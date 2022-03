Najcenejša specialka v Sloveniji je ...

Roko na balanco in ne na srce, ampak lahko napišem, da gre za specialko. Torej ima krivo krmilo, ima 16 prestav, kar pomeni, da ima zadaj kaseta z osmimi zobniki, spredaj ima dva verižnika, torej ima dva menjalnika, ozek, tanek, neudoben sedež, lahek aluminijasti okvir, karbonske vilice ... zato, temu Tribanu RC 120 lahko rečemo, da je specialka, ni pa to dirkalno kolo.

Seveda lahko dirkati s tem kolesom, ampak samo s prijatelji ali sami s seboj. Da bi šli na pravo dirko, kot je na primer Franja, bi spet dirkali sami s seboj. Če bi tekmovali z drugimi, bi bili nekonkurenčni.

Zakaj? Ta specialka ima 12 kilogramov in je namenjena za izletniške vožnje, dolge avanturistične ekskurzije, na to kolo lahko privijačite torbe in ga spremenite v potovalko, kolo za kolovratenje.

Zaključek na začetku

Čisto v redu specialka, če ste začetnik, popoln začetnik, ali če kupujete kolo za izlete, tudi najdaljša pohajkovanja. To kolo se v bistvu sploh ne more pokvariti, če ga redno vzdržujete. Tako preprosto je sestavljeno in s tako trpežno opremo, da bo lahko večno v vaši garaži. No, tudi vozno bo večno, če ga boste le malo ljubkovali.

Specialko Triban RC 120 smo našli v športnem mega marketu. Da, vem, nikoli nisem svetoval, da resne specialke kupujete v mega trgovinah, ki niso specializirane za kolesarsko opremo. Nisem. Ampak, tale model ne sodi v kategorijo resnih specialk, ampak v kategorijo specialk za prej omenjene, za začetnike in izletnike. Če se me vpraša, je to kolo vozno, ampak ne pričakujte, da boste koga prehiteli. Mogoče soseda, če se še vedno vozi s trekingom.

Tovarniški nasveti in opis kolesa Triban RC 120

Izberite velikost kolesa glede na svojo višino, pa tudi zgradbo (dolžina rok in nog). Če ste med dvema velikostma, vam manjša velikost omogoča bolj športen položaj, večja pa udobnejši. XS od 155 do 165 cm, S od 165 do 173 cm, M od 173 do 182 cm, L od 182 do 190 cm, XL od 190 do 200 cm.

Pozabili smo že na kaseto z osmimi zobniki, ampak, če je vse novo, zakaj pa ne? FOTO: Arhiv proizvajalca.

Okvir: Udobna geometrija okvirja z višjo krmilno cevjo (krmilna cev je čelna cev) in krajšo zgornjo cevjo, kar nudi bolj vzravnan položaj kot klasični cestni okvir. Nagnjen (podrt) okvir iz aluminija 6061 T6 s polintegriranim ležajem krmila. Teža okvirja pri velikosti M: 1930 gramov

Vilice: Nove karbonske vilice, ki so lažje in nudijo natančnejši krmilni nadzor. Aheadset 1 1/8-palčna A-krmilna cev, ki omogoča odlično moč in togost krmilnega sistema. Nastavki na vilicah omogočajo namestitev prtljažnika. Najvišja obremenitev vilic: 9 kilogramov.

Krmilo/nosile krmila (toporišče, fajfa), krmilni sistem (krmilni ležaj): Novo ergonomsko krmilo za boljši prijem in odlično udobje. Širina krmila med obema koncema: XS/S: 400 mm. M/L: 420 mm. XL: 440 mm.

Pogonski sistem: Zelo natančen in trpežen 8-stopenjski Microshift menjalnik. Zelo udobna ergonomija: menjalna ročica je prijetna na otip, ne glede na velikost in obliko roke. Visoko precizen sprednji menjalnik Shimano in zadnji menjalnik Microshift.

Gonilka/verižnik: Verižnik(kaseta) CS-H081 11 - 34 verižnik, (11/13/15/18/21/24/28/34). Gonilna (gonilka z verižnikoma) os dvojnega verižnika 50/34 Shimano Tourney. Gonilka: XS/S/M: 170 mm.L/XL: 175 mm.

Zavore: Kolutne zavore Promax DSK-300R. 160-mm sprednje in zadnje kolutne zavore, antikompresijske cevi Jagwire za preciznost in učinkovitost, polkovinske ploščice. Zavori sta na pletenico, ne na olje.

Kolesa (obročnika) pnevmatike brez zračnice TRIBAN*, aluminij 6063T6, mere ETRTO: 622 x 17 C, 24 mm višine za več stranske togosti. Križane jeklene napere za več togosti (28 prednjih in 28 zadnjih), zatesnjeni ležaji. Teža enega para (brez kasete in QR): 2200 g. *Da bi spremenili v tubeless, boste potrebovali par pnevmatik tubeless in komplet za pretvarjanje, vključno z 2 ventiloma in 2 trakoma za platišče ter stekleničko tekočine proti predrtju.

Pnevmatiki: Triban Resist in pnevmatiki: 410 g. Toga noga (ne vem, kaj pomeni toga noga) Skinwall, 1-mm najlonska protiprebodna zaščita. Trpežen karkas: 55 TPI. Mere: 28c-622 / 700 x 28c za več udobja. Najvišji tlak: 8 barov/116 psi. Pnvematike niso tubeless ready.

Mini tlačilka za kolo je obvezna kolesarska oprema

Sedež/sedežna opora: Nov sedež Triban Ergofit. Oblika viseče mreže (ne vem, kakšna je oblika viseče mreže) za več udobja. Drog za sedež (sedežna opora) Triban iz aluminija. Enostavna nastavitev sedeža. Premer: 27,2 mm. Dolžina: 350 mm pri M/L/XL, 250 mm pri XS/S.

Pedali: Platformni pedali.

Dodatki, oprema: V kompletu s prednjimi in zadnjimi lučmi in zvoncem.

Teža: XS: 11,25 kg, S: 11,25 kg, M: 11,25 kg, L: 11,25 kg, XL: 11,25 kg, brez pedalov.

Kateri prtljažnik lahko namesti na kolo? Edini združljiv prtljažnik je prtljažnik 500 Onesecondklip.

Cena: 500 evrov (brez popusta).

Specialka, ki to ni, je pa zelo vozno kolo

To pomeni, da gre za spodobno kolo z dobro opremo in še boljšim okvirjem. Ne ustrašite se teže tega kolesa. Čisto za spodobno težo gre glede na opremo. Pomembno je, da je lažje kolo od vašega prejšnjega. S tem kolesom se boste vozili udobno, zelo dolgo in malokrat boste videli serviserja. Ker ima zelo obsežno prestavno razmerje, bodo klanci lažje premostljivi.