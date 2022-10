Mizuno EKO tekaške novosti

Trajnostnost postaja vedno bolj pomembna tema sodobnega sveta. Vsako podjetje sonaravni razvoj obravnava na svoj način, zato so pri Mizunu, eni izmed vodilnih blagovnih znamk v tekaškem svetu, to jesen trgu predstavili novo EKO kolekcijo.

Začetki trajnostnega prizadevanja ene najstarejših športnih blagovnih znamk Mizuno segajo že v leto 1991, ko so japonski strokovnjaki ustanovili gibanje MIZUNO CREW 21, kot globalno zavezo trajnostni zaščiti planeta za prihodnje generacije. Z zavedanjem, da vse poslovne dejavnosti družbe vplivajo na okolje, v katerem živimo, so trajnostni programi vsakodnevno vpeljani tako v notranjih kot zunanjih poslovnih procesih podjetja. Glavni cilj vseh sonaravnih prizadevanj je do leta 2050 postati ogljično nevtralno podjetje.

FOTO: Mizuno

Z dolgoletnimi izkušnjami v izdelovanju športnih izdelkov in povezovanja narave to jesen tekaškemu trgu predstavljajo dve EKO novosti. Model Neo Ultra odlikuje obilo udobja in blaženja, medtem ko boste ljubitelji tekaških hitrosti prav to našli v »novem vetru« Neo Wind. Od vrha do dna sta modela narejena iz recikliranih ali bio razgradljivih trajnostnih materialov, kot so EKO plastika v Wave plošči, EKO pene Mizuno Enerzy v vmesnem podplatu in reciklirane tkanine v zgornjem delu tekaških copat.

FOTO: Mizuno

Z mislijo na trajnostnost pri blagovni znamki niso pozabili na osnovno zmogljivost oziroma funkcionalnost, ki jo iščejo tekači/-ice. Glavna prednost tekaških copat Mizuno še vedno ostaja v idealnem razmerju med blaženjem, stabilnostjo in odzivnostjo ter enakomernim prehodom prsti-peta ali obratno, ki omogoča optimalnost tekaškega koraka.

FOTO: Mizuno

Za konec povzemamo nekaj Mizuno misli: tekaški copati Mizuno so narejeni s športno strastjo in stojimo ob strani ljudem, ki si nenehno prizadevajo segati dlje od svojih razpoložljivih meja. Pri ustvarjanju si prizadevamo ustvariti nekaj boljšega. Namesto da bi se prilagajali spremembam, jih raje ustvarjamo. Naše tehnološke inovacije so naše gonilo sprememb. Za trajnostno prihodnost naših generacij skupaj sezimo še dlje!

Prodajna mesta Mizuno izdelkov v Sloveniji: Intersport, Hervis, Sport Vision, Agp-Pro.

Naročnik oglasne vsebine je Sport Agent