Na naslednjih olimpijskih igrah nas bodo navduševali tudi turni smučarji

Slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju se je z evropskega prvenstva Boi Taull 2022, ki je bilo med 9. in 13. februarjem v Španiji, vrnila z največjim ekipnim uspehom do zdaj.

Maj Pritržnik se je zavihtel na peto mesto v šprintih in osmo v vzponu med kadeti, Klemen Španring je bil osmi v vzponu med mladinci, Tine Habjan deseti v šprintih med mlajšimi člani in Luka Kovačič 18. v vzponu med člani, v skupnem seštevku reprezentanc pa so dosegli deseto mesto.

Dobri obeti za slovensko reprezentanco, saj se bo tekmovalno turno smučanje s tremi disciplinami pridružilo olimpijski družini že na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini.

Slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju, ki deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije, je uspešno nastopila na evropskem prvenstvu Boi Taull 2022 v španskih Pirenejih.

Na prvenstvu stare celine se je pomerilo več kot 200 tekmovalcev iz 19 evropskih držav, in sicer v štirih disciplinah - v šprintih, vzponu, posamično in mešanih štafetah. Šprinti so najmlajša in najbolj atraktivna disciplina na standardiziranih progah, v vzponu so morali tekmovalci na 500 višinskih metrih premagati 3,2 kilometra v dolžino, na posamični tekmi pa jih je - odvisno od kategorije - čakala razgibana proga z od 890 do 1632 višinskimi metri, številnimi menjavami, spusti in vzponi ter peš odseki. Poleg šprintov in posamične tekme bodo na ZOI Milano Cortina 2026 tudi mešane štafete, kjer slovenska reprezentanca letos žal ni imela predstavnikov.

Najuspešnejši slovenski predstavnik je bil 17-letni Maj Pritržnik (TSK LiMa) z Dobrne, ki je v kadetski konkurenci (do 18 let) na evropskem prvenstvu v šprintih dosegel odlično peto mesto.

V polfinale se je uvrstil šele kot enajsti, tam so ga tekmovalci zaprli na vhodu v diamant in je na vrh prišel kot peti, vrhunsko naredil menjavo in veleslalom začel celo kot tretji. Uspeh je dopolnil z osmim mestom na tekmi v vzponu, na posamični tekmi pa je zaradi tehničnih težav odstopil.

Kadet Maj Pritržnik (desno) si je po petem mestu v šprintih na evropskem prvenstvu prismučal še osmo mesto na tekmi v vzponu. FOTO: Maurizio Torri

»Evropsko prvenstvo sem začel res izjemno, saj nisem pričakoval tako dobrega rezultata v šprintih. Motivacija in želja sta bili veliki tudi na tekmi v vzponu, žal pa so bile noge preveč utrujene od prejšnjega dne za uvrstitev v sam vrh. Kljub temu sem s tekmo v vzponu zelo zadovoljen, saj me od najboljših ni ločilo veliko. Vem, da sem na pravi poti in se lahko v naslednjih sezonah ponovno borim za najvišja mesta.

Tudi v disciplini posamično sta bili želja in motivacija visoki, počutje pred tekmo pa dobro. Na prvem vzponu sem se počutil dobro in držal korak z najboljšimi, na žalost pa imel na spustu tehnične težave in sem bil prisiljen končati tekmo. V tistem trenutku so me preplavili mešani občutki, saj sem vedel, da bi lahko dosegel še eno odlično uvrstitev, če pogledam širše, pa si nimam česa očitati, saj sem naredil vse, kot je treba. Iz prvenstva sem se veliko naučil in pridobil veliko novih izkušenj, ki mi bodo še kako prav prišle v prihodnosti,« je vtise strnil 17-letni tekmovalec, ki je letos dosegel drugo mesto absolutno tudi na državnem prvenstvu v šprintih na Golteh.

Mladinec Klemen Španring je z osmim mestom v vzponu izenačil dosežek lanskega prvenstva. FOTO: SkiMo Stats

Pritržnik, najmlajši slovenski tekmovalec na EP, upravičeno optimistično pogleduje tudi proti olimpijskim igram: »Zelo sem vesel, da bo turno smučanje dočakalo svoj prvenec na zimskih olimpijskih igrah v Milanu leta 2026. Kljub temu da na programu ni discipline vzpon, verjamem, da sem lahko konkurenčen tudi v šprintih in na posamični tekmi. Želja po uvrstitvi na olimpijske igre me motivira za treninge, tudi v trenutkih, ko se ti mogoče ne da. Zagotovo lahko s sistematičnim delom v naslednjih štirih letih dosežem velik napredek in naredil bom vse, kar lahko, da bom takrat v optimalni formi. Če bo to dovolj za uvrstitev na zimske olimpijske igre, ne vem, v vsakem primeru pa v turnem smučanju zelo uživam in bom to počel, dokler mi bo v veselje.«

