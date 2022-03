Mini tlačilka za kolo je obvezna kolesarska oprema

Kolesarjenja brez tlačilke, rezervne zračnice in dveh montirk si ne smemo več predstavljati. Tlačilka mora biti majhna, najmanjša, taka za v žep ali na okvir kolesa ali za v torbico, ki jo imamo pripeto na kolesu.

Več vrst mini tlačilk je možno kupiti. Izbrali smo deset najbolj prodajanih v Sloveniji.

Najprej moramo biti pozorni, kako zmogljiva je tlačilka. Če kolesarimo s specialko, ki je obuta v klinčerje, poltubularje, potem moramo kupiti tlačilko, ki zračnico napihne vsaj do 8 barov.

Še lažje bo, če na plašču odčitate, do koliko barov prenese vaša zračnica oziroma plašč oziroma obročnik. Na plašču piše: min. 3-4 bar - max- 7-8 bar, na primer. Če imate tubularje na obročnikih, mora biti še zmogljivejša.

Pomembna je tudi velikost. Nositi je v žepu kolesarske majice ni priporočljivo. Nevarna postane v primeru padca. Zato imajo skoraj vsi modeli tlačilk priložen tudi nosilec, ki se ga pritrdi na vijake, ki držijo nosilec bidona. Seveda, jo lahko pospravimo tudi v podsedežno torbico, na primer.

1. Lezyne Mini Pocket Drive Pro

FOTO: Arhiv proizvajalca

Majhna, lahka, tehta samo 98 gramov, učinkovita. Napumpamo lahko do kar 11 barov. Torej je primerna za cestna dirkalna kolesa. Tlačilka je izdelana iz aluminija. Tlačilka je primerna tako za presta kot avtomobilske ventile, za lažjo uporabo pa poskrbi ABS flex cevka. Tlačilka je priložen še nosilec iz aluminija. Dolga je 140 milimetrov. Cena: 44 evrov.

2. Voxom Tlačilka CNC Mini

FOTO: Arhiv proizvajalca

Aluminijasta, dolga 130 milimetrov, zmogljivost do 8 barov, torej primerna tudi za klinčer plašče na specialkah. Pritrdimo jo lahko na nosilec bidona. Cena: 28 evrov.

3. SKS Tlačilka Injex T-ZOOM

FOTO: Arhiv proizvajalca

Aluminijasta kompaktna mini tlačilka SKS z univerzalno glavo za vse vrste ventilov navdušuje z integrirano teleskopsko funkcijo. Tlačilka ima ergonomski 2-komponentni zložljiv T-ročaj za lažje polnjenje. Najvišji pritisk: 10 barov, dolga je 256 milimetrov, tehta 182 gramov, priloženi nosilci za na kolo. Cena: 27 evrov.

4. Tlačilka M-Wave Flex Pump

FOTO: Arhiv proizvajalca

Aluminijasta, primerna za vse ventile, priložen nosilec za na kolo, tehta samo 89 gramov, dolga je 190 mm + 151mm gibljive cevi. Cena: 13 evrov

5. Tlačilka Blackburn Airstik SL

FOTO: Arhiv proizvajalca

Edinstvena konstrukcija z dvema komorama zagotavlja 37 odstotkov večji pritisk v primerjavi z drugimi enako velikimi tlačilkami. Doživljenjska garancija na dele. Cena: 23 evrov.

6. SKS Tlačilka Airbuster CO2

FOTO: Arhiv proizvajalca

Mini tlačilka CO2 bombico, inovativne zasnova pripomore k hitrejšemu napihovanju zračnice. Primerna je za kolesa in motorje, z tlakom do 8 barov. Popolnoma nov nastavek za CO2 kartuše, bombice. Ima sklopko za preprečevanje aktiviranja bombice.

Ima tudi gumb za regulacijo vpiha. Priložen nosilec za montažo na okvir. Priložena CO2 kartuša, 16 gramov. Dolžina: 125 milimetrov. Teža: 113 gramov. Cena: 22 evrov

7. Tlačilka Airborne Mini Pump

FOTO: Arhiv proizvajalca

Mikro tlačilka z nosilci za pritrditev na okvir kolesa. Univerzalni ustnik se privije na ventil in tako olajša pumpanje. Namenjena za poltabular in tubular plašče. Dolžina le 9,9 centimetrov in teža 49 gramov. Cena: 30 evrov.

8. Nosilec LezyneFlow Storage Adapter

FOTO: Arhiv proizvajalca

Nosilec iz nerjavečega jekla, ki se namesti pod nosilec bidona. Vključuje večnamensko orodje V5, nastavek za polnjenje zračnic Twin Speed Drive CO2, dve bombici CO2 in dva snemalca plaščev Matrix. Primerno za presta in avto ventile. Teža 311 gramov. Nastavek za polnjenje zračnic z bombicami CO2, 2x CO2 bombici 16 gramov, imbus ključi 3, 4, 5 in 6 milimetrov, križni izvijač, 2x snemalec plašča. Cena: 53 evrov

CO2 bombice so elegantna rešitev. FOTO: Uroš Modlic

9. CO2 Tlačilka Topeak Airbooster

FOTO: Arhiv proizvajalca

Je izredno majhen, lahek in enostaven pripomoček za polnjenje s CO2. Glava ustreza avto in presta ventilom. Njegova posebna oblika omogoča uporabniku, da med polnjenjem prilagodi pretok. Teža: 22,5 gramov (nastavek, ventil za bombico. V kompletu prejmete: AirBooster nastavek za polnjenje s CO2 bombicami. Ena 16 g CO2 bombici z navojem. Cena: 30 evrov.

10. Tlačilka Topeak Micro Rocket karbon

FOTO: Arhiv proizvajalca

Nagrajena z Red Dot nagrado. Celotna tlačilka je izdelana iz ogljikovih vlaken in tehta le pičlih 55g! Najvišji tlak: 11 barov. Priloženi nastavki za montažo tlačilke na okvir kolesa. Cena: 40 evrov