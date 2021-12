Na ciklokrosu leta Van Aert boljši od Van der Poela

Svetovni prvak, Nizozemec Mathieu van der Poel (Fenix Alpecin) je na začetku ciklokros sezone staknil poškodbo kolena, zato je odlašal z nastopom v letošnji sezoni. Nekaj časa se je govorilo celo, da jo bo v celoti izpustil. Delno pa je z nastopom odlašal tudi zato, ker je na Stravi videl dosežke treningov Belgijca Wouta van Aerta (Jumbo Visma).

Ciklokros sezona se je začela s tremi dirkami po ZDA

Van der Poel in Van Aert sta trenutno največja tekmeca v tem športu. Svoje rivalstvo sta prenesla celo na cestne dirke. Že lansko leto smo ju lahko občudovali, kako sta tekmovala med sabo in z ostalimi tekmeci hkrati. Trenutno je težko reči, kdo je boljši, čeprav se za Van Aerta že šušlja, da ni s tega planeta. V letošnji sezoni je zmagoval na ciklokrosih za svetovni pokal, odličen je bil na kronometrih, v šprintih glavnin, in celo zmagal na najtežji gorski etapi letošnjega Toura.

Mathieu van der Poel je aktualni svetovni prvak v ciklokrosu. Letos je zagoval na gorskokolesarkih dirkah, nosil rumeno majico na Touru, na neverjeten način zmagal klasiko Strade Bianche ...

Na štartu dvanajstega ciklokrosa za svetovni pokal v belgijskem Dendermondeju, je bil tudi Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), fenomen kolesarskega športa, čudežni deček ciklokrosa, olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu.

Pričakovanja ogromna, razplet po pričakovanju

Od prvega izmed osmih krogov je bilo bilo jasno, da bo končni zmagovalec eden izmed rivalov. Le Belgijec Toon Aerts (Baloise Trek Lions) se je v uvodnih krogih vmešaval v dvoboj Van Aert - Van der Poel. Vsi ostali, s Pidcockom vred so hitro nabrali neulovljiv zaostanek. Niti vodeči v svetovnem pokalu Belgijec Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoalni) bil konkurenčen za zmago. Dirko je končal na devetem mestu, tik za Pidcockom.

Wout van Aert je v petem krogu odločil dirko, na kateri zaradi covid ukrepov ni smelo biti gledalcev. Do petega kroga sta se v ospredju izmenjavala še Aerts in Van der Poel, potem pa je Van Aert zamenjal ritem, postavil dirko sebi v prid in s kar 49 sekund prednosti v cilj prišel pred Nizozemcem in še nekaj več pred Belgijcem. Prvo dirko za svetovni pokal, na kateri so bili prav vsi zvezdniki tega športa je slavil Wout van Aert, ki je že napovedal naskok na mavrično majico, ki bo konec januarja v ZDA.