Dosežek lanskega prvenstva je ponovil 19-letni Klemen Španring (TSK LiMa) iz Poljčan, osmi v vzponu med mladinci (do 20 let). Po hitrem štartu je vseskozi nadaljeval v zasledovalni skupini okoli desetega mesta, na koncu pa si ponovno priborilo odlično osmo mesto in za tretjim zaostal le minuto in 20 sekund. Na posamični tekmi je pokazal velik napredek od lani in dosegel 18. mesto, v šprintih pa 25. mesto.

Tine Habjan je svoj najboljši rezultat na EP dosegel v šprintih, kjer je bil deseti med mlajšimi člani. FOTO: Maurizio Torri

»Z nastopi na evropskem prvenstvu sem zadovoljen, predvsem z vzponom in posamično tekmo. Na prvenstvo sem prišel s ciljem čim boljšega nastopa na tekmi v vzponu, ker mi ta disciplina najbolj leži. Želel sem popraviti uvrstitev z lanskega svetovnega prvenstva, ko sem dosegel osmo mesto. Štart je bil hiter kot vedno, tempo pa potem ni popustil do cilja. Poskušal sem držati z najboljšimi, ampak mi je malo zmanjkalo.

Na koncu sem z osmim mestom izenačil lanski rezultat, s čimer sem zelo zadovoljen. Na šprintih pa se je ponovno pokazalo, da bom mogel še veliko vlagati, če bom želel biti konkurenčen. Da bo turno smučanje na olimpijskih igrah, vidim kot dobro priložnost, da lahko tudi sam nastopim na največji tekmi, in upam, da bo to športu prineslo večjo prepoznavnost,« je povedal Španring, letos že državni podprvak v vzponu.

Med mlajšimi člani (do 23 let) je uspešno tekmoval 22-letni Tine Habjan (TSK LiMa) iz Dražgoš, ki je svoj najboljši rezultat na EP dosegel v šprintih, kjer je bil deseti. V letošnji sezoni je naredil velik korak naprej v tej disciplini, 10. mesto med mlajšimi člani pa je pomenilo tudi 25. mesto v članski konkurenci. Habjan si je poleg tega v vzponu in na posamični tekmi prismučal še 16. mesto med mlajšimi člani.

»Evropsko prvenstvo je za nami, s svojimi nastopom na šprintih sem najbolj zadovoljen, sledili sta še tekmi v vzponu in posamično, kjer bo za boljši rezultat potrebno še veliko višinskih metrov in treningov, česar se zavedam. Sam šport kot turno smučanje veliko napreduje, konkurenca je vedno močnejša in vsaka tekma gre na odpadanje, verjetno imajo tukaj tudi vpliv zimske olimpijske igre 2026. Za naprej bo treba razmisliti, kakšne so želje in zmožnosti po dobrih rezultatih v svetovnem pokalu in nastopu na zimskih olimpijskih igrah, in se mogoče usmeriti v točno določeno disciplino,« je izpostavil Habjan, v tej sezoni že državni prvak v šprintih in tretji na državnem prvenstvu v vzponu.

Luka Kovačič (na čelu kolone) je v svoji paradni disciplini, vzponu, osvojil 18. mesto med člani. FOTO: Maurizio Torri

Najizkušenejši slovenski tekmovalec, 26-letni Luka Kovačič (Društvo za razvoj turnega smučanja) z Bleda, se je pomeril v najmočnejši članski konkurenci. V svoji paradni disciplini - vzponu - je osvojil 18. mesto. Štartal je zelo hitro in bil v uvodnem delu proge okoli desetega mesta, nato se je strnjena skupina malce raztegnila, a so se tekmovalci v zgoščeni konkurenci od drugega do 18. mesta razvrstili v manj kot minuti.

»Zagotovo je bila ta tekma eden vrhuncev letošnje sezone, tako da sem na podlagi preteklih rezultatov od tekme tudi veliko pričakoval. Šport je v zadnjih letih precej zrasel, z njim pa tudi konkurenca, tako da za dober rezultat ni dovolj dobro, ampak le odlično! Tudi zdaj je bil boj za vsako mesto, kar sem pričakoval, in tako dal vse od sebe in na cilju mi ni ostal niti atom moči, zatorej si nimam česa očitati. Pošteno povedano, sem pričakoval več kot 18. mesto, vendar je bil to tokrat moj domet in mi ni preostalo drugega, kot čestitati vsem hitrejšim,« je po tekmi povedal Gorenjec, tudi aktualni državni prvak v vzponu, ki se je na evropskem prvenstvu na posamični tekmi uvrstil na 25. in v šprintih na 29. mesto.

