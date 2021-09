Mleko je več kot le sok od krave

Švedska kot model

Preiskovalci so še naprej spremljali nekaj več kot 4000 udeležencev, katerih kri so analizirali v povprečju kar 16 let! FOTO: Shutterstock

Vest je zdrava, a pazljivost velja

Na splošno velja, da je mleko zdravo in da koristi telesu, a ker se v zadnjih letih marsikaj starega spreminja, slišimo tudi obratne novice.Tisti, ki ga ne uživajo, so o njem zapisali marsikaj, pri Poletu seveda vsako odločitev, kako se kdo hrani in v kaj verjame, spoštujemo - tokrat pišemo o tistem, kar bo ljudem, ki pijejo mleko, koristilo. Po poročanju CNN namreč nove raziskave kažejo, da bi lahko trditvi, da je mleko zdravo, prikimali.CNN se sklicuje na raziskavo, kjer so ljudje, ki so zaužili več mlečnih maščob, dejansko imeli manjše tveganje za bolezni srca in ožilja kot tisti, ki so pili ali jedli manj mlečnih izdelkov.Vedno več dokazov kaže, da je vpliv mlečnih živil na zdravje bolj odvisen od vrste - na primer sira, jogurta, mleka in masla - namesto od vsebnosti maščob, kar je vzbudilo dvom, ali je izogibanje mlečnim maščobam na splošno koristno za zdravje srcaOmenjena raziskava je pokazala, da zmanjšanje mlečnih maščob ali popolno izogibanje mlečnim izdelkom morda ni najboljša izbira za zdravje srca. Raziskava je bila narejena na Švedskem, kjer so ljudem izmerili koncentracijo tistih maščobnih kislin v krvi, ki jih večinoma najdemo v mlečni hrani. Zakaj Švedska? Ker je med tistimi državami z največ potrošniki potrošniki in proizvajalci mlečnih izdelkov na svetu.Preiskovalci so še naprej spremljali nekaj več kot 4000 udeležencev, katerih kri so analizirali v povprečju kar 16 let! Raziskovalci so se osredotočili na znane dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja in pregledali, koliko ljudi v skupini je imelo srčne napade, kapi in druge bolezni obtočil in koliko jih je v teh letih umrlo. Tisti, katerih kri je vsebovala največ maščobnih kislin, so imeli najnižje tveganje za srčno -žilne bolezni.Čeprav na ugotovitve lahko deloma vplivajo drugi dejavniki, razen mlečne maščobe, pravijo strokovnjaki, študija kaže, da mlečna maščoba sama po sebi ni škodljiva.Znanstveniki so odkrili, da imajo ljudje z najvišjo stopnjo maščobe dejansko najnižje tveganje za bolezni srca in ožilja.Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da bodo potrebne nadaljnje študije, da bi bolje razumeli celoten vpliv mlečnih maščob in mlečnih izdelkov na zdravje.Torej, pozor: rezultatov ne bi smeli razlagati tako, da polnomastni mlečni izdelki zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja.Študija je pokazala, da je imela skupina z najvišjim bio markerjem vnosa mleka tudi bistveno nižji indeks telesne mase, bila je bolj telesno aktivna, imela je nižjo stopnjo kajenja, nižje stopnje sladkorne bolezni tipa 2 in bolezni srca in ožilja, višjo stopnjo izobrazbe, večji vnos zelenjave, sadja in rib in manjši vnos predelanega mesa. Vsi ti dejavniki pa so, kot je znano, povezani z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja.Raziskovalci pa vedo, da so bili mlečni izdelki, zlasti če so fermentirani, povezani s koristmi za srce. Pomembno si je zapomniti, da čeprav so mlečna živila lahko bogata z nasičenimi maščobami, so bogata tudi z mnogimi drugimi hranili in so tako lahko del zdrave prehrane. Vendar pa imajo druge maščobe, kot so tiste v morskih sadežih, oreščkih in netropska rastlinska olja, lahko večje koristi za zdravje kot mlečne maščobe.Da se mlečnim izdelkom ni treba izogibati, pa se velikokrat izgubi s prevodom, ko govorimo in pišemo o tem, kar vemo o zdravi prehrani.