvoj življenjsko ogrožajočih sprememb srca in ožilja. Pretnjo zdravju in življenju v Zavodu Zdravje pogosto ugotovimo veliko prej, preden pride do resnih ali nepopravljivih bolezenskih težav!Osteoporozna obolenja so zelo razširjena in ogrožajo vsakega petega moškega in tretjo žensko. Zmanjšana kostna gostota vodi v zlome in pospešuje številna bolezenska stanja, ki močno zmanjšujejo kakovost življenja. Zgodnje odkrivanje omogoča pravočasno ukrepanje. Kostno gostoto merimo z najnovejšo ultrazvočno napravo, ki nima škodljivega sevanja.Kompleksno diagnostično obravnavo telesa izvajamo s sofisticirano bioresonančno napravo, razvito za kozmonavte. Ta metodaomogoča odkrivanje tlečih bolezenskih stanj ali napoved bolezni celo leta prej, kot bi jo lahko diagnosticirali s klasično medicino.Po pregledu v ordinaciji pošljejo obravnavano osebo skupaj s pisnim mnenjem k specialistu splošne medicine, ki osebi priporoči nadaljnje ravnanje ali jo morda napoti k specialistu. Preventivni inovativni fuzijski pregledi, ki združujejo najboljše obeh svetov zdravstva, so vam na voljo.***Graziano Sluga, Zavod Zdravje