Najhitrejši Slovenec na vseh 6 največjih maratonih

FOTO: Six Star

Adrijano v Londonu. FOTO: Osebni arhiv

, 49-letni tekač iz Logatca je član Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija. V začetku oktobra je v Londonu uspešno pretekel zadnjega od šestih največjih maratonov. Vseh 6 maratonov: New York, Boston, Chicago, Tokio, Berlin in London, mu je uspelo preteči v manj kot treh urah. S tem je postal najhitrejši Slovenec, ki ima vseh 6 največjih maratonov pod tremi urami.Pridružil se je 15 Slovencem, ki so pretekli vseh 6 maratonov in osvojili medaljo Six star.