»Letošnje evropsko prvenstvo v turnem smučanju v Španiji je za slovensko reprezentanco zelo uspešno, čeprav je ostalo nekaj grenkega priokusa in smo si po Majevem uvodnem izvrstnem petem mestu v šprintih želeli več v disciplinah vzpon in posamično. Osmi mesti za Klemna in Maja v vzponu sta super rezultat, vendar sta sposobna še več in verjamem, da bosta v prihodnjih letih to tudi dokazala. V članski konkurenci rezultati niso takšni, kot bi si jih želeli, in moramo na Planinski zvezi Slovenije nujno zagotoviti boljše pogoje glede strokovnega kadra (trenerji, maserji, serviserji smuči ...) in spremembo kriterijev za kategorizacijo tekmovalnih turnih smučarjev na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Klemen Španring, Luka Kovačič, Tine Habjan in Maj Pritržnik do desetega mesta v skupnem seštevku reprezentanc na evropskem prvenstvu v turnem smučanju Boi Taull 2022. FOTO: Robert Pritržnik

Glede na to, da bo turno smučanje na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, je to nujno narediti čim prej. V skupnem seštevku točk med vsemi udeleženimi državami smo zasedli odlično deseto mesto za Norveško in Slovaško ter pred Romunijo, Švedsko in Poljsko. Čestitke in poklon vsem fantom, saj so dali vse od sebe,« je črto potegnil selektor slovenske reprezentance v tekmovalnem turnem smučanju Robert Pritržnik.

Glede popularizacije turnega smučanja Komisija za gorske športe PZS pod Pritržnikovim vodstvom med mladimi izvaja nacionalni projekt Šolar na turne smuči, kjer šolarjem predstavijo tekmovalno turno smučanje in jih poskušajo usmeriti v redni trenažni proces. Eden od glavnih ciljev projekta je oblikovanje konkurenčne mladinske reprezentance in posledično imeti tekmovalce v vseh kategorijah (kadeti, mladinci, mlajši člani in člani).

Velik izziv pa ostaja oblikovati tudi ženski del reprezentance, ki je za zdaj še neaktiven na mednarodnih tekmovanjih. "V sezoni 2022/2023 je naš cilj, da se reprezentanca poveča na osem članov, v sezoni 2023/2024 na deset in v predolimpijski sezoni 2024/2025 na dvanajst članov."

Planinstvo bo že v tretje postalo del olimpijske družine. Že pred drugo svetovno vojno so namreč na olimpijskih igrah štirikrat podelili medalje za uspehe v alpinizmu, športno plezanje je z veliko zmago slovenske junakinje Janje Garnbret doživelo olimpijsko premiero lani v Tokiu, tekmovalno turno smučanje pa bo s tremi disciplinami debitiralo na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini, in sicer z atraktivnimi šprinti ter s posamično in štafetno preizkušnjo.

»Olimpijske igre so najvišji cilj vsakega športnika in najvišja raven tekmovanja, ki ga lahko doseže neka športna disciplina. Turno smučanje je več kot zasluženo postalo del te družine, saj je v zadnjih letih doseglo res izjemen razmah po množičnosti in konkurenčnosti. Mislim, da nas čaka zelo podobna zgodba kot pri športnem plezanju, se pravi postopna popularizacija, ki bo dosegla vrhunec čez štiri leta.

Če dobimo še tekmovalca ranga Janje Garnbret, bi bilo pa že pravljično. Štiri leta so po eni strani dolgo obdobje in dovolj časa, da se obstoječi tekmovalec razvije do popolnosti, po drugi strani pa malo časa, da razvijemo še neizdelanega tekmovalca. Trenutno imamo v Sloveniji - v nasprotju z drugimi alpskimi državami - težavo v tem, da imamo zelo majhno bazo mladih tekmovalcev, in največji izziv v prihodnjih letih bo, da v svoje vrste pridobimo čim več mladih, motiviranih turnih smučarjev. Računam, da bo projekt Šolar na turne smuči odigral zelo pomembno vlogo,« se proti novim izzivom ozira Nejc Kuhar, nekdaj najuspešnejši slovenski tekmovalec v turnem smučanju, zdaj pa trener slovenske reprezentance.