Nekateri kolesarji v zimskem času pridobijo kak odvečen kilogram. En kilogram maščob vsebuje več kot 9000 kcal, torej je treba kar precej časa uživati manj energije, kot je porabimo, da izgubimo kilogram maščobe.

Pri hujšanju je nevarnost izgube beljakovin, trpi pa tudi kakovost treningov. Najboljši nasvet je, da celo leto vzdržujemo dobro kondicijo in se ustrezno prehranjujemo.

Za izgubo telesnih maščob je treba dlje časa uživati manj energije, kot je porabimo. Zmanjšan vnos hrane ne sme biti preveč drastičen in naj ne bi bil v času intenzivnih treningov ali dirk.

Da bomo imeli dovolj energije, je bistveno uživanje več obrokov dnevno, hrana pa mora vsebovati dovolj energije. Pomembno je ustrezno razmerje med OH maščobami in beljakovinami.

Graf prikazuje, da zlasti v prvih dneh postenja izgubimo telesno maso na račun izgube tekočine in izčrpanja zalog glikogena.

Primer: Na dirkah profesionalcev povprečno kolesarji zaužijejo 5000-6000 kcal dnevno. OH zagotovijo več kot 60 odstotkov, 12 gr/kg, maščobe 26 odstotkov, 2,3 gr/kg in beljakovine 14 odstotkov, 3 gr/kg potrebne energije. Nujen je tudi zadosten vnos vitaminov in mineralov. Če prehrana ni ustrezna ali pravočasna, se čas obnove zalog glikogena precej podaljša.

Pravilo je jasno! Če hočete biti hiter rekreativni kolesar potem morate biti suh in v nogah morate imeti dovolj prekolesarjenih kilometrov. Talenta ne potrebujete. Vse je v kilogramih in kilometrih!

Razlika, ki nastaja med rekreativnimi kolesarji, ni zaradi talenta... to ste verjetno že opazili, kajne?

Kolesarsko vprašanje: Naj shujšam ali kupim lažje kolo

Odgovor: Razlika med tem ali kupite lažje kolo ali pa izgubite nekaj kilogram in obdržite starega obstaja. Seveda v primeru, da vaša pozicija na kolesu, treningi in hranjenje energije ostanejo enaki.

Kolesarska tema, ki je najbolj vroča na samem pragu sezone, seveda rekreativne. Profesionalni kolesarji pravijo, da mora biti kolo težje od kolesarja, seveda v hecu, da ne bo kdo pomislil, da se jim je dokončno zmešalo. Pa vendar, zakaj je ta tema tako pereča? Najprej zato, ker rekreativni kolesarji največkrat kupimo boljše kolo, kot pa ga potrebujemo. Hitro potem nekdo pripomni, da si bo kupil, kar sam hoče in da zanj nobeno kolo ni dovolj dobro.

Torej, ima seveda prav, pa vendar, nekaj najbolj groznega je videti kolesarja, ki svojega dirkalnega instrumenta ne more prijeti za spodnji del balance, ker ima prevelik trebuh! Ste se prepoznali? Koliko časa se lahko držite v takem položaju?

O tej problematiki smo debatirali že nekajkrat in vedno smo prišli do zaključka, da je bolje shujšati, kot kupovati lahka in izredno draga kolesa. Vendar, proces je dolgotrajen, Hujšanja namreč.

Kaj so o tem zapisali v reviji Outside? Razčlenili so nekaj resnic. Dve največji sili, ki delujeta na kolesarja sta upor vetra in gravitacija. Začnimo z vetrom. Faktorji upora vetra na kolesu so na frontalnem delu vašega kolesa in telesa ter vplivajo na hitrost. Hitreje kot boste kolesarili, z večjim uporom vetra se boste ukvarjali na že omenjenih delih.

Razmerje moči in mase je najpomembnejše pri vožnji v klanec. FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Dr. Asker Jeunkendrup in dr. James Martin sta v svoji raziskavi »Izboljšanje kolesarskega učinka: kako porabiti čas in denar«, ugotovila kako več zunanjih dejavnikov vpliva na 40-kilometrski ravni progi. En izmed dejavnikov je bila tudi izguba teže.

Primerjala sta izgubo treh kilogramov na človeškem telesu in prav toliko kilogramov lažjim kolesom. Raziskavo sta opravljala z kolesarskimi začetniki, rekreativci in profesionalci. V vseh treh primerih je izguba telesne teže pomenila manjši upor vetra. Z lažjim kolesom na drugi strani pa ni prišlo do bistvene razlike v uporu.

Ko kolesarimo v klanec je glavna sila, ki deluje na nas gravitacija in ne upor vetra. Torej če izgubimo telesno težo nam to v boju s klancem pomaga, isto velja tudi za lažje kolo. V tem primeru imata tako telesna teža, kot tudi lažje kolo velik vpliv.

Jeukendrup in Martin sta ugotovila, da kolesar začetnik s tri kilogramov lažjim kolesom na 20-kilometrski razgibani progi s 3 odstotnim vzponom pridobi do 1 minute in 36 sekund!

Inigo Mujika, trener in psiholog nekdaj profesionalne ekipe Euskaltel Euskadi: »Če je kolesar pretežak, je težje tudi delo. Shujšati bi bilo v tem primeru tudi precej bolj poceni, saj vam ne bi bilo treba kupovati nove opreme, pa še manj hrane bi kupovali,« v smehu doda Mujika.

Razmerje moči in mase je najpomembnejše pri vožnji v klanec. Večja moč in manj mase pomeni več hitrosti in obratno. Ampak če izgubite preveč mase, izgubite tudi moč. Razmerje mora biti popolno.

Torej, če morate izgubiti kilograme, jih dajte. Mujika priporoča, da jih izgubite takrat, ko ni sezone, torej pozimi in ne pred kakšno preizkušnjo, saj je proces hujšanja psihično izčrpljujoč. Prav tako predlaga počasno hujšanje, da se izognemo izgubi moči, ki jo prinese nezdrava in hitra izguba kilogramov.

Zaključek: Izguba telesne teže prinaša večjo prednost kot lažje kolo. A takoj, ko se proga začne vzpenjati, je zelo pomembno oboje. Hujšanje pa je vseeno bolj poceni.