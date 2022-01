Za prave športnike testenin nikdar ni dovolj. Seveda verjamem, da se radi držite tistega vašega železnega recepta, ki ga imate najraje in ga z rutinirano roko najhitreje pripravite za vaš športni obed. Pri naši hiši testenine pripravljamo skorajda na sto in en način in v vse mogočih kombinacijah, izpeljankah. V ponvi, loncu, pečici, solate, lazanje, mineštre…

Danes bo na vrsti zelo praktičen in resnično okusen recept, ki pa se pri nas doma na lestvici priljubljenih receptov uvršča kar zelo visoko iz preprostega razloga.

Testenine so resnično okusne in seveda tudi preproste za pripravo. Po svoji sestavi bi lahko rekli, da gre za kombinacijo z italijansko madžarskim pridihom.

Vsekakor so testenine že same po sebi domena Italije, ker pa bomo v njih stresli še tisto slastno (moji otroci so jo nekoč imenovali »ta pikasto« salamo) ogrsko (Madžarsko) salamo in rdečo papriko, bodo imele naše testenine Madžarski pridih. Seveda pa svoje naredi še sir z modro plesnijo, ki tudi sodi k sosedi Italiji.

Še ena kombinacija testenin, ki bo nemara nudila prvo pomoč po napornem treningu, še bolje pa nekaj ur pred njim.

Poletov recept: Metuljčki na italijansko madžarski način. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Poletov recept: Metuljčki na italijansko madžarski način. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Metuljčki na italijansko madžarski način za 4 osebe:

500 g testenin (metuljčkov)

olje

1 mala čebula

1 manjši por

1 rdeča paprika

100 g ogrske salame

100 g sira z modro plesnijo

2,5 dl sladke smetane

1 žlica kisle smetane

Ščep mlete rdeče paprike

Sol, poper

parmezan

Poletov recept: Metuljčki na italijansko madžarski način. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Priprava metuljčkov na italijansko madžarski način:

Na olju prepražimo sesekljano čebulo, por, papriko in salamo. (vse narezano na kocke). Vse skupaj pražimo dokler se ne zmehča. Nato vse zalijemo smetano in notri stresemo še koščke sira z modro plesnijo. Omako kuhamo, da se sir lepo razpusti in jo začinimo po okusu. Skuhamo še testenine in jih prelijemo z omako in po želji potresemo s sirom.